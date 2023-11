Εκτάκτως στο Κίεβο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Στο Κίεβο έφτασε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου που θα κρίνει εν πολλοίς τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης της Ουκρανίας. καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική της.

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι η πέμπτη κατά σειρά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και συμπίπτει με την 10η επέτειο του Euromaidan, του κύματος διαδηλώσεων και λαϊκών κινητοποιήσεων στην Ουκρανία, το οποίο ξεκίνησε την 21η Νοεμβρίου 2013 με ευρείας έκτασης λαϊκές κινητοποιήσεις, με κύριο αίτημα την έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Είχαν εκδηλωθεί ως αντίδραση στην απόφαση του τότε προέδρου της χώρας Βίκτορ Γιανουκόβιτς να μην υπογράψει τη συμφωνία σύνδεσης της Ουκρανίας με την Ε.Ε και την επιλογή του να συνδεθεί το Κίεβο περισσότερο με τη Μόσχα.

«Πρόκειται για μια θεμελιώδη μέρα», τόνισε σε δηλώσεις του ο Μισέλ. «Δέκα χρόνια πριν οι Ουκρανοί πολίτες πέθαναν ζητώντας τη σύνδεση με την Ε.Ε, τις αξίες, το μέλλον τους, καθώς και την ελευθερία τους».

