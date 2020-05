#μένουμεσπίτι και μαθαίνουμε τα νέα της εστίασης και της γαστρονομίας

Speciality coffee take away

Αρχίζει να “ανοίγει” η αγορά, μετά τον αναγκαστικό ύπνο των μέτρων. Αρκετά cafes και bar-restaurants ξαναλειτουργούν προσφέροντας προς το παρόν τα προϊόντα τους μόνο με take away ή με την βοήθεια εξωτερικών υπηρεσιών παράδοσης στο σπίτι. Τα αδερφάκια καφέ Underdog (Ηρακλειδών 8, Θησείο) και The Rabbit Punch (Ευφράνορος 40, Παγκράτι) ξεκίνησαν την λειτουργία τους κιόλας την Δευτέρα 4 Μάη.

Το Anana Coffee | Food (Πραξιτέλους 33, Μοναστηράκι) λειτουργεί από την Τρίτη 5 Μαΐου σερβίροντας καφέ και τα πιο αγαπημένα μας σνακ (είπε κανείς banana bread;). Στην πιάτσα της Μπενάκη, ανοιχτά είναι ξανά το taf (Μπενάκη 7-9), ενώ το Foyer (Πανεπιστημίου 46), το Δυο Γουλιές και Δυο Μπουκιές (Δραγατσανίου 4), το Kaya (Στοά Μπολάνη 7) και το Crop (Φωκίωνος 8) δεν έκλεισαν καθόλου τις μέρες της καραντίνας και συνεχίζουν να σερβίρουν εξαιρετικό καφέ. Με σύνεση, μάσκα και αποστάσεις έχουμε αρκετό χρόνο να απολαύσουμε ένα τέλειο φλιτζάνι σε όλα. To Dope (Βύσσης 25) μπορεί να παραμένει κλειστό αλλά λάνσαρε κάψουλες τριών ειδών (η μία εκ των οποίων είναι decaffeine), συμβατές με δημοφιλή brand οικιακών μηχανών που μπορείτε να προμηθευτείτε online στο https://shop.doperoasting.co/

Για παγωτό

Λίγα μέτρα παρακάτω, στο Μοναστηράκι, το Κόκκιον (Πρωτογένους 2) άνοιξε και σερβίρει καφέ, φυσικά παγωτό σε περισσότερες από 10 γεύσεις αλλά και γλυκά, σε ατομική ή οικογενειακή συσκευασία. Θα επιστρέψω για την υπέροχη μηλόπιτα με ολόγλυκα λεπτοκομμένα μήλα και κριτσανιστή καραμέλα, αλλά και το γλυκό με την απαλή όλο δροσιά κρέμα λεμονιού, που μύριζε άνθη εσπεριδοειδών. Καθημερινά 10.00-18.00.

Αστικό πικ νικ στο Παγκράτι

Το Frater & Soror (Αμύντα 6, Πλ. Προσκόπων) λειτουργεί για take away και delivery μέσω της Wolt, και σερβίρει από το πρωί καφέ, ποτά και το υπέροχο φαγητό τους. Αξίζει να παραγγείλετε ένα βοτανικό G&T που εμφιάλωσαν σε ατομικό γυάλινο μπουκάλι μαζί με το σούπερ ενισχυμένο κλάμπ σάντουιτς του Δήμου Μπαλόπουλου και αν δεν έχει συνωστισμό, να φάτε και να πιείτε στα παγκάκια της πλατείας Προσκόπων, σαν αστικό πικ νικ. Ανοιχτά 11.00-23.00.

Ανοιξιάτικα βράδια στην Τήνο

Στην πόρτα σας με διανομή ή προς παραλαβή στη δική τους πόρτα είναι διαθέσιμα τα ποτά του Three Donkeys στην χώρα της Τήνου (τηλ. 2283300658). Στο τρέχον μενού βρείτε κλασικά κοκτέιλ όπως Daquiri, Mai Tai, Margarita, Paloma, Spritz, Negroni και ένα Rum Fashion, ό,τι πρέπει για τα ανοιξιάτικα βράδια στα τηνιακά μπαλκόνια. Καθημερινά 18.00-23.00.