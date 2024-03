Οσκαρ 2024: Ο εικονογράφος πίσω από τις viral αφίσες

Kαλαίσθητες, πρωτότυπες και με παιχνιδιάρικη διάθεση. Οι αφίσες που δημιούργησε ο Ολι Γκιμπς για να τιμήσει τους φετινούς υποψηφίους Οσκαρ στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, εντυπωσιάζουν για την κομψή και λεπτομερή εικονογράφησή τους. Η Μπάρμπι, ο Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, η Μπέλα Μπάξτερ, η Μόλι Μπέρκχαρτ, ο Λέοναρντ Μπέρνσταϊν και άλλα πρόσωπα που μας απασχόλησαν την περασμένη χρονιά, απέκτησαν μια ποπ εκδοχή.

Οπως κάνει από το 2014 και μετά, ο βραβευμένος Βρετανός σχεδιαστής και καλλιτεχνικός επιμελητής του έντυπου και διαδικτυακού περιοδικού Empire επαναπροσδιορίζει κάθε ταινία με το δικό της αγαλματίδιο εμπλουτίζοντας το σχέδιο με ευχάριστες αναφορές σε αυτή.

Αντί να σχεδιάζει τα κλασικά και όμοια χρυσά αγαλματίδια Οσκαρ, ο Γκιμπς προσθέτει μοναδικά στοιχεία σε κάθε σχέδιο που συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη ταινία που απεικονίζεται.

Με τις εικαστικές αυτές παραπομπές, οι αφίσες αποτίνουν φόρο τιμής στα φιλμ και ταυτόχρονα τους δίνουν έναν ιδιαίτερο, «φρέσκο» χαρακτήρα. Αυτή η προσέγγιση προσθέτει επιπλέον δημιουργικότητα και φαντασία στην παραδοσιακή ιδέα του αγαλματιδίου Οσκαρ, καθιστώντας κάθε εικονογράφηση μια μοναδική και αξέχαστη αναπαράσταση της αντίστοιχης ταινίας του.

Ολα ξεκίνησαν πριν από δέκα χρόνια, όταν συνέλαβε την ιδέα για εικονογράφηση με επίκεντρο την τελετή της Ακαδημίας. «Σχεδίασα τους ηθοποιούς με τα κοστούμια των χαρακτήρων που υποδύονταν (ιδιαίτερα τη Σάντρα Μπούλοκ με την αμφίεσή της στην ταινία Gravity) να κρατούν τα αγαλματίδια και ταυτόχρονα σχεδίασα ξεχωριστά κάποια αγαλματίδια που “φορούσαν” αυτά τα κοστούμια», λέει στην «Κ» ο Ολι Γκιμπς. Εκτοτε, συνέχισε τις εικονογραφήσεις στο ίδιο στιλ ώστε να βελτιώσει τις δεξιότητές του. «Η διαφορά από την πρώτη αφίσα μέχρι τη φετινή, είναι αρκετά εντυπωσιακή. Πλέον επεξεργάζομαι τα σχέδια σε μεγαλύτερο βαθμό».

Ενα από τα στοιχεία που κάνουν τα έργα του Γκιμπς να ξεχωρίζουν είναι οι ανεπαίσθητες αναφορές σε σημεία της εκάστοτε ταινίας ή κάποιες γενικότερες πληροφορίες, οι οποίες θα γίνουν αντιληπτές μόνο από σινεφίλ και ανθρώπους που παρακολουθούν όλες τις οσκαρικές υποψηφιότητες. «Για παράδειγμα, το 2020, ο Ρόμπερτ ΝτεΝίρο συμμετείχε τόσο στην ταινία “Τζόκερ” όσο και στον “Ιρλανδό”, γεγονός που μου επέτρεψε να παίξω λίγο με αυτή τη σύμπτωση και να τη μεταφέρω στο σχέδιο».

Οσο για τη διαδικασία δημιουργίας των εικονογραφήσεων, αυτή ξεκινά με την έρευνα σε κινηματογραφικούς χαρακτήρες και τα κοστούμια τους. «Παρακολουθώ με προσοχή την ταινία και προσδιορίζω ποιο κοστούμι είναι εμβληματικό για τους πρωταγωνιστές, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτω ποια αντικείμενα θα αποτελέσουν το κλειδί για την καλύτερη προώθηση του φιλμ με μία μόνο εικόνα», εξηγεί ο Γκιμπς. Η επαγγελματική του απασχόληση, που επικεντρώνεται στον σχεδιασμό αφίσας για τηλεοπτικά και κινηματογραφικά πρότζεκτ στο στούντιο Empire Design στο Λονδίνο, τον βοηθά χρονικά καθώς μπορεί και μελετά τις ταινίες πριν αυτές κυκλοφορήσουν.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είναι πιστός θαυμαστής των Οσκαρ, παρά μόνο δύο κατηγοριών: αυτών της Καλύτερης Ταινίας και της Μουσικής. Στη συνομιλία μας, ο Γκιμπς αναφέρει ότι πέρυσι θα σταματούσε τις εικονογραφήσεις. «Φέτος όμως, η “φουρνιά” είναι τόσο καλή που δεν μπορούσα να μην επιστρέψω σε αυτό που ήμουν αφοσιωμένος επί 10 χρόνια».

Εκτός από τα Οσκαρ, ο εικονογράφος είναι ένα από τα σημαντικά ονόματα στον χώρο της ποπ κουλτούρας δημιουργώντας έργα που στη συνέχεια πουλάει μέσα από την ιστοσελίδα του. «Ασχολήθηκα με μιμίδια όπως τα “Sad Batman” και “Creepy Paddington”, τα οποία δημιούργησα με τη βοήθεια τεχνολογικών εφαρμογών. Με αναγνωρίζουν, επίσης, για την αναδημιουργία αφίσας του “Star Wars” με πρωταγωνιστή τον Jar Jar Binks. Μάλιστα, η αφίσα αυτή συζητήθηκε πολύ προκαλώντας σάλο». Αλλες φιγούρες που έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον του και έχει σχεδιάσει με επιτυχία είναι αυτές των Μαίρη Πόπινς, Μάρτι ΜακΦλάι, Ιντιάνα Τζόουνς, E.T. ο Εξωγήινος, Γκάνταλφ.

My illustrated #Dune Oscar from 2022. I sense it might need to be re-used for Oscars 2025. #Dune2 pic.twitter.com/DJ9bO9Ecb4

— Olly Gibbs (@OllyGibbs) March 4, 2024