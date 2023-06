Η πολιτιστική ατζέντα του Σαββάτου (10/06)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας διοργανώνει ένα διήμερο δράσεων στις 10-11 Ιουνίου σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας #MeNow_MeToo και σε συνεργασία με την ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου. Εκθέσεις με τη συμμετοχή 20 καλλιτεχνών, θεατρικά δρώμενα και εργαστήρια, αλλά και μπαζάρ χειροποίητων ειδών. Baumstrasse, Σερβίων 8 (2ος όροφος) Βοτανικός, από 13.30 έως 21.30.

Στο Αισθητικό Δάσος του Υμηττού σήμερα, στις 18.45, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος παρουσιάζει το σύγχρονο παραμύθι «Ο ραφτάκος των λέξεων» (φωτογραφία) του Αντώνη Παπαθεοδούλου, σε θεατρική διασκευή της Τίνας Γιωτοπούλου και σκηνοθεσία του Γιώργου Τζαβάρα. Παίζουν οι Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Ελσα Λουμπαρδιά. Καισαριανή.

Ενα ’70s-’80s Live Rock Party Happening διοργανώνει το Κύτταρο για να κλείσει τη συναυλιακή του σεζόν με την It’s All About The Music Band. Μουσικές από τους Chicago, Survivor, Foreigner, Kansas, Boston, Whitesnake, Reo Speedwagon, Van Halen, Toto, Asia, υπόσχονται ένα αξέχαστο πάρτι. Αχαρνών και Ηπείρου 48, οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00.

Στο πλαίσιο της νέας ενότητας «Takis – Διάλογοι», πέντε χορευτές του Χοροθεάτρου Οκτάνα θα αναμετρηθούν με τα γλυπτά του Τakis στους υπαίθριους χώρους του ιδρύματος. Σύλληψη- χορογραφία: Κωνσταντίνος Ρήγος, πρωτότυπη μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης. Ιδρυμα Takis – Κέντρο Ερευνών για την Τέχνη & τις Επιστήμες, τέρμα Δερβενακίων, Γεροβουνό, στις 19.00 και στις 20.15. Κρατήσεις στο takisfoundation.org.

Με αφορμή το τέταρτο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Το χωριό» και στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας της, η Μαρίζα Ρίζου και οι συνεργάτες της θα εμφανιστούν στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Λόφος Προφήτη Ηλία, στις 21.30.