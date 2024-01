Αν τα πάρτι μάς κάνουν να αισθανόμαστε ζωντανοί, γιατί πεθαίνουν;

Θυμάστε τότε που παραμονή της Πρωτοχρονιάς πηγαίναμε σε κάτι μεγάλα πάρτυ σε κάτι παράξενες, χαώδεις αποθήκες που την επόμενη ημέρα εξαφανίζονταν σαν τα γοβάκια της Σταχτοπούτας; Ούτε εγώ στην πραγματικότητα, η ανάμνηση είναι πια αρκετά θολή. Δε φταίει η ηλικία ή το μνημονικό. Τα μεγάλα πάρτυ, αυτά που διοργανώνονταν στην εντέλεια και προσμονούσαμε επί εβδομάδες, τείνουν να γίνουν είδος υπό εξαφάνιση.

Ακόμα κι αν τα πάρτι είχαν υποστεί πλήγμα ήδη από την οικονομική κρίση, η πανδημία μπορεί εύκολα να χαρακτηριστεί ως ο μεγαλύτερος party pooper στην ιστορία. Σύμφωνα με σχετική παγκόσμια έρευνα του Ομίλου Havas (“Is the Party Over?”), τα αποτελέσματα της οποίας για την Ελλάδα παρουσίασε η Solid Havas,το 60% των νέων της Gen Z και το 58% των boomers στην Ελλάδα δηλώνουν ότι τα λοκντάουν και οι κοινωνική περιορισμοί που έφερε η πανδημία έχουν σκοτώσει την επιθυμία τους να παρτάρουν.

Τα ποσοστά στη χώρα μας εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με τους αντίστοιχους διεθνείς μέσους όρους (45% και 29%, η έρευνα διεξήχθη σε συνολικά 30 χώρες). Οι Ελληνες το πήραν πιο προσωπικά, ο κορονοϊός μας χτύπησε εκεί που πονάμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 99% των Ελλήνων prosumers, ήτοι των δυναμικών καταναλωτών, και το 88% των μέινστριμ καταναλωτών (έναντι 65% και 42% αντίστοιχα που ήταν ο παγκόσμιος μέσος όρος), περιγράφουν τα πάρτι ως «ζωτική ανάγκη». «Οταν χορεύω νιώθω ζωντανός» λέει το 77% των Ελλήνων prosumers. Τα πάρτι είναι κάτι περισσότερο από κοινωνικές εκδηλώσεις για τους Ελληνες όλων των ηλικιών. Είναι ένας τρόπος να φύγει η ένταση. Πάνω από το ένα τρίτο Ελλήνων prosumers πάνε σε πάρτι για να ξεχάσουν όλα όσα δεν πηγαίνουν καλά στην προσωπική τους ζωή ή στον κόσμο γύρω τους. Το 88% λένε ότι τα πάρτι και οι γιορτές είναι ο μόνος τρόπος για να ξεφύγουν από τη θλίψη του κόσμου.

Αν λοιπόν τα πάρτι μας κάνουν να αισθανόμαστε ζωντανοί, γιατί πεθαίνουν; Ενα από τα συμπεράσματα της έρευνας του Ομίλου Havas ήταν ότι… τα πολλά πάρτι σκότωσαν τα πάρτι. Το 88% των καταναλωτών στην Ελλάδα θεωρούν ότι σήμερα ένα πάρτι μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν χρειάζεται προγραμματισμός, ιδιαίτερη φασαρία. Τα πάρτι έτσι σταδιακά απαξιώθηκαν. Αν δεν πας σε αυτό, θα πας στο επόμενο. Επιπλέον, η Gen Z άρχισε να διασκεδάζει διαφορετικά. Οι νέοι χορεύουν για το TikTok στους δρόμους, μεταξύ των μαθημάτων τους, και έχουν για DJ το Spotify.

Ακόμα και στην Ελλάδα, σημαντικό ποσοστό των GenZ (21%) δηλώνει ότι τις καθημερινές προτιμά να μένει σπίτι και να βλέπει Netflix από το να βγαίνει έξω. Σε λίγα μόλις χρόνια, αφήσαμε πίσω την εποχή του FOMO (fear of missing out) και μπήκαμε στην εποχή του FOGO (fear of going out). Το να μένεις σπίτι προσφέρει προστασία από εξωτερικές απειλές. Το 45% των Ελλήνων GenZ λένε ότι αποφεύγουν τα πάρτι επειδή φοβούνται τις πιθανές κακοποιητικές ή βίαιες συμπεριφορές! Το 60%, αντίστοιχα, προτιμούν να παρκάρουν σε σπίτια, το δικό τους ή άλλων, αντί σε κλαμπ ή άλλους μεγάλους χώρους. Ενας τρόπος να έχουν τον έλεγχο σε έναν χαοτικό κόσμο;

Πάντως το απροσδόκητο και το αυθόρμητο δεν είναι πια το επιθυμητό. Όταν ρωτήθηκαν ποια είδη πάρτι είναι τα καλύτερα, μόλις το 23% των Gen Z (παγκόσμιος Μ.Ο 10%) επέλεξαν «τα πιο άγρια». Θέλουμε να διασκεδάσουμε με την καρδιά μας αλλά με τη διαβεβαίωση ότι η εμπειρία δεν θα οδηγήσει σε τύψεις.