Αντρέ Μπράουερ (1962 – 2023): Ο αντισυμβατικός «διοικητής Χολτ» που λάτρεψε ο πλανήτης

«Ηταν μια ενδιαφέρουσα καριέρα, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη». Αυτό δήλωνε το 2020 ο Αμερικανός ηθοποιός Αντρέ Μπράουερ στο περιοδικό Variety. Ο ίδιος αναφερόταν στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της 34χρονης πορείας του στην υποκριτική, δεν επιδίωξε να αναλάβει κάποιον πρωταγωνιστικό ρόλο. Κι αυτό επειδή για εκείνον η οικογένεια ήταν πιο σημαντική. «Νομίζω ότι θα μπορούσα να επεκταθώ σε περισσότερους κλάδους όπως η σκηνοθεσία ή η παραγωγή. Ομως αυτό θα ήταν σε βάρος της προσωπικής μου ζωής».

Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν υποδύθηκε έναν μεγάλο χαρακτήρα, κατάφερε να κατακτήσει την πρωτιά στις καρδιές εκατομμυρίων τηλεθεατών μέσα από τον ρόλο του αστυνομικού Ρέιμοντ Χολτ στη δημοφιλή αμερικανική κωμική σειρά «Brooklyn Nine-Nine» (2013-2021). Νωρίτερα και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1990, ξεχώρισε στο τηλεοπτικό δράμα «Homicide: Life on the Street» (1993-1999).

Η απώλεια αυτή είναι από τις πιο σημαντικές για το Χόλιγουντ, καθώς το ταλέντο του –δύο φορές βραβευμένου με Emmy– ηθοποιού, ήταν αξεπέραστο. Και ο χαρακτήρας που ενσάρκωσε στο «Brooklyn Nine-Nine», έφερε την επανάσταση στη μικρή οθόνη. Ο Ρέιμοντ Χολτ ήταν ο πρώτος μαύρος, ανοιχτά ομοφυλόφιλος αρχηγός του αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, Nine Nine, που δεν ακολουθούσε τα στερεότυπα. Ο στωικός και αντισυμβατικός Χολτ αγαπήθηκε από την πρώτη στιγμή, αλλά η δημοφιλία του ανέβηκε όταν συμμετείχε σε μία σκηνή με τον έξυπνο αλλά πολλές φορές ανώριμο αστυνομικό Τζέικ Περάλτα (Αντι Σάμπεργκ).

Γεννημένος ως Αντρέ Κιθ Μπράουερ το 1962 στο Σικάγο, ο μικρός Αντρέ μεγάλωσε στη δυτική πλευρά της πόλης. Με τους γονείς του, τη Σάλι Μπράουερ που εργαζόταν για την αμερικανική ταχυδρομική υπηρεσία και τον Φλόιντ Μπράουερ που ήταν χειριστής βαρέων μηχανημάτων στην πολιτεία του Ιλινόι, ζούσε σε ένα γκέτο. «Θα μπορούσα να προσποιηθώ ότι ήμουν σκληρός, όμως δεν εμπλεκόμουν σε προβλήματα. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα σοφό, αλλά μπορώ να πω ότι πολλοί ήθελαν να φύγουν από την περιοχή και ήμουν ένας από αυτούς», δήλωνε σε παλαιότερη συνέντευξή του στους New York Times.

Από δεξιά: Αντι Σάμπεργκ και Αντρέ Μπράουερ σε πάνελ για το «Brooklyn Nine-Nine» το καλοκαίρι του 2023, στο Λος Αντζελες. Φωτ. Chris Pizzello/Invision/AP

Με το βλέμμα στην υποκριτική

Τελικά, τα κατάφερε. Φοίτησε στο δημοφιλές καθολικό λύκειο Ιησουιτών St. Ignatius College Prep στο Σικάγο και στη συνέχεια κέρδισε υποτροφία για το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Ο πατέρας ήταν αντίθετος με την επιλογή του γιου του να ασχοληθεί με το επάγγελμα του ηθοποιού. Αυτό που επιθυμούσε για τον Αντρέ ήταν να ακολουθήσει την καριέρα του μηχανικού. Αλλά όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Στάνφορντ με πτυχίο στα μαθηματικά, ο Μπράουερ συνέχισε με τις Καλές Τέχνες φοιτώντας στη Σχολή Τζούλιαρντ της Νέας Υόρκης.

Ενας από τους πρώτους ρόλους που ανέλαβε ήταν στην οσκαρική πολεμική ταινία «Glory» (1989), μια ιστορία για τα αφροαμερικανικά συντάγματα του Στρατού της Ενωσης στον αμερικανικό Εμφύλιο. «Μπορώ να πω με σιγουριά ότι η μητέρα μου θα είναι περήφανη για μένα όταν με δει σε αυτή την ταινία», έλεγε ο ηθοποιός εκείνη τη χρονιά.

Ακολούθησαν συμμετοχές σε τηλεταινίες που κυκλοφόρησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, βασισμένες στη δημοφιλή σειρά «Kojak» από το 1970. Εκεί υποδύθηκε τον ντετέκτιβ Γουίνστον Μπλέικ. Παρά το γεγονός ότι άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στον κινηματογράφο –από τη συμμετοχή του στην οσκαρική ταινία «Glory» (1989) με πρωταγωνιστές τους Ντένζελ Ουάσινγκτον και Μάθιου Μπρόντερικ και το «Poseidon» (2006), μέχρι την εμφάνιση στις ταινίες «Passengers» (2008) και «She Said» (2022) όπου υποδύθηκε τον επικεφαλής στο πολιτικό ρεπορτάζ των New York Times, Ντιν Μπάκετ– ο Μπράουερ «έλαμψε» στην τηλεόραση. Εκτός από το «Homicide», τον παρακολουθήσαμε και σε άλλα τηλεοπτικά προγράμματα μυθοπλασίας όπως το ιατρικό «Gideon’s Crossing» του ABC, τη δραματική κομεντί «Men of a Certain Age» του TNT και πιο πρόσφατα το δικαστικό δράμα «The Good Fight».

Αλλά το «Brooklyn Nine-Nine» ήταν το αποκορύφωμα της τηλεοπτικής του καριέρας. Ο χαρακτήρας του Χολτ ουσιαστικά αποτέλεσε τον φακό μέσα από τον οποίο η σειρά παρουσίασε σημαντικά θέματα όπως η φυλή, οι διακρίσεις και η αστυνόμευση.

Παραχωρώντας το 2014 συνέντευξη στους NYT σχετικά με την απεικόνιση του αστυνόμου στο «Brooklyn Nine-Nine», ο Μπράουερ είπε ότι ακολουθούσε πιστά το σενάριο, την ώρα που οι υπόλοιποι συμπρωταγωνιστές του αυτοσχεδίαζαν. «Είμαι ο “σπάγκος”, είναι οι χαρταετοί. Πιστεύω πολύ στο σενάριο. Δεν θέλω να εκθέτω τον εαυτό μου όταν βρίσκομαι με επαγγελματίες κωμικούς, προσπαθώντας να τους προφτάσω. Το καλύτερο που έχω να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να πηγαίνω με τη ροή και να προσπαθώ να “επιπλέω”».

Το 2015, ο ηθοποιός δήλωσε στην αμερικανικό talk show «Today» ότι το «Brooklyn Nine-Nine» είχε αλλάξει σταδιακά ύφος: από δράμα, εξελίχθηκε σε κωμωδία. «Εργάζομαι σε σειρές που καταπιάνονται με ένα αρκετά επικίνδυνο αντικείμενο και πολλές συναισθηματικές αναταραχές. Αισθάνθηκα την ανάγκη να εξελιχθώ ως καλλιτέχνης, να κάνω κάτι διαφορετικό και να δοκιμάσω άλλες τεχνικές. Το “Men of a Certain Age” ήταν η αρχή αυτής της αλλαγής και υπήρξα αρκετά τυχερός που ήμουν μέρος του “Brooklyn Nine-Nine”. Νιώθω ότι οι πνευματικοί μου ορίζοντες διευρύνονται».

Ο Μπράουερ με την ευγενική φυσιογνωμία και το χαρακτηριστικό χαμόγελο, συνήθιζε να ενσαρκώνει ανθρώπους που βρίσκονταν σε θέση ισχύος. Μάλιστα, δεν ήταν λίγες οι φορές που έθιξε το ζήτημα της… παράδοσης να υποδύεται αστυνομικούς καθ′ όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Συγκεκριμένα, σχολίασε σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Variety: «Οι αστυνομικοί που παραβαίνουν τον νόμο δήθεν “για να τον υπερασπισθούν” αποτελούν πραγματικά ένα τρομερά επικίνδυνο ζήτημα, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται συνεχώς (…) Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά – όλες οι αστυνομικές σειρές».

Η αναγνώριση

Οι διακρίσεις δεν άργησαν να έρθουν για τον ηθοποιό ο οποίος σε κάθε ερμηνεία του, εντυπωσίαζε ακόμη περισσότερο. Βραβεύτηκε με Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ντετέκτιβ Φρανκ Πέμπλετον στη σειρά του NBC, «Homicide: Life on Street» (1998). Η αξέχαστη αυτή ερμηνεία τον έκανε έναν από τους αστέρες που ξεχώρισαν στο αστυνομικό δράμα με την υπογραφή των Μπάρι Λέβινσον, Τομ Φοντάνα και Ντέιβιντ Σάιμον («The Wire»). Ο τελευταίος ήταν πρώην ρεπόρτερ της εφημερίδας Baltimore Sun και το 1991 έγραψε το μη λογοτεχνικό πεζογράφημα «Homicide: A Year on the Killing Streets». Το δεύτερο βραβείο Emmy, το απέσπασε για τον ρόλο του στη μίνι σειρά του δικτύου FX, «Thief» (2006).

«Ο σπουδαιότερος ηθοποιός στον κόσμο»

To 1991 ο ηθοποιός παντρεύτηκε την Αμερικανίδα ηθοποιό και συμπρωταγωνίστριά του στο «Homicide: Life on Street», Αμί Μπράμπσον. Μαζί, απέκτησαν τρεις γιους: τους Τζον Γουίσλεϊ, Μάικλ και Αϊζακ Μπράουερ και ζούσαν στο Νιου Τζέρσεϊ. «Με την Αμί μεγαλώσαμε σε παρόμοιες γειτονιές, έχουμε τις ίδιες αξίες. Με ξέρει πολύ καλά και είμαι ευγνώμων γι′ αυτό», είπε ο Μπράουερ για τη σύζυγό του.

Τα μηνύματα-φόροι τιμής στο πρόσωπό του από οικογένεια, φίλους και συναδέρφους έχουν ήδη κατακλύσει το διαδίκτυο.

«Ο Αντρέ Μπράουερ ήταν ο ηθοποιός που άλλοι στο επάγγελμα θαύμαζαν και φιλοδοξούσαν να του μοιάσουν», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το δίκτυο NBC και η Universal Television. «Υποδύθηκε τον ντετέκτιβ Φρανκ Πέμπλετον… με μένος και αξιοπρέπεια. Αλλά ταυτόχρονα με τις δεξιότητές του στο δράμα, φάνηκε και το ταλέντο του στην κωμωδία μέσα από τον ρόλο του Ρέιμοντ Χολτ στο “Brooklyn Nine-Nine”. Οι ερμηνείες του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις μελλοντικές γενιές και ο ίδιος θα μας λείψει πάρα πολύ».

Ο συνδημιουργός του «Men of a Certain Age», Μάικ Ρος είπε στους NYT ότι ο Μπράουερ «ήταν ο σπουδαιότερος ηθοποιός στον κόσμο» τονίζοντας ότι «ήταν επίσης πάντα πολύ καλά προετοιμασμένος και αφοσιωμένος στην τέχνη της υποκριτικής. Τόσο πολύ, όσο κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί». Στις δηλώσεις του σημείωσε ότι ο ηθοποιός «έφυγε πολύ νωρίς». «Εχει αφήσει πίσω του μεγάλη κληρονομιά, αλλά το πιο τραγικό για όλους εκείνους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν είναι ότι θα υπήρχε πολύ περισσότερη ωραία δουλειά από τον Μπράουερ που δεν θα δούμε ποτέ».