11 live του Σεπτεμβρίου για καλή συναυλιακή επιστροφή

Ο Αύγουστος αποτελεί πατροπαράδοτα μήνα συναυλιακής παύσης, που έρχεται μετά από έναν γεμάτο συναυλιακά και φεστιβαλικά Ιούνιο και Ιούλιο. Ειδικά φέτος, το κοινό χαιρέτισε παραπάνω από θερμά την επιστροφή των μεγάλων φεστιβάλ (Release, Ejekt), έδωσε το ένθερμο παρόν στα στάδια (είτε ήταν οι Iron Maiden είτε ο ΛΕΞ) και δεν παρέλειψε να δείξει πόσο του είχαν λείψει οι μεγάλες συναυλίες.

Το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να είναι αρκετούς μήνες μακριά, όμως και η χειμερινή συναυλιακή σεζόν, αν και συνήθως κινείται σε μικρότερη κλίμακα, πάντα έχει κάτι ενδιαφέρον για όλους.

Για να οργανωνόμαστε σιγά-σιγά, όμως, συγκεντρώνουμε εδώ 11 συναυλίες που περιμένουν το αθηναϊκό κοινό τον Σεπτέμβριο. Εσείς μελετάτε προσεκτικά και κρατάτε τις απαραίτητες σημειώσεις στο ημερολόγιό σας.

Off The Hook Festival

Πότε; Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου

Πού; Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Η πρωτοφανής προσέλευση στην συναυλία του ΛΕΞ στο γήπεδο του Πανιωνίου (αλλά ακόμα περισσότερο ο μιντιακός αλαλαγμός που ακολούθησε) και η επίσης επιτυχημένη συναυλία των Βήτα Πεις στο ΟΑΚΑ υπογράμμισαν πως το ελληνικό hip hop, ακόμα κι αν κινείται «στα υπόγεια», είναι κάτι παραπάνω από δημοφιλές. Το Off The Hook το γιορτάζει σε δύο μέρες, με headliners τους δύο προαναφερθέντες, ονόματα που πάντα έχουν κάτι ενδιαφέρον να καταδείξουν (Vlospa, Bloody Hawk, Expe) αλλά και διεθνείς καλεσμένους (Central Cee, Dave East, Jeru the Damaja).

La Femme, The Steams, Dury Dava

Πότε; Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

Πού; Ξέφωτο ΚΠΙΣΝ

Μπλέκουν το psych με το surf, με την pop, ακόμα και με την disco, σε ένα ηχητικό χαρμάνι που είναι σε κάθε στιγμή του ξεσηκωτικό. Εξίσου ξεσηκωτικές είναι και οι συναυλίες των Γάλλων, από τις οποίες η Αθήνα έχει πάρει μια γερή γεύση. Αυτό ετοιμάζεται να κάνει για άλλη μια φορά, για να θυμηθεί γιατί αγαπά τόσο τους La Femme. Μαζί τους θα εμφανιστούν και δύο αγαπημένα εγχώρια σχήματα του εναλλακτικού κοινού: οι πιστοί στην ψυχεδέλεια Steams και οι γεμάτοι κιθαριστικές ανησυχίες Dury Dava.

Φοίβος Δεληβοριάς

Πότε; Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

Πού; Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Αφού τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε σε άλλα πρότζεκτ, όπως την πολύ επιτυχημένη Ταράτσα του Φοίβου, ο Φοίβος Δεληβοριάς επέστρεψε δισκογραφικά νωρίτερα μέσα στην χρονιά μετά από 7 χρόνια απουσίας με το «ΑΝΙΜΕ». Έναν δίσκο στον οποίο χρησιμοποιεί όλα τα υλικά με τα οποία έχει πορευτεί σε ολόκληρη την καριέρα του για να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της μουσικής (και της ζωής) του. Τώρα ετοιμάζεται να παρουσιάσει το 8ο άλμπουμ του για πρώτη φορά ζωντανά ενώπιων του κοινού που τόσο θερμά το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Παύλος Παυλίδης & Hotel Alaska

Πότε; Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

Πού; Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Αποτελεί συναυλιακό «στανταράκι» για το εγχώριο κοινό, που έχει λίγο-πολύ όλο τον χρόνο την ευκαιρία να τον δει κάπου ζωντανά. Αφού, λοιπόν, η Αθήνα χειροκρότησε τον Παύλο Παυλίδη τελευταία φορά το καλοκαίρι στην Πλατεία Νερού και το Release Athens, ετοιμάζεται να το ξανακάνει τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη. Μαζί με τον μουσικό στην σκηνή θα ανέβουν οι Hotel Alaska, που μας σύστησε και επίσημα με την τελευταία δισκογραφική δουλειά του «Το Μαύρο Κουτί», το οποίο θα έχει στις αποσκευές του.

Γιάννης Αγγελάκας & 100°C

Πότε; Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου

Πού; Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Άλλη μία συναυλιακή τελετουργία για κάθε στιγμή του χρόνου, ο Γιάννης Αγγελάκας μαζί με την μπάντα που τον συνοδεύει σταθερά τα τελευταία χρόνια, τους 100°C, θα κατηφορίσουν από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για μία ακόμα μεγάλη συναυλία στην πόλη μας μετά από αυτή στο Release Athens μαζί με τον Παύλο Παυλίδη. Την βραδιά θα ανοίξουν τα Kadinelia, ένα ακουστικό ντουέτο που στα κομμάτια του σκαλίζει την ελληνική ηχητική παράδοση.

Altin Gün

Πότε; Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου

Πού; Fuzz Live Music Club

Έχουν για έδρα τους το Άμστερνταμ, όμως η τουρκική καταγωγή τους δεν κρύβεται, μιας και οι ψυχεδελικές τους ανησυχίες καταλήγουν αναπόφευκτα στο anadolu rock, στο οποίο βέβαια «φυσούν» το αεράκι της Δύσης (να ‘ναι καλά τα synths), όπως έκαναν στον τελευταίο δίσκο τους «Yol». Αυτή την ενέργεια θα φέρουν μαζί τους στην Αθήνα, που κάτι μας λέει πως το κοινό της θα αγκαλιάσει θερμά -άλλωστε, αγαπάμε ό,τι μας θυμίζει ηχητικά το ότι ανήκουμε στα Βαλκάνια.

Kings of Convenience

Πότε; Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου

Πού; Θέατρο Ακροπόλ

Το ντουέτο των Kings of Convenience είναι το όνομα με το οποίο οι Νορβηγοί Έρλεντ Όιγιε και Έιρικ Γλάμπεκ Μπο φτιάχνουν μουσική εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Και η συνταγή τούς βγαίνει με τα πιο απλά υλικά: δύο κιθάρες και γλυκές folk pop μελωδίες που ρίχνουν λίγο φως στην μελαγχολία.

Ασάφ Αβιντάν

Πότε; Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Αμφίδρομη είναι η αγάπη του Ισραηλινού μουσικού και του ελληνικού κοινού, με το ραντεβού να ανανεώνεται, αυτή την φορά, στο επιβλητικό Ηρώδειο. Με έκδηλη επίσης την αγάπη του για τον αμερικανικό ήχο, ένα χαρακτηριστικό, σχεδόν καρτουνίστικο φαλτσέτο και blues ελιγμούς, ο Ασάφ Αβιντάν βάζει τα τραγούδια του στις βαλίτσες του, για να τα «βγάλει» μπροστά στην Αθήνα, κάτω από τα μάρμαρα του Ηρωδείου.

Belle and Sebastian

Πότε; Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου

Πού; Anodos Live Stage

Από την εποχή του «Tigermilk» κι όταν τραγουδούσαν για το «Boy With The Arab Strap» μέχρι τις πρόσφατες κυκλοφορίες τους, οι Σκωτσέζοι Belle and Sebastian αποτελούν δικαίως μία από τις σταθερές του indie κοινού που θέλει τα τραγούδια του γλυκόπικρα και ονειροπόλα. Θα επισκεφτούν την χώρα μας για μια συναυλία στο ανανεωμένο Anodos Live Stage, που θα ανοίξουν οι «δικοί μας» Amalia & the Architects.

Madrugada

Πότε; Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου

Πού; Παναθηναϊκό Στάδιο

Mία μπάντα που κανείς δεν αγάπησε όπως η Ελλάδα. Οι Νορβηγοί Madrugada κάνουν «reunion» με το πιο πιστό κοινό τους, αυτή την φορά σε έναν χώρο που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά και που κουβαλά ένα ιδιαίτερο βάρος, το Καλλιμάρμαρο. Ετοιμαστείτε να χειροκροτήσετε τον Σίβερτ Χόγιεμ να τραγουδάει από το «Strange Colour Blue» μέχρι τα κομμάτια του φετινού τους δίσκου, «Chimes At Midnight». Την μεγάλη συναυλία θα ανοίξει η Αμάντα Τένφιορντ που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Έρος Ραματσότι

Πότε; Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου

Πού; Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Και για το κλείσιμο, όσοι θέλετε να κουνήσετε τους αναπτήρες σας και να αγκαλιαστείτε, θα έχετε την ευκαιρία να το κάνετε με τον Έρος Ραματσότι να σας τραγουδάει από την σκηνή του Ηρωδείου. Ο Ιταλός τραγουδιστής θα εμφανιστεί στην χώρα μας και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο μιας σειράς συναυλιών σε ιστορικούς χώρους σε Ευρώπη και Ισραήλ, επανδρωμένος με την πάντα ερωτική του διάθεση.

