Οι δίσκοι που περιμένουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς

Μια καλή, ομολογουμένως, δισκογραφική χρονιά έχει αποδειχθεί ως τώρα το 2022, που είχε από μεγάλες επιστροφές (Κέντρικ Λαμάρ, Μπιγιονσέ), μέχρι νέα ελπιδοφόρα ονόματα του εναλλακτικού ήχου (Wet Leg) και ό,τι χωράει στο ενδιάμεσο.

Με το καλοκαίρι να τελειώνει και την χρονιά να μπαίνει σταδιακά στην τελική της ευθεία, συγκεντρώσαμε τους δίσκους που αναμένουμε πιο πολύ τους τελευταίους μήνες του 2022. Άραγε, θα φιγουράρουν κάποιοι από αυτούς στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς στα τέλη του Δεκέμβρη;

Muse – «Will Of The People» (Warner)

Όταν ο Ματ Μπέλαμι δεν κρασάρει τυχαία γαμήλια πάρτυ στην Αθήνα, γράφει τον επόμενο δίσκο του με τους Muse. Σε αυτόν, όπως έχει δηλώσει ο frontman της μπάντας, οι Muse εμπνέονται από όλη την τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο: από την πανδημία, μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και την κλιματική κρίση. Στο «Will Of The People», το συγκρότημα δεν διστάζει να πειραματιστεί και με τον πιο σκληρό ήχο, όπως καταλαβαίνει κανείς εύκολα από το single «Kill Or Be Killed». Συν τοις άλλοις, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει και σε NFT εκδοχή και μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη κυκλοφορία σε αυτή την μορφή που θα μπορεί να συμπεριληφθεί στα βρετανικά τσαρτ.

Πότε; 26/8

Στέλλα Ντόνελι – «Flood» (Secretly Canadian)

Μπορεί να βγαίνουν σωρηδόν νέες χαριτωμένες indie τραγουδίστριες, πάντως, η Αυστραλή Στέλλα Ντόνελι, χωρίς να κάνει κάτι φοβερά διαφορετικό, κατάφερε με το ντεμπούτο της «Beware of the Dogs» (2019) να ξεχωρίσει λίγο περισσότερο με την σπιρτάδα της, τους έξυπνους στίχους της και τις γλυκές και πιασάρικες μελωδίες της. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει, αυτή την φορά όχι με γκονταρικό καρέ, αλλά με έντονο τόσο το χρώμα στο μακιγιάζ της όσο και την θεατρικότητά της, όπως καταλαβαίνουμε από το βίντεο του «Lungs».

Πότε; 26/8

Ρίνα Σαγουαγιάμα – «Hold The Girl» (Dirty Hit)

Μας συστήθηκε το 2020 με το «SAWAYAMA» και κάτι το single «XS» που «φώναζε» Μπρίτνεϊ Σπίαρς, κάτι εκείνα τα σκληρά ξεσπάσματα που μας θύμισαν ότι κάποτε το metal μας το θέλαμε «nu», κάτι η r’n’b διάθεση αυτή που είχε ένα φεγγάρι και η Μαράια Κάρεϊ, η Ρίνα Σαγαγιάμα μας έκανε να καταλάβουμε για τα καλά πως και οι millennials μεγαλώσαμε και αναπολούμε απερίφραστα την δεκαετία του 2000. Τώρα η Ιαπωνο-βρετανίδα ετοιμάζει την δεύτερη δισκογραφική δουλειά της, που αν κρίνουμε από τα πρώτα δείγματα, θα έχει και κάτι από παλιά Τέιλορ Σουίφτ («Catch Me In The Air») και νυν και αεί Eurovision («Hold The Girl»).

Πότε; 16/9

No Age – «People Helping People» (Drag City)

Το ντουέτο των Ράντι Ράνταλ και Ντιν Άλεν Σπαντ μπορεί να αγαπούν τον θόρυβο και την punk ενέργεια, πάντως, στην επερχόμενη δουλειά τους μπορεί και να ρίξουν ρυθμούς. Πάντως, σίγουρα το κάνουν στο πρώτο single του δίσκου, το «Andy Helping Andy», που θα μπορούσε να έχει βγει από τον κατάλογο των Boards of Canada. Όσο για τον Άντι του τίτλου, αυτός δεν είναι άλλος από τον Γουόρχολ, τον οποίο βλέπουμε, άλλωστε και στο βίντεο κλιπ του κομματιού.

Πότε; 16/9

Μάγια Χοκ – «MOSS» (Mom + Pop)

Το να είσαι η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ, αλλά και να έχεις εμφανιστεί στο «Stranger Things» (στον ρόλο της Ρόμπιν Μπάκλεϊ) σου εξασφαλίζουν οπωσδήποτε αρκετή φήμη, πάντως, η 24χρονη Μάγια Χοκ δεν σταματά εκεί, μιας και δοκιμάζει συγχρόνως την τύχη της και στην μουσική. Μέχρι, λοιπόν, να την δούμε και στην μεγάλη οθόνη και το «Asteroid City» του Γουές Άντερσον, η νεαρή μουσικός και ηθοποιός θα μας χαρίσει την δεύτερη δισκογραφική δουλειά της, που όπως υποδηλώνει και το single «Thérèse», συνεχίζει στην indie singer-songwriter παράδοση.

Πότε; 23/9

The Comet Is Coming – «Hyper-Dimensional Expansion Beam» (Impulse!)

Μπορεί πρόσφατα οι Sons of Kemet να ανακοίνωσαν την διάλυσή τους, όμως αυτό δεν σταματά σε τίποτα τον Σαμπάκα Χάτσινς να ετοιμάζει νέο δίσκο με το άλλο του πρότζεκτ. Το «Hyper-Dimensional Expansion Beam» ηχογραφήθηκε σε διάστημα 4 ημερών στα Real World Studios του Πίτερ Γκάμπριελ και σε αυτό, φαίνεται πως το βρετανικό jazz τρίο έχει την διάθεση να εξερευνήσει ακόμα περισσότερο το ηλεκτρονικό στοιχείο στον ήχο του.

Πότε; 23/9

Yeah Yeah Yeahs – «Cool It Down» (Secretly Canadian)

Όλο και κάπου βλέπουμε τα τελευταία χρόνια το όνομα της Karen O, πάντως, οι Yeah Yeah Yeahs έχουν 9 ολόκληρα χρόνια να βγάλουν δίσκο, κάτι που ετοιμάζονται να κάνουν τον επόμενο μήνα. Το νεοϋορκέζικο τρίο έχει δώσει μια πρώτη γεύση με το κομμάτι «Spitting Off The Edge Of The World» στο οποίο ακούμε και την συμμετοχή του Perfume Genius αλλά και το «Burning» και περιμένουμε όσα έπονται.

Πότε; 30/9

Slipknot – «The End, So Far» (Roadrunner)

Με νωπές ακόμα τις μνήμες του αθηναϊκού κοινού από την σαρωτική τους εμφάνιση στο Release, οι φαν των Slipknot έχουν και έναν λόγο να περιμένουν τον Σεπτέμβρη, μιας και στο τέλος του μήνα θα έρθει ο έβδομος δίσκος τους. Οι μασκοφόροι του metal έχουν ήδη μοιραστεί μαζί μας ένα κομμάτι από την επερχόμενη δουλειά τους, το «The Dying Song (Time To Sing)» και την σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ του ανέλαβε ο Μάικλ Σον Κράχαν και μέλος της μπάντας.

Πότε; 30/9

Sun Ra Arkestra – «Living Sky» (Omni Sound)

H αστρική jazz ορχήστρα με αρχηγό της τον ακούραστο σαξοφωνίστα Μάρσαλ Άλεν, που πήρε τα ηνία πριν σχεδόν τρεις δεκαετίες από τον Sun Ra, έχει προ των πυλών έναν νέο δίσκο που αναμένουμε να ακούσουμε φέτος. Το «Living Sky» ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 2021, μέσα σε μία ημέρα και σε αυτό συμμετείχαν 19 μουσικοί. Ως τώρα έχουμε ακούσει το «Somebody Else’s Idea», μια σύνθεση που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1955 κι ύστερα σε μια φωνητική εκδοχή του το 1970, που συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «My Brother The Wind, Vol II» την αμέσως επόμενη χρονιά.

Πότε; 7/10

Daphni – «Cherry» (Jiaolong)

Τον Νταν Σνέιθ οι περισσότεροι τον γνωρίζετε ως Caribou, όμως, όταν έχει καθαρόαιμη χορευτική διάθεση, «ντύνεται» Daphni και κυκλοφορεί κι έτσι μουσική. Τελευταίο δείγμα ολοκληρωμένης δουλειάς του παραγωγού ως Daphni ήταν ο δίσκος «Joli Mai» του 2017, αλλά επιστρέφει σε λίγο καιρό με αυτό το πρότζεκτ και το «Cherry» από το οποίο έχουμε πάρει ήδη μια πρώτη γεύση.

Πότε; 7/10

Μπράιαν Ίνο – «ForeverAndEverNoMore» (Verve/UMC)

Μπορεί το 2020 να κυκλοφόρησε μαζί με τον αδερφό του, Ρότζερ Ίνο, την από κοινού δουλειά «Mixing Colours» (η οποία στάθηκε και η αφορμή για μια συναυλία στα μέρη μας πέρυσι το καλοκαίρι), πάντως, έχει συμπληρωθεί μια πενταετία από την τελευταία σόλο δουλειά του σπουδαίου Μπράιαν Ίνο. Τον Οκτώβριο, όμως, θα επιστρέψει και μάλιστα, στα περισσότερα από τα 10 κομμάτια του «ForevenAndEverNoMore» θα ακούσουμε και τα φωνητικά του ίδιου, κάτι που έχει να συμβεί από το 2005 και το «Another Day On Earth». Όσο για το πρώτο κομμάτι «There Were Bells», που έχει ήδη κυκλοφορήσει, είχαμε την ευκαιρία να το ακούσουμε και στην Αθήνα και το Ηρώδειο, με γνώριμες εικόνες να παρελαύνουν στο βίντεο κλιπ.

Πότε; 14/10

Red Hot Chili Peppers – «Return of the Dream Canteen» (Warner)

Από όταν το όνειρο πολλών φαν των Red Hot Chili Peppers έγινε πραγματικότητα, δηλαδή ο κιθαρίστας Τζον Φρουσιάντε επέστρεψε στις τάξεις της μπάντας, δεν έχουν σταματήσει να γράφουν καινούργια μουσική, όπως μαρτυρούν οι απανωτές κυκλοφορίες. Αφού, λοιπόν, ακούσαμε από τους Καλιφορνέζους πίσω στον Απρίλιο τον διπλό δίσκο «Unlimited Love», ετοιμάζονται για την επιστροφή τους τον Οκτώβριο και πάλι με διπλό δίσκο. Αμφιβάλλουμε για το αποτέλεσμα, αλλά ελπίζουμε να γίνει η αιτία για να έρθουν τελικά και πάλι στα μέρη μας το καλοκαίρι, για να χειροκροτήσουμε αυτή την φορά και τον Φρουσιάντε.

Πότε; 14/10

Dry Cleaning – «Stumpwork» (4AD)

Με το ντεμπούτο τους «New Long Leg», το ψυχρό coolness τους και το νωχελικό spoken word (και τα α λα indie Ραπουνζέλ μαλλιά) της Φλόρενς Σο, οι Dry Cleaning έκαναν τον εναλλακτικό μουσικό Τύπο να πίνει νερό στο όνομά τους. Ένα χρόνο μετά, το λονδρέζικο τρίο έχει στα σκαριά τον επόμενο δίσκο του, πάλι με τον Τζον Πάρις στην καρέκλα του παραγωγού. Αν κρίνουμε από τα δύο πρώτα κομμάτια, το «Don’t Press Me» και το «Anna Calls From The Arctic», οι Dry Cleaning δεν έχουν κανέναν λόγο να παρεκκλίνουν από την συνταγή που τους έκανε γνωστούς.

Πότε; 21/10

Τα φλου:

Μ.Ι.Α. – «ΜΑΤΑ» (Island)

Μπορεί να μην ξέρουμε πότε, πάντως, θα ακούσουμε την νέα δουλειά της Μ.Ι.Α., «ΜΑΤΑ», στο εγγύς μέλλον, με την μουσικό να έχει υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Island. Ως τώρα έχουμε ακούσει το εντελώς χλιαρό «The One» και το «Popular», που θυμίζει πολύ περισσότερο την παλιά, καλή Μ.Ι.Α. Η μουσικός παραμένει αινιγματική στα social media της, πάντως, στην δημοσίευση-προπομπό του δεύτερου κομματιού τάγκαρε και τον Diplo, κάτι που σημαίνει πως ο παραγωγός βάζει το χεράκι του σε αυτό.

100 gecs – «10000 gecs» (Dog Show/Atlantic)

Τους γνωρίσαμε το 2019, με το ντεμπούτο τους «1000 gecs» να κερδίζει τα πιο εναλλακτικά των εναλλακτικών hipster μουσικά πηγαδάκια. Τώρα το ντουέτο που δεν είσαι σίγουρος αν ακούγεται σαν μπάντα από βιντεοπαιχνίδι ή σαν έναν ορυμαγδό ραδιοφώνων διαφορετικών κατευθύνσεων ανοιγμένα συγχρόνως, συνεχίζει να προσθέτει μηδενικά, χωρίς να έχει κάνει γνωστό πότε αυτά θα φτάσουν στα αυτιά μας. Προς το παρόν, έχουμε ακούσει όμως το «Mememe» και το «Doritos & Fritos».

Brockhampton – «The Final Album»

Δεν ξέρουμε αν το άλμπουμ θα λέγεται έτσι, πάντως, η κολεκτίβα που σταματά για την ώρα να είναι ενεργή, θα κυκλοφορήσει τον τελευταίο της δίσκο μέσα στην χρονιά, χωρίς να ξέρουμε περαιτέρω λεπτομέρειες. Αυτό, πάντως, ανακοίνωσαν στην τελευταία ζωντανή τους εμφάνιση πίσω στον Απρίλιο στο Coachella, ενώ, γνωρίζαμε ήδη πως το σχήμα με αρχηγό των Κέβιν Άμπστρακτ θα κάνει ένα διάλειμμα το επόμενο διάστημα.