Ουκρανία: Στην Μπούκα φον ντερ Λάιεν και Μπορέλ – Πιέσεις για έκτο πακέτο κυρώσεων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την Μπούκα επισκέφθηκαν νωρίτερα, μαζί με τον Ουκρανό πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για την Εξωτερική Πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Έντουαρντ Χέγκερ. Η κ. φον ντερ Λάιεν, ο κ. Μπορέλ και ο κ. Χέγκερ επισκέπτονται το Κίεβο τη μέρα που υιοθετήθηκε επίσημα το πέμπτο πακέτο κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022