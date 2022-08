Eπαναπώληση από τα funds στις τράπεζες κόκκινων δανείων που «πρασίνισαν»

Η πρώτη συναλλαγή πώλησης πίσω στις τράπεζες δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί και βρίσκονται σήμερα στα χέρια επενδυτικών κεφαλαίων (funds), αναμένεται να υλοποιηθεί περί τα τέλη του χρόνου ή στις αρχές του επόμενου, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται πίσω από αυτά τα δάνεια.

Πρόκειται για κόκκινα δάνεια του παρελθόντος που έχουν πλέον εξυγιανθεί και τα οποία θα επαναπωληθούν σε τράπεζες ως πράσινα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο και για την επανένταξη αυτών των οφειλετών στο τραπεζικό σύστημα και την εκ νέου χρηματοδότησή τους εφόσον φυσικά παραμείνουν συνεπείς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», την πρώτη τέτοια συναλλαγή δρομολογεί η do Value, στοχεύοντας στην πώληση σε συστημική τράπεζα χαρτοφυλακίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει κυρίως στεγαστικά δάνεια. Τα δάνεια αυτά είχαν μεταβιβαστεί στο πλαίσιο της τιτλοποίησης Cairo –που ήταν από τις πρώτες τιτλοποιήσεις που πραγματοποίησε η Eurobank– και αφού ρυθμίστηκαν και παρέμειναν αξιόχρεα, δηλαδή οι δανειολήπτες τηρούν τη ρύθμιση για δύο τουλάχιστον χρόνια, μπορούν να επαναπωληθούν στις τράπεζες. Να σημειωθεί ότι η διετία της συνεπούς εξυπηρέτησης είναι ο απαράβατος κανόνας που ορίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), έτσι ώστε τα δάνεια αυτά να φύγουν από το καθεστώς των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) και να θεωρηθούν πάλι εξυπηρετούμενα.

Την πρώτη συναλλαγή δρομολογεί η do Value – Θα πωλήσει σε τράπεζα πακέτο 100 εκατ. ευρώ, κυρίως στεγαστικών δανείων.

Η επιστροφή αυτών των δανείων στις τράπεζες –εκτός από τους δανειολήπτες– έχει σαφή οφέλη αφενός για τις τράπεζες και αφετέρου και για τα ίδια τα funds. Κατ’ αρχήν για τους δανειολήπτες θα σημάνει την επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα και το δικαίωμά τους να επαναδιεκδικήσουν χρηματοδότηση. Αν και τα στοιχεία τους θα παραμείνουν στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία, η τήρηση της «διετούς κανονικότητας» λύνει τα χέρια των τραπεζών να επαναξιολογήσουν τους οφειλέτες αυτούς και εφόσον πληρούν και τα άλλα χαρακτηριστικά προς δανειοδότηση να μπορέσουν να επαναχρηματοδοτηθούν. Το πρόβλημα είναι ουσιαστικό τόσο για τα νοικοκυρά όσο και για εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις που λόγω του ότι βαρύνονται με κακή συναλλακτική συμπεριφορά είναι αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα, εξαιτίας λαθών του παρελθόντος.

Παράλληλα, η επιστροφή τους στο τραπεζικό σύστημα θα επιτρέψει στις τράπεζες να αυξήσουν το δανειακό τους χαρτοφυλάκιο σε μια περίοδο που η μεγέθυνση του υγιούς ισολογισμού τους αποτελεί το ζητούμενο για την ενίσχυση της βασικής πηγής εσόδων τους, δηλαδή των εσόδων από τόκους και την επιστροφή τους σε μόνιμη κερδοφορία. Η ανάγκη αυτή είναι επιτακτική στον βαθμό που η τρέχουσα γεωπολιτική κρίση δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα και η λιανική τραπεζική, δηλαδή τα νέα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, είναι περιορισμένη και δεν μπορεί να στηρίζει μια ουσιαστική αύξηση του ενήμερου χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ανάλογη είναι η εικόνα και σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, που περιλαμβάνει συγκεκριμένο αριθμό υγιών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν τις 50.000, ενώ στις 200.000 υπολογίζονται οι επιχειρήσεις με δυσμενή οικονομικά στοιχεία που δεν θεωρούνται αξιόχρεες.

Επιπλέον, θα επιτρέψει στα funds που έχουν αγοράσει δάνεια μέσω τιτλοποιήσεων να αυξήσουν τα έσοδά τους και να καλύψουν έτσι τους στόχους για τους οποίους έχουν δεσμευθεί μέσω των business plan στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Υπενθυμίζεται ότι ο «Ηρακλής» προβλέπει συγκεκριμένες εισπρακτικές ανακτήσεις ανά έτος προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί κατ’ αρχάς το δικαίωμα του Δημοσίου να περικόψει τις προμήθειες των εταιρειών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και κατά δεύτερον να μην ενεργοποιηθεί η κατάπτωση της κρατικής εγγύησης. Η πώληση δανείων που έχουν εξυγιανθεί θα δημιουργήσει έσοδα, τα οποία θα συνυπολογιστούν στα έσοδα των ανακτήσεων και έτσι θα αποτραπεί η αθέτηση των όρων του «Ηρακλή».