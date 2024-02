Φον ντερ Λάιεν: Ηρθε η ώρα η Ευρώπη να ξυπνήσει

«Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει και άμεσα», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση να επεξεργάζεται τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι απειλές εναντίον της ασφάλειας, της ευημερίας και του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται και η σύγκρουση στη Γάζα προκαλεί αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας», τόνισε πριν από λίγο η Φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, όπως είπε, «σε όλες τις διαστάσεις της και με όλη την ταχύτητα και την πολιτική θέληση που απαιτούνται».

«Θα πρέπει να το θέσω ωμά όπως ο απερχόμενος πρόεδρος της Φινλανδίας Νιίστο είπε τον περασμένο μήνα: Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει» και θα προσέθετα: «Αμεσα! Γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η ελευθερία μας και η ευημερία μας».

Στη συζήτηση για την «ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια» η πρόεδρος της Κομισιόν επισήμανε πάντως ότι «τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει αρκετή δουλειά. Στην πραγματικότητα, τα προηγούμενα χρόνια διέλυσαν κάποιες ευρωπαϊκές αυταπάτες. Αλλά έχουν επίσης καταρρίψει πολλές ψευδαισθήσεις για την Ευρώπη. Οτι η ενότητά μας δεν θα κρατούσε μπροστά σε έναν πόλεμο στην ήπειρό μας. Ή ότι οι κανόνες και οι διαιρέσεις μας θα μας κρατούσαν πίσω στην παροχή μαζικής οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης. Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ευρώπη έχει δείξει ότι θα στηρίξει την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. Και δείξαμε επίσης ότι μια πιο κυρίαρχη Ευρώπη δεν είναι απλώς ευσεβής πόθος».

It is time for Europe to step up.

To defend our interests and values ourselves.

To reduce our dependencies in energy, key technologies and defence.

We need to start working on the future of our security architecture, encompassing all these dimensions ↓ https://t.co/8sZumbdB4t

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2024