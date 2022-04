Πόλεμος στην Ουκρανία: Live όλες οι εξελίξεις από την 49η ημέρα εισβολής

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι πλέον κατηγορεί τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως διαπράττει «γενοκτονία» στην Ουκρανία, λίγες ώρες αφού χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη λέξη αυτή για να περιγράψει τι συμβαίνει στη χώρα όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός την 24η Φεβρουαρίου.

«Ναι, μίλησα για γενοκτονία, διότι γίνεται ολοένα πιο σαφές ότι ο (ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν προσπαθεί να διαγράψει την ιδέα πως μπορείς να είσαι Ουκρανός και οι αποδείξεις συσσωρεύονται», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λίγο προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον μετά την ομιλία του για τον πληθωρισμό στο Ντε Μόιν, στην Αϊόβα.

«Θα το αφήσουμε στους νομικούς σε διεθνές επίπεδο να κρίνουν αν (οι ενέργειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία) μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι, αλλά σίγουρα εμένα μου φαίνεται πως ισχύει» πως διαπράττεται «γενοκτονία», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Μέχρι χθες, η αμερικανική κυβέρνηση δεν είχε χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο όρο, μολονότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τακτικά τη Ρωσία πως διαπράττει «γενοκτονία». Πάντως, ήδη ο κ. Μπάιντεν είχε κατηγορήσει επανειλημμένα για «εγκλήματα πολέμου» τον κ. Πούτιν.

Αναφερόμενος στα «φρικιαστικά πράγματα που έκαναν οι Ρώσοι στην Ουκρανία», ο Δημοκρατικός προέβλεψε χθες ότι ο κόσμος «θα ανακαλύψει ακόμη περισσότερα».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να επικροτήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

True words of a true leader @POTUS. Calling things by their names is essential to stand up to evil. We are grateful for US assistance provided so far and we urgently need more heavy weapons to prevent further Russian atrocities.