Νέα Γενιά: Ινές Σαλτιέλ

Αν και μόλις 16 ετών, η Ινές Σαλτιέλ είναι η ζωντανή απόδειξη αυτού για το οποίο θέλει να μας πείσει: ότι οι έφηβοι έxουν πολλά να μας πουν και πρέπει να τους ακούσουμε με προσοχή. Έπειτα από χρόνια συμμετοχής σε διοργανώσεις MUN (προσομοίωσης οργάνων του ΟΗΕ για μαθητές και φοιτητές, όπου συμμετέχει μέσω του σχολείου της, Campion School), η Ινές πιστεύει ότι οι συνομήλικοί της μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στις αποφάσεις για το μέλλον. «Πολλές φορές, οι μεγαλύτεροι υποτιμούν τις απόψεις μας, ενώ υπάρχει και το στερεότυπο για τη γενιά μου ότι κοιτάμε συνέχεια τα κινητά μας και δεν έχουμε ενδιαφέροντα. Αυτό δεν είναι αλήθεια! Είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο και, φυσικά, έχουμε κάτι να πούμε. Αυτός είναι ο κόσμος που θα ζήσουμε και σήμερα οι αποφάσεις προηγούμενων γενεών τον έχουν θέσει σε κίνδυνο».

Η Ινές παρατηρεί ότι η περίοδος της καραντίνας ώθησε πολλούς συνομηλίκους της να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο, αφού μέσω των σόσιαλ μίντια συνδέονταν με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αρχικά για να μάθουν τι συμβαίνει με την πανδημία, στη συνέχεια όμως για να ενημερωθούν για άλλα καίρια ζητήματα. Κάπως έτσι γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια η ιδέα για έναν οργανισμό που θα προωθεί τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατία. Σε πολύ νεαρή ηλικία, η Ινές και η συνομήλική της Αλεξία Παπαγεωργίου παρουσίασαν αυτή την ιδέα στο Athens Democracy and Culture Foundation, διεκδικώντας να ακουστούν. Τελικά, η προσπάθειά τους απέφερε καρπούς και έτσι δημιουργήθηκε το Teens for Democracy, μέσω του οποίου ευελπιστούν να δυναμώσουν τη φωνή των εφήβων στη δημόσια συζήτηση, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις από αυτούς που είναι στην εξουσία. «Υποστηρίζουμε το κίνημα που θέλει το όριο ηλικίας στις εκλογές να κατέβει στα 16 έτη, αλλά δεν πρόκειται μόνο γι’ αυτό. Η ψήφος είναι σημαντική, όμως εμείς διεκδικούμε να ακούγεται η φωνή μας σε θέματα που έχουν σχέση με το μέλλον μας, όπως η κλιματική αλλαγή, αλλά και να συμμετέχουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση». Στην πρώτη, πιλοτική διοργάνωση του Teens for Democracy συμμετείχαν 30 νέοι από τέσσερις χώρες. Στην επόμενη στοχεύουν στη συμμετοχή 250 ατόμων από όλο τον κόσμο. «Είναι πάρα πολλά τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι και δεν ξέρουν πώς», σχολιάζει. «Είμαστε ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων με άποψη που δεν ακούγεται, όπως δεν ακούγονταν παλαιότερα και δεν ψήφιζαν και οι γυναίκες. Θέλουμε πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων». Ταυτόχρονα η Ινές κάνει μια έρευνα σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: «Έχω προσεγγίσει τον Δήμο Τρικάλων και τον Δήμο Östersunds στη Σουηδία και έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στην έρευνά μου, όπου μελετώ πώς η συμμετοχή των νέων στην τοπική αυτοδιοίκηση βελτιώνει την ποιότητα των αποφάσεων και επηρεάζει τις αποφάσεις των δημοτικών συμβούλων. Μελετώ την επίδραση που θα έχει η επαφή με τις απόψεις των εφήβων ειδικά στα θέματα της βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας και της ισότητας. Πρόκειται για τα τρία θέματα στα οποία οι έρευνες δείχνουν –αλλά και εμείς το αισθανόμαστε στην καθημερινότητα– ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες διαγενεακές διαφορές. Μεταξύ άλλων, θα διεξαχθούν στα δημοτικά συμβούλια των πόλεων από δύο συνεδριάσεις: μία χωρίς εφήβους και μία με εφήβους. Και μετά θα αναλύσουμε τη διαφορά στις αποφάσεις και το σκεπτικό τους». Για την Ινές, η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει μπροστά της η γενιά της είναι η κλιματική αλλαγή, αλλά και μια δημοκρατία που θα εκπροσωπεί περισσότερους ανθρώπους: «Θέλω να πιστεύω πως, όταν η γενιά μου μεγαλώσει και βρεθούμε εμείς στις θέσεις ευθύνης, θα κάνουμε πράξη αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται ο κόσμος για να επιβιώσει, κατ’ αρχάς, αλλά και να λειτουργεί με δικαιοσύνη και ισότητα».