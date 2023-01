23 δίσκοι που θα μας φέρει το 2023

Μπορεί πολλοί ακόμη να κάνουν επανάληψη τις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς του 2022 και να αναπληρώνουν τα όποια κενά έχουν, πάντως, το 2023 έχει βάλει ήδη μπρος και μαζί του φέρνει μεταξύ άλλων πολλή νέα μουσική.

Ο Moby, μάλιστα, δεν περίμενε ούτε μία ημέρα, μιας και με το που το ημερολόγιο έγραψε 2023 κυκλοφόρησε έναν νέο δίσκο με τίτλο «Ambient 23». Αλλά και ο Ίγκι Ποπ μόλις κυκλοφόρησε τη νέα του δουλειά «Every Loser» και στον νέο του δίσκο έχει μαζί του τον Νταφ ΜακΚάγκαν των Guns ‘n’ Roses και τον Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers που ακούσαμε ήδη στο πρώτο single «Frenzy». Κι αυτή είναι μόνο η αρχή, μιας και ήδη γνωρίζουμε δεκάδες δίσκους που αναμένεται να κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες.

Συγκεντρώνουμε, λοιπόν, 23 δίσκους που αναμένουμε μέσα στο 2023. Άραγε, σε 12 μήνες από τώρα, πόσους από αυτούς θα συζητάμε ξανά;

Μικρό αδερφάκι των Sleaford Mods, η Μπίλι Νόμεϊτς μας συστήθηκε με ένα παρεμφερές «στεγνό» και καταγγελτικό στυλ πίσω στο 2020. Τα ηχητικά δείγματα που έχουμε έκτοτε από τη Βρετανή, δείχνουν πως έριξε νερό στο κρασί της προς χάρη της μελωδίας και αναμένουμε να δούμε αν κερδίζει το στοίχημα του δεύτερου δίσκου.

Τον μουσικό και μη κόσμο έχει συγκινήσει το τελευταίο διάστημα ο Ιάπωνας συνθέτης που δίνει μάχη με τον καρκίνο του εντέρου. Έχοντας μιλήσει ανοιχτά από την αρχή για την περιπέτεια με την υγεία του, ο Σακαμότο πριν λίγο καιρό έδωσε μία συναυλία που έπαιξε σε μέρη και μεταδόθηκε μέσω streaming και που όπως λέει, μπορεί να είναι η τελευταία του. Σε λίγες μέρες, πάντως, θα κυκλοφορήσει και ο δίσκος του «12» που έγραψε στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών.

Έχει περάσει μια γεμάτη δεκαετία από το «Shifty Adventures In Nookie Wood» και τελευταία δουλειά με νέο υλικό που κυκλοφόρησε ο Τζον Κέιλ. Τώρα ο πάντα αεικίνητος μουσικός ετοιμάζεται να επιστρέψει με το «Mercy» και οι συμμετοχές σε αυτό μας κάνουν να αναμένουμε με ενδιαφέρον: Λόρελ Χάλο, Weyes Blood, Avey Tare και Panda Bear από τους Animal Collective, Actress και Fat White Family, μεταξύ άλλων.

Οι Ιταλοί, κόντρα σε άλλους νικητές της Eurovision που ξεχνιούνται την επόμενη ημέρα, για κάποιον λόγο (μην είναι αυτός ο Νταμιάνο Νταβίντ;) συνεχίζουν να κάνουν γκελ. Αφού, λοιπόν, εμφανίστηκαν μέχρι και στην εκπομπή του Τζίμι Φάλον και έπαιξαν μέχρι και στο «πολύ» Primavera, τώρα έχουν προ των πυλών τον νέο δίσκο τους, με κομμάτια όπως το «Supermodel» που έχουμε ήδη ακούσει αλλά και το «Gossip» με τη συμμετοχή του Τομ Μορέλο.

Μας συστήθηκαν το 2019, τη χρονιά δηλαδή που μάθαμε και τους Fontaines D.C., δικαιώνοντας τις κιθάρες της Ιρλανδίας. Αν και οι Murder Capital δεν ακολούθησαν την ανοδική πορεία των συμπατριωτών τους, έχουν τώρα προ των πυλών τον δεύτερο δίσκο τους και περιμένουμε να δούμε τι ψάρια πιάνουν.

Τη χρονιά που μας πέρασε, το Σαμ Σμιθ μαζί με την Κιμ Πέτρας κατάφεραν να γράψουν ιστορία ως οι πρώτοι ανοιχτά non binary και τρανς καλλιτέχνες αντίστοιχα που σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Billboard Hot 100, με τη συνεργασία τους στο κομμάτι «Unholy». Τώρα το Σαμ Σμιθ έχει στα σκαριά το τρίτο στούντιο άλμπουμ του και είμαστε σίγουροι ότι σε αυτό θα συνεχίσει να ξετυλίγει την queer ποπ τραγουδοποιία του.

Για πολλούς από εμάς υπάρχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας για τις σόλο κυκλοφορίες του κιθαρίστα των Red Hot Chili Peppers, ασχέτως από τις μέτριες ως κακές κυκλοφορίες της μπάντας του τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, δεν καταλαβαίνουμε και πολύ την electro εμμονή που έχει φάει ο Τζον Φρουσιάντε στις πιο πρόσφατες σόλο δουλειές του, πάντως τέτοια κατεύθυνση θα έχει και ο διπλός δίσκος που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει. Θα τον ακούσουμε πάραυτα.

Μάστορες στο πώς να μπλέκουν τα είδη χωρίς να ακούγονται υπερόπτες, οι Σκωτσέζοι έχουν έτοιμο τον νεότερο δίσκο τους, πέντε χρόνια μετά το πολύ δυνατό «Cocoa Sugar» του 2018 κι ήδη τα πρώτα δείγματα με τα singles «Geronimo» και «I Saw» δικαιώνουν.

Το τρίο που κάποτε δίδασκε τα ίντι παιδιά πως να εκφράσουν την ευαισθησία τους επιστρέφει μετά από μία πενταετία με ολοκληρωμένο δίσκο και σύμφωνα με το δελτίο τύπου, αυτός θα έχει τον πιο ζωντανό ήχο που έχουμε ακούσει εδώ και χρόνια από τη μπάντα από το Νιου Τζέρσεϊ που ανέλαβε μόνη της κάθε στάδιο της παραγωγής του «This Stupid World».

Όχι ένα, όχι δύο, αλλά έξι χρόνια έχουν περάσει από το «After Laughter» των Paramore και μετά τις ενδιάμεσες σόλο περιπέτειες της Χέιλι Γουίλιαμς, η μπάντα της εφηβείας των περισσότερων μιλένιαλ ετοιμάζει τη δισκογραφική επιστροφή της. Όπως διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου, το ομώνυμο κομμάτι ήταν και το τελευταίο που γράφτηκε, ενώ το βίντεο κλιπ σκηνοθέτησε ο Μπρένταν Γέιτς των Turnstile.

Δεν λέμε ποτέ όχι σε λίγη καλή εναλλακτική ποπ, σαν αυτή δηλαδή που κάνει η Καρολάιν Πολάτσεκ. Τα τέσσερα πρώτα singles («Welcome To My Island», «Sunset», «Billions», «Bunny Is A Rider») προμηνύουν κάτι δυνατό -σίγουρα, πάντως, από εμάς είναι «ναι» ήδη το εξώφυλλο και ο τίτλος του δίσκου.

Τα τρομερά παιδιά του βρετανικού ποστ πανκ, που πέρασαν πρόσφατα κι από τα μέρη μας για μια συναυλία στο Fuzz, μετά από ένα ντεμπούτο που «έβραζε» («Songs of Praise») και έναν δεύτερο δίσκο που έδειξε πως «το ‘χουν» και το πάνε και πιο πέρα («Drunk Tank Pink») ετοιμάζονται για το τρίτο τους άλμπουμ με «Fingers of Steel».

Το γεγονός ότι ο Ντέιμον Άλμπαρν ετοιμάζεται να βγει περιοδεία με την μπάντα που τον αγαπήσαμε (τους Blur, ντε) δεν τον εμποδίζει από το να συνεχίζει να βγάζει δουλειές με την μπάντα που έχει δύο διαστάσεις. Νέος δίσκος και για τους Gorillaz, λοιπόν, όπως πάντα με all star συμμετοχές: πέρα από τον Thundercat που έχουμε ακούσει ήδη στο ομώνυμο κομμάτι, στο άλμπουμ θα βρούμε επίσης τη Στίβι Νικς, τον Μπεκ, τον Bad Bunny και τους Tame Impala, μεταξύ άλλων.

Η μπάντα που έχει αποδείξει πως οι κιθάρες πάνε φίνα με τη σόουλ και τα γκόσπελ φαίνεται πως έχει βάλει στοίχημα να αποδείξει πως αυτές πάνε και με το χιπ χοπ, αν κρίνουμε από το κομμάτι «Irreversible Damage», από το επερχόμενο «Shook», στο οποίο έχουν μαζί τους και τον Ζακ Ντε Λα Ρόκα.

Μεγάλος τίτλος που περιλαμβάνει τούνελ, λεωφόρους και γενικά τοπόσημα; Τσεκ. Μπαλάντα που περιλαμβάνει τη λέξη «fuck» ως πρώτο single; Τσεκ. Εκδίκηση προς τον πρώην; Μεγάλο τσεκ, μιας και για το promo του δίσκου η μουσικός αποφάσισε να υψώσει μία και μόνο διαφημιστική πινακίδα κι αυτή…στην Τάλσα, που είναι η πόλη του πρώην συντρόφου της. Πιο Λάνα Ντελ Ρέι γίνεται;

Κι ύστερα, έμειναν δύο. Ο θάνατος του Άντι Φλέτσερ πίσω στον Μάιο δεν σταμάτησε τους εναπομείναντες Ντέιβ Γκάχαν και Μάρτιν Γκορ από το να δουλέψουν τον επερχόμενο δίσκο των Depeche Mode που θα έρθει την άνοιξη, ενώ τότε θα ξεκινήσει και η μεγάλη περιοδεία τους. Άραγε, θα τους φέρει και στα μέρη μας;

To θεότρελο ντουέτο των Ντίλαν Μπράντι και Λόρα Λες όχι μόνο τερματίζουν τη hyperpop, αλλά αγαπούν να προσθέτουν μηδενικά στο όνομά τους σε κάθε νέο τους τίτλο. Μετά, λοιπόν, από ένα ep «σφήνα» που κυκλοφόρησαν πέρυσι, οι 100 gecs την άνοιξη θα μας δώσουν επιτέλους τον πολυαναμενόμενο δεύτερο δίσκο τους.

Τι κι αν τα τελευταία χρόνια οι κυκλοφορίες τους δεν ενθουσιάζουν, οι Metallica είναι οι αδιαφιλονίκητοι μπαμπάδες του μέταλ, οπότε κάθε δίσκος τους δεν παύει να είναι γεγονός. Και πάλι στις επάλξεις λοιπόν το 2023 με τον αισίως ενδέκατο δίσκο τους «72 Seasons» αλλά και μία τεράστια περιοδεία που ετοιμάζουν με δεκάδες σταθμούς. Πάντως, το «Lux Æterna» που έχουμε ακούσει ήδη είναι τουλάχιστον τίμιο.

Η υπέρμετρη φιλοδοξία του Μπίλι Κόργκαν δεν ήταν και ποτέ μυστικό, πάντως αυτό ενδέχεται να είναι το πιο μεγαλόπνοο πρότζεκτ του ως τώρα. Το «Atum» είναι μία ροκ όπερα σε τρία μέρη (το πρώτο κυκλοφόρησε στις 15/11 πέρυσι και τα άλλα δύο αναμένονται στις 31/1 και 21/4 αντίστοιχα) συνολικής διάρκειας 138 λεπτών, αλλά, κυρίως, είναι το sequel του «Mellon Collie and the Infinite Sadness» που ήθελε να κάνει τα τελευταία χρόνια ο αρχηγός των Smashing Pumpkins και επιτέλους τα κατάφερε.

Just got a mix back for “the infinite assassin” once my babies sleep I shall be checking mixes

I know BOOK 1 is so late

reason is minor legal stuff, but moreso… fame and notoriety is a unique hell. Not to say life isn’t blessed and my GOD ten time better = I’m the luckiest girl on earth, but do I want the attention an album brings? 100% nooo (with all due respect)

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) January 4, 2023