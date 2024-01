Εβδομη καλύτερη χώρα για να ζήσει κάποιος μετά τη σύνταξη η Ελλάδα

«Η Ελλάδα αναδείχθηκε νικήτρια κατά την αναζήτηση ενός ευρωπαϊκού προορισμού μετά τη συνταξιοδότηση, λόγω του κλίματος και της γειτνίασης με τη θάλασσα. Αυτό δεν το είχαμε στις ΗΠΑ και ανυπομονούμε να ζήσουμε περιόδους με πιο ήπιο καιρό και να απολαύσουμε περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες». Είναι τα λόγια της Σουέλεν Κερκένταλ, η οποία μαζί με τον σύζυγό της μετακόμισαν πρόσφατα στη Σύρο. Η ίδια, μιλώντας στο περιοδικό International Living δηλώνει ότι βασικός λόγος για την επιλογή της Ελλάδας είναι ότι η χώρα αποτελεί μία από τις λίγες που παρέχει τη «χρυσή βίζα» με βάση την ακίνητη περιουσία και όχι οπωσδήποτε μέσω επένδυσης σε μια επιχείρηση. «Αυτό, μαζί με τους θερμότερους χειμώνες, σφράγισε τη συμφωνία», καταλήγει.

Το παράδειγμα της Σουέλεν προτρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι ανά τον κόσμο συνταξιούχοι το εξειδικευμένο αγγλικό περιοδικό International Living, το οποίο κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα –και συγκεκριμένα στην 7η θέση– των καλύτερων τόπων για να ζήσει κάποιος μετά τη σύνταξη, στην ειδική έκδοσή του για το 2024 (The World’s Best Places to Retire in 2024).

Η Ελλάδα με άριστα το 100 συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 77, με τη βαθμολογία στους επιμέρους τομείς να είναι η ακόλουθη: 68 για τη στέγαση, 79 για το κόστος διαβίωσης, 76 για τα προνόμια (φορολογικά κ.ά.) / «χρυσή βίζα», 70 για το κλίμα, 78 για την ανάπτυξη (υποδομές) και 82 για την υγειονομική περίθαλψη. Οι άλλες κατά σειρά χώρες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα είναι: Κόστα Ρίκα, Πορτογαλία, Μεξικό, Παναμάς, Ισπανία, Ισημερινός, Μαλαισία, Γαλλία και Κολομβία.

Σύμφωνα με το περιοδικό, στην Ελλάδα, αν και η αγορά κατοικίας ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και την εγγύτητα σε πόλη ή σε θάλασσα, οι τιμές είναι ακόμη χαμηλές σε σχέση με ανάλογα ακίνητα στις ΗΠΑ. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο κατά 30%-50% από αυτό στις ΗΠΑ. Στο αφιέρωμα γίνεται αναφορά και στο πρόγραμμα της «χρυσής βίζας» αλλά και στο πρόγραμμα της χορήγησης διετούς άδειας διαμονής για οικονομικώς ανεξάρτητα άτομα που έχουν πόρους τουλάχιστον 2.000 ευρώ μηνιαίως. Αλλα πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι το φαγητό, η φιλική συμπεριφορά των Ελλήνων, αλλά και ο χαλαρός τρόπος ζωής στην ελληνική περιφέρεια, με το αφιέρωμα μάλιστα να κάνει ειδική αναφορά και στην Ικαρία.

Από την άλλη, πάντως, επισημαίνεται ότι απαιτείται κάποιος να διερευνήσει εάν το μέρος που θα επιλέξει στην Ελλάδα θα παρέχει επαρκή υγειονομική περίθαλψη, ιδίως εάν πρόκειται να διαμείνει σε νησιά ή χωριά. Το κόστος πάντως των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα θεωρείται επίσης χαμηλό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ, κάτι που επίσης θεωρείται κίνητρο για τη μετεγκατάσταση αλλοδαπών συνταξιούχων στη χώρα μας.

Το σχέδιο για μετατροπή της Ελλάδας σε «Φλόριντα της Ευρώπης» δεν είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης. Σύμφωνα με μελέτη της διαΝΕΟσις και του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, η οποία είχε δημοσιευθεί τον Ιούλιο του 2019, εάν η Ελλάδα καλύψει την επόμενη εικοσαετία το 15% της ζήτησης από πολίτες της Ε.Ε. για δευτερεύουσες κατοικίες στον ευρωπαϊκό νότο, ζήτηση που υπολογίζεται σε 2,7 εκατ. κατοικίες, τότε θα έχει παράσχει περίπου 400.000 κατοικίες. Στο εικοστό έτος η ετήσια δαπάνη διαμονής θα είναι 5,4 δισ. ευρώ, η επίδραση στο ΑΕΠ 15,7 δισ. ευρώ, ενώ θα δημιουργηθούν 167.000 θέσεις εργασίας. Στα παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την αγορά κατοικιών και την κατασκευή νέων.