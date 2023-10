Μεσανατολικό: Δέκατη ημέρα συγκρούσεων – Live όλες οι εξελίξεις

Τα Ηνωμένα Εθνη λένε ότι περισσότεροι από 400.000 Παλαιστίνιοι έχουν βρει καταφύγιο στα σχολεία και άλλα κτίριά τους σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

«Ηλικιωμένοι, παιδιά, έγκυες γυναίκες, άτομα με αναπηρία απλώς στερούνται τη βασική ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους. Αυτό είναι μια απόλυτη ντροπή», δήλωσε η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Εμείς ως UNRWA θρηνούμε την απώλεια 14 συναδέλφων», πρόσθεσε.

