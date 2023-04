Ο θυελλώδης έρωτας του Λέοναρντ Κοέν και της Μαριάν Ιλέν γίνεται σειρά

«Λοιπόν ξέρεις ότι μου αρέσει να ζω μαζί σου, αλλά με κάνεις να ξεχνώ τόσο πολύ / Ξεχνώ να προσευχηθώ για τους αγγέλους και μετά οι άγγελοι ξεχνούν να προσευχηθούν για εμάς». Είναι ένας από τους στίχους που έγραψε και τραγούδησε ο Καναδός τραγουδοποιός, συγγραφέας και ποιητής Λέοναρντ Κοέν στο «So Long Marianne», τον ύμνο στον έρωτά του για τη Νορβηγή Μαριάν Ιλέν.

Μια ιστορία όπου η αγάπη δεν είναι τόσο λαμπερή όσο παρουσιάζεται σήμερα μέσα από φιλτραρισμένες εικόνες στο Instagram. Ούτε τόσο προβλέψιμη όπως θα παρουσιαζόταν σε μια κινηματογραφική ρομαντική κομεντί.

Ο θυελλώδης έρωτας του Κοέν με την Ιλέν μεταφέρεται τώρα στη μικρή οθόνη, μέσα από την τηλεοπτική σειρά «So Long Marianne» σε σκηνοθεσία του Νορβηγού Οστάιν Κάρλσεν («Exit», «Dag») και της Καναδής Μπρόουεν Χιούζ («Breaking Bad», «Better Call Saul»). Πρόκειται για μια διεθνή συμπαραγωγή, της οποίας τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα, τον Καναδά και τη Νορβηγία. Η πλοκή εκτυλίσσεται στην ειδυλλιακή Υδρα, και τον χειμώνα στο Οσλο και στο Μόντρεαλ.

Το σενάριο καταγράφει μια ανθρώπινη, οικεία, σπαρακτική και συγκλονιστική ιστορία αγάπης, νεότητας, αναζήτησης, εύρεσης του νοήματος της ζωής και των θυσιών που αυτή σε αναγκάζει να κάνεις. Είναι η ιστορία δύο πολύ συγκεκριμένων και φυσιολογικών ανθρώπων.

“Poetry is just the evidence of life. If your life is burning well, poetry is just the ash”

Leonard Cohen

Photography © Dominique Issermann

Hydra

Greece

1982 pic.twitter.com/502wkrUlyI

— Jo (@Jopolkadot) July 15, 2020