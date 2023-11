Από τον «άξονα του κακού» στον «άξονα της αντίστασης»

Μόλις λίγες ώρες έπειτα από τις πολύνεκρες επιθέσεις της Χαμάς κατά Iσραηλινών, οι ΗΠΑ ήταν ήδη σε κίνηση…

Στις 8 Οκτωβρίου, προτού καλά καλά προλάβουν να συνειδητοποιήσουν οι περισσότεροι τι είχε μόλις προηγηθεί στα σύνορα του Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Λόιντ Οστιν ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το πιο σύγχρονο και τεχνολογικά προηγμένο από τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, είχε ήδη βάλει πλώρη για την Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο επαυξημένης εγρήγορσης –εάν όχι συναγερμού– θα ενισχύονταν και οι μοίρες των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών που σταθμεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Εν τω μεταξύ, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, οι Αμερικανοί έστειλαν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο, το USS Dwight D. Eisenhower, αλλά και σειρά από άλλες στρατιωτικές ενισχύσεις (συστοιχίες Patriot, αντιπυραυλικά συστήματα THAAD κ.ά.). Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία έστειλε εν προκειμένω κατά αυτόν τον τρόπο ένα μήνυμα όχι όμως τόσο προς την στρατιωτικά αδύναμη (με συμβατικούς όρους) πλευρά της Χαμάς αλλά κυρίως προς όλους τους άλλους: το Ιράν και τους Φρουρούς της Επανάστασης, τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι και οιονδήποτε άλλο θα μπορούσε ενδεχομένως να επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί στρατιωτικά την τρέχουσα υποτροπή του Παλαιστινιακού εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του Ισραήλ ή άλλων συμμάχων των ΗΠΑ.

Από την πρώτη στιγμή, οι Αμερικανοί έδειξαν να ανησυχούν για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της έντασης, ένα ενδεχόμενο το οποίο επιχείρησαν να αποτρέψουν μετερχόμενοι «αναχώματα» όχι μόνο στρατιωτικού τύπου (βλ. αεροπλανοφόρα) αλλά και διπλωματικού.

Ενδεικτικές των αμερικανικών διαθέσεων ήταν, από διπλωματική σκοπιά, οι δύο περιοδείες που πραγματοποίησε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν σε Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική. Αναφορικά με τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, δε, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνα δεν ταξιδεύουν μόνα αλλά πάντοτε σε σχηματισμούς (Carrier Strike Groups – CSGs), συνοδευόμενα από άλλα πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

