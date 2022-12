Qatargate: Δώδεκα εικονικές ΜΚΟ στην οδό Ducale 41

Με ένα δίκτυο που ενδεχομένως να αριθμεί έως και πάνω από δέκα μη κυβερνητικές οργανώσεις με αποστολή την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνδέονται οι βασικοί πρωταγωνιστές του Qatargate, το οποίο από τις 9 Δεκεμβρίου συγκλονίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν μάλιστα ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται ουσιαστικά για εικονικές ΜΚΟ, που οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο χρησιμοποιούσαν για να διεκπεραιώσουν την αποστολή τους: να προωθούν τα συμφέροντα τρίτων χωρών, όπως το Κατάρ και το Μαρόκο, εισπράττοντας αμοιβές και μαύρα κεφάλαια ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Οι περισσότερες από αυτές έχουν κοινή έδρα και φέρονται να έχουν συσταθεί από τον Ιταλό λομπίστα και δικηγόρο στο επάγγελμα Νικολό Ταλαμάνκα. Ο Ταλαμάνκα συγκαταλέγεται στους τρεις υπηκόους Ιταλίας που έχουν ήδη προφυλακιστεί μαζί με τον πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι και τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Επικεφαλής της ΜΚΟ Fight Impunity εμφανίζεται ο Παντσέρι, τον οποίο ο Τζόρτζι αλλά και οι βελγικές αρχές που διεξάγουν την έρευνα περιγράφουν ως πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση. Η έδρα της Fight Impunity στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Μπερνάρντ Καζνέβ, βρίσκεται στην οδό Ducale 41 στο κέντρο των Βρυξελλών. Στην οδό Ducale 41 όμως έχει την έδρα της και η ΜΚΟ που συνέστησε ο Νικολό Ταλαμάνκα με επωνυμία No peace without Justice.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times, την ίδια διεύθυνση έχουν δηλώσει ως έδρα τους ούτε μία ούτε δύο αλλά συνολικά 12 μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τον διαχειριστή του ακινήτου πάντως να διευκρινίζει στους δημοσιογράφους ότι η μίσθωση έγινε επ’ ονόματι μιας μόνο μη κυβερνητικής οργάνωσης: της No peace without Justice, του Νικολό Ταλαμάνκα. Από έρευνα στο βελγικό μητρώο μη κυβερνητικών οργανώσεων προέκυψε μάλιστα ότι οι 12 μη κυβερνητικές οργανώσεις εγκαταστάθηκαν στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του ακινήτου την ίδια ακριβώς περίοδο που η ΜΚΟ του Νικολό Ταλαμάνκα εγκαταστάθηκε εκεί.

Ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι είναι επικεφαλής της ΜΚΟ Fight Impunity και, απ’ ό,τι φαίνεται, πίσω και από μια σειρά άλλων… [ΑΠΕ-ΜΠΕ]

Στο μεταξύ, η No peace without Justice εμφανίζεται να συμμετέχει ως συνεργάτης σε μιαν ακόμη ΜΚΟ με αντικείμενο τα ανθρώπινα δικαιώματα και έδρα τις Βρυξέλλες. Πρόκειται για τη Right to law ή στα γαλλικά Droit au droit, η οποία χρηματοδότησε έρευνα για τη διάβρωση των ευρωπαϊκών μηχανισμών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα οποία το Κατάρ βρίσκεται από το 2017 σε ρήξη. Την πραγματοποίηση και δημοσιοποίηση της έρευνας συντόνισε ο ίδιος ο Νικολό Ταλαμάνκα, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση όσων εκτυλίσσονται στις Βρυξέλλες.

Αρκετοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι ως απάντηση στην προσπάθεια του Κατάρ να εκθέσει τη δραστηριότητα των ΗΑΕ στην Ε.Ε., οι μυστικές υπηρεσίες των Εμιράτων παρείχαν στις αντίστοιχες βελγικές πληροφορίες για τη δράση του Αντόνιο Παντσέρι και των συνεργατών του. Μια εκτίμηση που ενισχύεται από την πρόσφατη αποκάλυψη της εφημερίδας Le Soir ότι το Qatargate ξεκίνησε από έρευνα της βελγικής ΕΥΠ, η οποία κλιμακώθηκε αρχές καλοκαιριού με τη μυστική έρευνα σε διαμέρισμα του Παντσέρι στις Βρυξέλλες όπου βρέθηκε 1 εκατ. ευρώ σε μετρητά.