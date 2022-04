Πόλεμος στην Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις από την 57η ημέρα εισβολής

Το Κίεβο είναι έτοιμο να αρχίσει συνομιλίες με τη Μόσχα για την Μαριούπολη και μάλιστα χωρίς να θέτει όρους, ανέφερε ο Μιχαήλο Ποντόλιακ, ένας από τους συμβούλους του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και διαπραγματευτής στις συνομιλίες με τη Ρωσία.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.