Το 2022 στο ποπ μικροσκόπιο

Άλλη μία χρονιά φτάνει στο τέλος της και ο Δεκέμβρης γίνεται ο μήνας των απολογισμών. Κοιτώντας κανείς πίσω τους προηγούμενους 12 μήνες θα διαπιστώσει πως αυτά που μένουν δεν είναι μόνο οι δίσκοι, οι ταινίες, οι σειρές, αλλά και όλα εκείνα τα γεγονότα που σφράγισαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το ποπ σύμπαν.

Κάπως έτσι, το 2022 ήταν η χρονιά που…

Ο Γουίλ Σμιθ και ο Κρις Ροκ πήραν Όσκαρ τσακωμού…

Slap! Φωτ.: AP Photo/Chris Pizzello

Όταν ο Κρις Ροκ αποφάσισε να πάει το χιούμορ του πέρα από τα αστεία-κονσέρβα που ακούγονται συνήθως σε τελετές σαν αυτές των Όσκαρ και να σχολιάσει την αλωπεκία της Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, ο σύζυγός της Γουίλ Σμιθ δεν το πήρε πολύ ψύχραιμα και σηκώθηκε στη σκηνή για να χαστουκίσει τον Ροκ. Βέβαια, αυτό δεν τον εμπόδισε από το να κερδίσει το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου και τότε να απολογηθεί για όσα προηγήθηκαν.

…όσο τα ίδια τα Όσκαρ μπήκαν στο «mute»

Ο θεσμός συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια: να αγκαλιάζει όλα εκείνα τα πράγματα που είχαν παραγκωνιστεί για δεκαετίες από το βασικό αφήγημα του Χόλιγουντ. Έτσι, το «CODA» της Σίαν Χέντερ, μία ιστορία για μία κωφάλαλη οικογένεια, «σήκωσε» το μεγάλο βραβείο, ενώ παράλληλα, ο πρωταγωνιστής Τρόι Κότσουρ με το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου έγινε ο πρώτος κωφάλαλος ηθοποιός που κερδίζει χρυσό αγαλματίδιο.

Παράξαμε περισσότερο Τζόνι Ντεπ και Άμπερ Χερντ από όσο μπορούσαμε να καταναλώσουμε

Φωτ.: AP Photo/Steve Helber, Pool

Η άνοιξη ήταν μια δύσκολη περίοδος για όσους κινούνταν στο ίντερνετ και δεν έτρεφαν ιδιαίτερη εκτίμηση στις σαπουνόπερες, μιας και κάθε μέρα την επικαιρότητα απασχολούσε κάθε πιθανή ή απίθανη λεπτομέρεια που ακούστηκε στη δίκη που αφορούσε τον ταραχώδη γάμο του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ. Για την ιστορία, πάντως, το δικαστήριο δικαίωσε τον πρώτο που έκτοτε συνεχίζει να πασχίζει να παραμείνει στην επικαιρότητα -είτε παίζοντας μουσική με τον Τζεφ Μπεκ, είτε ποζάροντας σαν μοντέλο για το σόου της Ριάνα.

Γυρίσαμε το ημερολόγιο στο 2000 με την επανασύνδεση Τζένιφερ Λόπεζ-Μπεν Άφλεκ

«Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα;» Φωτ.: Jordan Strauss/Invision/AP

Κι αν πριν μια εικοσαετία οι δύο σταρ έφτασαν μέχρι τον αρραβώνα, το 2022 τους βρήκε και πάλι μαζί και μάλιστα, επισημοποίησαν το «Bennifer» και με τα δεσμά του γάμου. Οι υπόλοιποι, μείναμε να ψαχνόμαστε τι χρονιά έχουμε και να αναρωτιόμαστε τι έχουμε μετά τα μαθηματικά.

Η Ριάνα έβγαλε τα πρώτα της τραγούδια της ως μαμά

Βασικά, μας έδωσε το πρώτο νέο δείγμα μουσικής εδώ και 6 χρόνια, με τα κομμάτια «Lift Me Up» και «Born Again» που ακούστηκαν στο soundtrack του «Black Panther: Wakanda Forever», λίγους μήνες αφού γέννησε το παιδί της με τον A$AP Rocky. Ίσως μια μέρα ακούσουμε και εκείνο το ρέγκε άλμπουμ που μας έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό.

Το φόρεμα της Μέριλιν Μονρό βγήκε από την ντουλάπα

Φωτ.: Evan Agostini/Invision/AP

Η μεγαλύτερη σταρ που πέρασε ποτέ από τη μεγάλη οθόνη φόρεσε το 1962 ένα μπεζ αστραφτερό φόρεμα για να τραγουδήσει «Happy birthday mr. President» στον Τζον Φ. Κένεντι. Εξήντα χρόνια μετά, το ιστορικό αυτό κομμάτι βγήκε για πρώτη φορά από την ντουλάπα και μάλιστα, για να το φορέσει η Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala στο πλάι του Πιτ Ντέιβιντσον. Τα γνωστά και ως απίστευτα πράγματα.

Για κάποιο λόγο, η Χάιντι Κλουμ ντύθηκε σκουλήκι κι όλοι ασχολήθηκαν με αυτό

Φωτ.: Evan Agostini/Invision/AP, File

Ήταν Χάλογουιν και το γνωστό μοντέλο αφού αποφάσισε να ντυθεί, είπε να το κάνει σωστά. Έβαλε λοιπόν μία ολόσωμη και αρκετά αποκρουστική στολή σκουληκιού. Πέρα πιθανόν από το να πρωταγωνιστήσει στους εφιάλτες πολλών, η Κλουμ-σκουλήκι έγινε viral στα social media και φυσικά, η πηγή για άπειρα memes.

Κάναμε #cancel (μια για πάντα;) τον Κάνιε Γουέστ

Φωτ.: AP Photo/Evan Vucci, File

Η εκκεντρικότητα του Γιε, όπως λέγεται επίσημα εδώ και καιρό, δεν είναι νέο, όμως, πρόσφατα ο Γουέστ έφτασε το εμπρηστικό του ταμπεραμέντο στα άκρα, τη μία φορώντας μπλουζάκι «White Lives Matter» και την άλλη κάνοντας αντισημιτικά σχόλια. Κάπως έτσι, εταιρείες όπως η Adidas και η Gap διέκοψαν με συνοπτικές διαδικασίες τις συνεργασίες τους μαζί τους, το Μαντάμ Τισό έκρυψε όπως όπως το κέρινο ομοίωμά του, ο Κάνιε Γουέστ δεν είναι πια δισεκατομμυριούχος και κάποιοι έκαναν έρανο για να ανακτήσει ξανά τα πλούτη του. Παραλογισμός; Πραγματικότητα.

Βαρεθήκαμε να βλέπουμε το όνομα του Έλον Μασκ

Φωτ.: AP Photo/John Raoux, File

Όποια πέτρα κι αν σήκωνε κανείς φέτος, θα έβρισκε τον Έλον Μασκ από κάτω. Και δη του Twitter, του οποίου έγινε «αφεντικό», μετά από πολύμηνα μπρος-πίσω για να φέρει τα πάνω-κάτω στο μέχρι πρότινος πιο σταθερό σοσιαλμιντιακό brand εκεί έξω. Νιπτήρες, συνδρομές, απολύσεις, παραιτήσεις και γενικά μια αναμπουμπούλα που όχι μόνο έκαναν πολλούς να αποχωρήσουν από το Twitter, αλλά κρίνουν και γενικότερα το μέλλον του αβέβαιο. Με αυτά και με αυτά, τους τελευταίους μήνες κυριολεκτικά βλέπαμε κάθε μέρα το όνομα του Έλον Μασκ σε τίτλους ειδήσεων για τους πιο σοβαρούς αλλά και πιο ασόβαρους λόγους.

Ζήσαμε το πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ της πρόσφατης ιστορίας

Φωτ.: AP Photo/Martin Meissner

Ήταν το Μουντιάλ των πρωτιών: πρώτη φορά χειμώνα, πρώτη φορά σε χώρα της Μέσης Ανατολής αλλά και σε χώρα που το να είσαι γυναίκα ή γκέι αντιμετωπίζεται σαν έγκλημα. Αλλά και το τελευταίο Μουντιάλ του Μέσι, αυτό που οι Ιάπωνες έκαναν το δικό τους «fair play», το Μαρόκο κόντεψε να ζήσει στιγμές Ελλάδας και Euro 2004, αυτό που θα θυμόμαστε για πολύ καιρό τον προημιτελικό-θρίλερ μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας, αλλά φυσικά, πάνω απ’ όλα ήταν το Μουντιάλ στο οποίο…

…ο Μέσι έγινε Μεσσίας

Φωτ.: ΑΡ

Αργεντινή-Γαλλία έφτασαν στον τελικό και τα υπόλοιπα, είναι ιστορία. Για πολλούς, αυτός ήταν ο καλύτερος τελικός Παγκοσμίου Κυπέλλου που είδαμε ποτέ. Και πώς να μην είναι άλλωστε όταν το «εύκολο» προβάδισμα της Αλμπισελέστε με 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο ανατράπηκε σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα από τους Τρικολόρ και τα 2 απανωτά γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο δεύτερο. Όταν η παράταση οδήγησε σε ένα 3-3 που με τη σειρά του ώθησε την Αργεντινή σε ένα θριαμβευτικό 4-2 στα πέναλτι. Όταν το να είσαι η μεγαλύτερη ελπίδα της νεότερης γενιάς ποδοσφαίρου και να κάνεις χατ τρικ όσο σε βλέπει ολόκληρος ο πλανήτης (Εμπαπέ, παρών) δεν είναι αρκετό για να το σηκώσεις. Το σήκωσε όμως ο Λίονελ Μέσι, ρίχνοντας και το τελευταίο κάστρο μιας σπουδαίας καριέρας και κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρα όχι μόνο ενός ολόκληρου έθνους αλλά και όσων τον λάτρεψαν σαν Θεό. Δέος.

Η Κέιτ Μπους δικαιώθηκε, 37 χρόνια μετά

Αρκούσε να ακουστεί το «Running Up That Hill» σε μία σκηνή του φετινού κύκλου του υπερ-επιτυχημένου «Stranger Things» του Netflix ώστε η Κέιτ Μπους όχι μόνο να ξανάρθει στην επικαιρότητα και να την μάθει και η Gen Z, αλλά το κομμάτι από το «Hounds of Love» να καταφέρει 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του να σπάσει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, μεταξύ των οποίων και 3 Ρεκόρ Γκίνες. Καθόλου άσχημα.

Η Τέιλορ Σουίφτ μας κοίταξε από τον θρόνο της

Φωτ.: Chris Pizzello/Invision/AP

Επέστρεψε δισκογραφικά με το «Midnights» κι ακόμα κι αν δεν ήταν ο καλύτερος δίσκος που έχουμε ακούσει από αυτήν, η Τέιλορ Σουίφτ έκανε και πάλι το θαύμα της, «έριξε» το Spotify, ενώ έκανε και το «ακατόρθωτο»: να καταλάβει και τις 10 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100 με ισάριθμα κομμάτια του νέου της δίσκου. Βέβαια, με ένα τέτοιο ποπ «Mastermind», όλα γίνονται.

Αλλά κι η Μπιγιονσέ συνέχισε να είναι η «Queen Bey»

Φωτ.: Matt Sayles/Invision/AP

Έξι χρόνια μετά το «Lemonade», η Μπιγιονσέ επέστρεψε αναγεννημένη -«Renaissance» λέγεται άλλωστε ο φετινός δίσκος της με τον οποίο άφησε στην άκρη τις πρωτοπορίες, τραγούδησε κάτω από το φως μιας ντισκομπάλας και αφέθηκε στον ηδονισμό της σωματικότητας. Κάπως έτσι, έφτιαξε τον πιο απολαυστικό δίσκο της «ώριμης» περιόδου της, αλλά κι αυτόν που κατέκτησε την κορυφή στις περισσότερες λίστες με τους καλύτερους δίσκους του 2022.

15 δίσκοι για το 2022

Ο Κέντρικ Λαμάρ επέστρεψε ως ο άνθρωπος του Φρόιντ και του Θεού

Φωτ.: AP Photo/Scott Garfitt, File

Πώς κάνεις το επόμενο βήμα όταν έχει προηγηθεί ο μοναδικός χιπ χοπ δίσκος στην ιστορία που πήρε Πούλιτζερ; Το νέο, λοιπόν, κεφάλαιο μετά το «DAMN.» ήρθε την άνοιξη και ήταν διπλό για τον Κέντρικ Λαμάρ. Όχι μόνο γιατί το «Mr. Morale & the Big Steppers» ήταν ένας διπλός δίσκος, αλλά γιατί σε αυτόν, ο ράπερ από το Κόμπτον από τη μία αυτοψυχαναλύθηκε και από την άλλη εξέφρασε τη δική του προσωπική πίστη στον Θεό. Το αποτέλεσμα, όπως πάντα, ήταν υψηλών προδιαγραφών.

Είμαι στην Γη την εποχή του Κέντρικ και του ΛΕΞ

Αναρωτηθήκαμε πόσα στάδια μπορεί να γεμίσει ο ΛΕΞ

«Δεν έπεσα απ’ τον έβδομο πάει να πει μ’ αρέσει, να ‘μαι στη γη την εποχή του Κέντρικ και του Μέσι» έχει ραπάρει ο ΛΕΞ στο «2017» και δεν ήταν μόνο τα δύο του είδωλα που πρωταγωνίστησαν στα πράγματα το 2022 αλλά και ο ίδιος. Ήταν στα μέσα του καλοκαιριού όταν το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη «βούλιαξε» με περισσότερους από 20.000 ανθρώπους στη συναυλία του ΛΕΞ, κάνοντας τον Θεσσαλονικιό ράπερ μέχρι και εξώφυλλο στην «Εστία». Μπορεί εκείνες τις μέρες να παράχθηκαν περισσότερες γνώμες για τον ΛΕΞ από όσες αντέχουμε, πάντως, το ότι σχεδόν όλοι πλέον τον ξέρουν μόνο καλό είναι.

Ζήσαμε και πάλι το φεστιβάλ, το παλιό, το ορθόδοξο

Μπορεί οι συναυλίες να διακόπηκαν εντελώς για ένα μικρό ουσιαστικά διάστημα της πανδημίας, πάντως, με εκείνα και με τ’ άλλα, είχαμε τρία χρόνια να ζήσουμε μεγάλη συναυλία και φεστιβάλ όπως το κάναμε «τότε». Το καλοκαίρι όμως σφραγίστηκε από την επιστροφή των μεγάλων φεστιβάλ, με τους χιλιάδες παρευρισκόμενους να δείχνουν πόσο αυτά μας είχαν λείψει.

Οι Arctic Monkeys επέμειναν να χαϊδεύουν το βελούδο

Ο Άλεξ Τέρνερ συνεχίζει να θέλει να γεράσει πριν από την ώρα του. Έτσι, μετά το «Tranquility Base Hotel & Casino» επιμένει να θέλει να κάνει καριέρα ως crooner στο «The Car», τον φετινό δίσκο των Arctic Monkeys. Πέρα όμως από το ψαρωτικό πρώτο single «There’d Better Be A Mirrorball», ο δίσκος δεν πήγε πολύ πέρα από μία αίσθηση «Felt mature, might delete later».

Το ημερολόγιο της μουσικής αναβίωσης άρχισε να γυρνάει στο pop punk και την brit pop

Κάτι οι Blink-182 που ετοιμάζονται να βγουν σε περιοδεία από τη νέα χρονιά με καινούργιο δίσκο στις αποσκευές τους, όσο μπάντες που γεννιούνταν όταν ήταν στα φόρτε τους προσπαθούν να ακουστούν λες και ο χρόνος σταμάτησε στα 00s, κάτι οι Pulp και οι Blur που θα πάρουν με τη σειρά τους τους δρόμους το 2023, το μόνο που αναμένουμε είναι αν θα συμφιλιωθούν και οι Oasis και το μόνο που θα πούμε είναι «What’s my age again?».

Το ποπ πανκ ζει. Γιατί, νομίζετε, επανενώνονται οι Blink-182;

Κοιτάξαμε τον Ντέιβιντ Μπόουι και είδαμε τον Θεό

Ο Μπρετ Μόργκεν με το «Moonage Daydream» δεν θέλησε να ξαναπεί τη χιλιοειπωμένη ιστορία του Ντέιβιντ Μπόουι παρά δημιούργησε έναν καταιγισμό εικόνων σε μια σχεδόν φιλοσοφική συνδιαλλαγή μεταξύ τους. Έφτιαξε τελικά ένα ντοκιμαντέρ που δεν βλέπεται αλλά βιώνεται και λατρεύει σε κάθε στιγμή του τον Ντέιβιντ Μπόου σαν Θεό, ακόμα κι αν τον αποκαθηλώνει, όσο ο «Άνθρωπος που έπεσε στη Γη» ψάχνει σε κάθε έκφανσή του τον δικό του Θεό.

Το Παλάτι ήταν παντού

Φωτ.: AP/ Markus Schreiber

Ο θάνατος της Ελισάβετ σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη σύγχρονη Βρετανία, με τον πλανήτη να αποχαιρετά την μακροβιότερη μονάρχη της χώρας ηχηρά και μεγαλοπρεπώς. Λίγο μετά, ο 5ος και πιο μέτριος ως τώρα κύκλος του «The Crown» βγήκε στο Netflix (ειρωνικά καλό timing), ενώ ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ ακόμα κι αν αποτελούν παρελθόν από το Παλάτι, αποφάσισαν να πουν την ιστορία τους «με δικά τους λόγια» στο ανιαρό «Harry & Meghan» που επίσης βρίσκει κάποιος στην πλατφόρμα. Γενικώς, και να ήθελε κάποιος φέτος να κρυφτεί από τη βασιλική οικογένεια, θα δυσκολευόταν.

Η ελληνική τηλεόραση πέρασε δεύτερη νιότη…

Από εκεί που η ελεύθερη τηλεόραση είχε χρόνια να ανοίξει και η συσκευή στα περισσότερα σαλόνια λειτουργούσε μόνο για το Netflix, το Disney+, κοκ, ξαφνικά το 2022 έγινε η χρονιά που ξαναείδαμε ελληνική τηλεόραση. Κάτι η τηλεοπτική μεταφορά του «Αυτή Η Νύχτα Μένει», κάτι ο Φοίβος Δεληβοριάς με τα «Νούμερα», ακόμα περισσότερο δε το «Maestro» που σηματοδότησε την επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη μικρή οθόνη, δεν ήταν λίγες οι ημέρες της εβδομάδας που το ραντεβού δινόταν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

…και ο «Maestro» έδωσε το σήμα για Netflix

Φωτ.: Mega TV

Η νέα σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, παρά τις όποιες υπερβολές, αποτέλεσε με διαφορά την πιο καλοφτιαγμένη παραγωγή της εγχώριας τηλεοπτικής σοδειάς του 2022, αλλά πέτυχε αυτό που καμία ελληνική σειρά ως τώρα δεν είχε κάνει: να πάει στο Netflix. Μαντέψτε τι θα γίνεται στους Παξούς το καλοκαίρι.

Η Ελλάδα του Netflix πριν και μετά τον Παπακαλιάτη

Είπαμε αντίο στον Τζίμι ΜακΓκίλ, τον Σολ Γκούντμαν, τον Σλίπι Τζίμι, τον Τζιν Τάκαβιτς

Φωτ.: Netflix

Το «Better Call Saul» έριξε αυλαία με την έκτη σεζόν του και εμείς υποκλιθήκαμε στο μεγαλείο του Βίνσεντ Γκίλιγκαν και του Πίτερ Γκουλντ. Ο Σολ Γκούντμαν, αυτός που έμοιαζε απλά να είναι ένας χαρακτήρας-καρικατούρα στο «Breaking Bad» κατάφερε να μας χαρίσει ένα βαθιά υπαρξιακό έργο για την άνοδο και την πτώση των χιλίων προσώπων του κατά κόσμον Τζίμι ΜακΓκίλ. Μια σπουδή πάνω στην έννοια της ταυτότητας με ένα ασπρόμαυρο τέλος που λιώνει και τα τσιμέντα.

Ο Τομ Κρουζ απογειώθηκε στα ουράνια

Φωτ.: Paramount Pictures via AP

Είναι εδώ και δεκαετίες ο πιο συνεπής εργάτης του Χόλιγουντ αλλά εν έτει 2022 πήρε στο μέγιστο την αναγνώριση που του αξίζει. Ποιος να το έλεγε ότι το sequel του «Top Gun», το «Top Gun: Maverick» έμελλε να γίνει όχι μόνο η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς (κατωχυρώνοντας και μερικά ακόμα περιφερειακά ρεκόρ) αλλά και η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία της καριέρας του Τομ Κρουζ.

Μια no budget ελληνική ταινία διεκδίκησε μια θέση στα Όσκαρ

Αν κάποιος έλεγε στον Γιώργο Γούση πως η ταινία που γύρισε με 6.000 ευρώ στην Κεφαλονιά, με ένα μίνι συνεργείο και ένα κλίμα απόλυτα «σπιτικό», θα διεκδικούσε μία υποψηφιότητα στον πιο λαμπερό κινηματογραφικό θεσμό εκεί έξω, σίγουρα θα γελούσε. Μάλλον και τώρα αυτό κάνει δηλαδή, που τα «Μαγνητικά Πεδιά» αποτελούν την επίσημη ελληνική πρόταση για τις υποψηφιότητες της Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Όταν φτιάχνει ταινίες, ο Γιώργος Γούσης κυνηγάει αυτό που δεν έχει προβλέψει

Αναρωτηθήκαμε ποιος μετράει τα λεπτά του standing ovation στις Κάννες

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ της Γαλλικής Ριβιέρας δε σταματήσαμε να διαβάζουμε για την τάδε ταινία που χειροκροτήθηκε για 12 λεπτά και τη δείνα που το κοινό χειροκρότησε για 14 λεπτά, κοντράροντας σοβαρά σε διάρκεια τις καθυστερήσεις του φετινού Μουντιάλ. Αλήθεια, όμως, ποιος κάθεται και μετράει πόση ώρα χειροκροτάει ο κόσμος τις ταινίες που βλέπει;

Οι αίθουσες άρχισαν να ασθμαίνουν ανησυχητικά

«Υποφέρει» ο Σπίλμπεργκ, μαραζώνουν τα σινεμά

Η ευκολία του streaming φαίνεται πως οδηγεί όλο και περισσότερο κόσμο στον καναπέ του κι όχι σε κάποια κινηματογραφική αίθουσα. Για του λόγου το αληθές, οι χειμερινοί κινηματογράφοι είδαν τα εισιτήρια στο box office να μειώνονται δραματικά, ενώ το μέλλον ιστορικών κινηματογράφων όπως το Ιντεάλ και το Άστορ απειλήθηκε, έστω για λίγο. Ας ελπίσουμε πως δεν ζούμε την αντίστροφη μέτρηση της μεγάλης οθόνης.

Ένας αληθινός δολοφόνος έσπασε τα κοντέρ του Netflix

Το true crime πάντα είναι λίγο πιο συναρπαστικό όπως επιβεβαιώνουν και οι τηλεθεατές του Netflix. Κάπως έτσι, η μίνι σειρά «Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story» για την ιστορία του Τζέφρυ Ντάμερ, που σκότωσε 17 γυναίκες μέσα σε 13 χρόνια, έσπασε το φράγμα των 1 δισ. ωρών προβολής, λαμβάνοντας μία θέση δίπλα στις σειρές-φαινόμενα «Stranger Things» και «Squid Game».

Καταναλώσαμε για άλλη μια χρονιά αρκετά biopics

Ο Όστιν Μπάτλερ έσπασε τον γοφό του ως «Elvis» στη μεγάλη οθόνη και την ομώνυμη ταινία του Μπαζ Λούρμαν, η Άνα ντε Άρμας μεταμορφώθηκε εκπληκτικά στη Μέριλιν Μονρό στο κατά τ’ άλλα, πολύ μπερδεμένο «Blonde» του Άντριου Ντόμινικ, η Ναόμι Άκι είπε «I Wanna Dance With Somebody» σαν άλλη Γουίτνεϊ Χιούστον, το «She Said» επικεντρώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα που οδήγησε το Χόλιγουντ να σπάσει τη σιωπή του και να ξεκινήσει το κίνημα #MeToo και γενικώς, όπως συμβαίνει πάντα, αποδείχθηκε πως η ποπ κουλτούρα αγαπά τις αληθινές ιστορίες, ακόμα κι όταν δε λέγονται πιστά.