Study in Greece: Στην Ελλάδα βρέθηκε αποστολή 24 κινεζικών πανεπιστημίων

«Βρισκόμαστε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόθεση του πανεπιστημίου μου είναι να αναπτύξει συνεργασίες με ΑΕΙ του εξωτερικού σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα έχει σπουδαία Ιστορία και θεωρούμε σημαντικό, ακαδημαϊκά αλλά και για λόγους στρατηγικής, να συνεργαστούμε με ελληνικά ΑΕΙ», ανέφερε χθες στην «Κ» ο Τσιαν Τσιχάνγκ, καθηγητής και υπεύθυνος του διεθνούς προγράμματος της Ιατρικής Σχολής του κινεζικού Shanghai Jiao Tong University. Ο Τσιαν Τσιχάνγκ βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη χώρα μας συμμετέχοντας στην αποστολή συνολικά 24 κινεζικών ΑΕΙ, που ήλθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεργασία ελληνικών και κινεζικών ΑΕΙ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα της προσπάθειας που εγκαινιάστηκε από το ελληνικό υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με την China Education Association for International Exchange (CEAIE), τον εθνικό φορέα εκπαιδευτικής διεθνοποίησης της Κίνας και τον αντίστοιχο ελληνικό φορέα Study in Greece (SiG).

«Από την Ελλάδα ξεκίνησε ο δυτικός πολιτισμός, από την Κίνα ο ασιατικός. Ο καλύτερος τρόπος να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας είναι να αναπτύξουμε συνεργασίες μεταξύ των πανεπιστημίων μας», τόνισε μιλώντας στην «Κ» ο πρέσβης της Κίνας στη χώρα μας Σιάο Τζούντσενγκ. «Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ιδρύσει ξενόγλωσσα προγράμματα, στα οποία μπορούν να σπουδάσουν Κινέζοι φοιτητές και αντίστροφα Ελληνες σε κινεζικά ΑΕΙ. Παράλληλα, μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες ελληνικών με κινεζικά ΑΕΙ σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά προγράμματα, σε κοινά πτυχία και στην έρευνα», πρόσθεσε ο Κινέζος πρέσβης.

Στα συγκεκριμένα ΑΕΙ σπουδάζουν συνολικά περί το ένα εκατομμύριο φοιτητές, γεγονός που καταδεικνύει την αξία του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη χθες.

«Ο γεωργικός τομέας είναι σημαντικό πεδίο συνεργασίας των χωρών μας τόσο για την εκπαίδευση όσο και για την έρευνα. Η Κίνα έχει αναπτυγμένη γεωργία και μπορούμε να συνεργαστούμε με ελληνικά ΑΕΙ», παρατήρησε από την πλευρά της στην «Κ» η Φεϊάν Σουέ από το Beijing University of Agriculture. Εξέχουσα θέση στη χθεσινή παρουσίαση του ιδρύματος είχε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Beijing University of Agriculture για την αμπελουργία. Οπως εξήγησε η Φεϊάν Σουέ, το πανεπιστήμιό της έχει πάνω από 80.000 φοιτητές, αλλά πολύ λίγους από ξένες χώρες. «Στόχος μας να προωθήσουμε τις ανταλλαγές φοιτητών και πανεπιστημιακών. Είναι πολύ σημαντική για το πανεπιστήμιό μας η εξωστρέφεια, πόσο μάλλον όταν έχουμε συνεργασίες με ιδρύματα μιας χώρας που κάνει αντίστοιχες κινήσεις», ανέφερε στην «Κ» η Χου Μενγκλίν από το University of Chinese Academy of Sciences. Σύμφωνα με την ίδια, το ίδρυμα έχει φοιτητές από πάνω από 100 χώρες, αλλά η Ελλάδα είναι ένα σημαντικό βήμα και προς την Ευρώπη.

Στα 24 κινεζικά πανεπιστήμια που «βρέθηκαν» χθες στην Ελλάδα σπουδάζουν συνολικά περί το ένα εκατομμύριο φοιτητές – γεγονός που καταδεικνύει την αξία του μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη χθες ανάμεσα στους εκπροσώπους της CEAIE και της SiG. «Η εταιρεία συστάθηκε πρόσφατα από τα ελληνικά ΑΕΙ για να λειτουργήσει ως “πανεπιστημιακός ΕΟΤ” με στόχο τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, την προβολή των ελληνικών πανεπιστημίων και την παροχή υπηρεσιών για διεθνείς φοιτητές. Η διαδικτυακή πύλη Study in Greece περιλαμβάνει όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας διεθνής φοιτητής για σπουδές, έρευνα, συνεργασία και διαβίωση στην Ελλάδα. Το SiG ανέπτυξε και συντηρεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα, αποτελούμενο από μια σειρά ψηφιακών πλατφορμών για τη διευκόλυνση της δικτύωσης μεταξύ ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων, διδασκόντων και ερευνητών», παρατήρησε ο πρόεδρος της SiG και καθηγητής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χρήστος Μιχαλακέλης. Μάλιστα, στη χθεσινή εκδήλωση εκπροσωπήθηκαν πολλά ελληνικά ΑΕΙ, όπως μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. «Εστιάζουμε στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε συνάρτηση και με τις ανάγκες και τη στόχευση της περιφέρειάς μας, που επιχειρεί μια μετάβαση από τη λιγνιτική εποχή στην πράσινη οικονομία», ανέφερε προς τους εκπροσώπους των κινεζικών ΑΕΙ ο πρύτανης του ιδρύματος Θεόδωρος Θεοδουλίδης.

«Η επίσκεψη των 24 κινεζικών πανεπιστημίων –μεταξύ αυτών μερικά από τα καλύτερα της Κίνας και του κόσμου– ανοίγει νέες δυνατότητες για την προσέλκυση Κινέζων φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια», πρόσθεσε από την πλευρά του ο Αποστόλης Δημητρόπουλος γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την προηγούμενη κυβερνητική θητεία, όταν το υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε την προσπάθεια διεθνοποίησης.