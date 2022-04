Πόλεμος στην Ουκρανία: Live όλες οι εξελίξεις από την 51η ημέρα εισβολής

Η ικανότητα της Ουκρανίας να στοχεύει πολεμικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα μπορεί να αλλάξει το ρωσικό δόγμα των θαλάσσιων επιχειρήσεων, αναγκάζοντας τη Μόσχα να αναπτύξει πρόσθετα εναέρια μέσα ή να αποσύρει πλοία που βρίσκονται κοντά στην ακτή, σύμφωνα με έκθεση το ινστιτούτου για τη μελέτη του πολέμου (ISW).

Η απώλεια του Moskva - ανεξάρτητα από το αν είναι από μια ουκρανική επίθεση ή ένα ατύχημα - απετελεί μια «μείζονα προπαγανδιστική νίκη για την Ουκρανία» και μια «σημαντική ανόρθωση για το ουκρανικό ηθικό», ισχυρίζεται το ινστιτούτο.

Αντιθέτως, το Κρεμλίνο θα προσπαθήσει να εξηγήσει την απώλεια ενός από τα πιο σημαντικά πλοία του ρωσικού στόλου. Το αφήγημα περί βύθισης λόγω τυχαίας πυρκαγιάς και έκρηξης πυρομαχικών θα βλάψει περαιτέρω το ρωσικό ηθικό.

Όπως επισημαίνεται, «και οι δύο εξηγήσεις για τη βύθιση του Moskva υποδεικνύουν πιθανές ρωσικές επιχειρησιακές ελλείψεις - είτε κακή αεράμυνα είτε απίστευτα χαλαρές διαδικασίες ασφάλειας στη ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας».

