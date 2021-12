Γευστικές αποδράσεις

Η λίστα κρασιών αυτού του μαγαζιού αριθμεί 1.500 ετικέτες. Μια μαγική συλλογή, περπατημένη, φτιαγμένη μπουκάλι μπουκάλι από τα ταξίδια του δημιουργού της. Με ένα-δυο στριφογυρίσματα του ποτηριού, μια συριστική γουλιά, κλείνεις τα μάτια και περιδινίζεσαι ανάμεσα στην κοιλάδα του Ροδανού, στη Ριόχα, στο Αιγαίο. Ο δημιουργός της και ιδιοκτήτης του μαγαζιού, Afshin Molavi, είναι οινοχόος με υψηλές οινικές σπουδές, που περιλαμβάνουν μεταπτυχιακά και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο στην μπίζνες πλευρά του κρασιού, στην ψυχολογία της κατανάλωσης και σε πολλά ακόμη. Η λίστα του είναι ανάμεσα στις 50 καλύτερες του κόσμου, σύμφωνα με την κριτική επιτροπή του World of Fine Wine για το 2020, στολισμένη και με «2 ποτήρια» από το Wine Spectator.

Λοιπόν, αυτό το μαγαζί δεν είναι κάποιο εμβληματικό εστιατόριο στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη. Είναι το wine bistro Salis στο παλιό λιμάνι των Χανίων. Το φαγητό είναι απίθανο. Ο κ. Molavi είναι και ο γαστρονομικός διευθυντής του εστιατορίου, ο παραγωγός των γεύσεων, του μενού. Το φαγητό του είναι η πιο ωραία, η πιο αβίαστη εκδοχή casual gourmet φαγητού που έχω συναντήσει εδώ και καιρό. Η νοστιμιά ευχερής, οι γευστικές εκπλήξεις πάμπολλες και όλες βασισμένες στη λογική της απόλυτης αξιοποίησης των πρώτων υλών που προέρχονται από τα χωράφια του – το εστιατόριο έχει καλλιεργούμενες εκτάσεις σε πέντε σημεία στον νομό Χανίων. Αξιοποιούν άπαντα τα δικά τους τρόφιμα και ό,τι φτιάχνεται, αλιεύεται, μεγαλώνει πολύ κοντά τους από ένα δίκτυο έμπιστων παραγωγών. Στόχος είναι όχι μόνο το zero waste και το zero kilometers, αλλά και το zero cost. Ή έστω το μειωμένο φαγητικό κόστος. Food is business after all, μας είπε ο κ. Molavi.

Γκλόριους: Τέλειες τηγανητές πατάτες. Ταραμοσαλάτα έξοχη με σουμάκ και αυγοτάραχο ξιφία. Αντζουροσαλάτα με σκόρδο, τζίντζερ, αγγουροζούμι σε ζύμωση και ψητά αμύγδαλα. Ντοματοσαλάτα με γλιστρίδα και σάλτσα από πετιμέζι φτιαγμένο από τα άγουρα σταφύλια του «πράσινου τρύγου» τους. Κοιλιά τόνου σε λεπτές φέτες, ψητές σαν τατάκι, πάνω σε λεπτές σαν τσιγαρόχαρτο και πικλαρισμένες φέτες από το άσπρο της φλούδας του καρπουζιού. Μάμα μία, ανίκητη νοστιμιά. Καμένη μελιτζάνα αλειμμένη με αρτυματική πάστα από ρύζι και φάβα σε ζύμωση – μην τα ρωτάτε. Θέλω άλλες τόσες λέξεις για να περιγράψω τα παγωτά, όλα από δικά τους υλικά. Αν σας πουν πως έχουν παγωτό άνηθο ή φέτα, μη στραβώσετε τη μύτη. Θα σας εκπλήξουν ευχάριστα. Όπως και όλα σε αυτό το μαγαζί των Χανίων.

Mood Περιπετειώδες γκουρμέ.

Crowd Ζευγάρια, τουρίστες, επαγγελματικά δείπνα, όλοι χωρούν.

Κόστος Περίπου 40 €/άτομο, χωρίς ποτά.

Διεύθυνση Ακτή Ενώσεως 3, παλιό λιμάνι, Χανιά, Τ/28210-43700.

Ημέρες/ώρες λειτουργίας Καθημερινά από τις 11.00.

Κράτηση Επιθυμητή.