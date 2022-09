Νέες ακρότητες Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν είναι ίση με εμάς – Θα λογοδοτήσει

Στην εμπρηστική ρητορική επιμένει για ακόμη μία ημέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν είναι στο επίπεδό μας, καθώς δεν είναι ισότιμη πολιτικά, οικονομικά ή στρατιωτικά», συμπληρώνοντας: «Απέναντι στην Ελλάδα, που παρακολουθούμε σε κάθε τομέα, αν χρειαστεί δεν θα παραλείψουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό να το ξέρουν καλά».

Είπε επίσης ότι «η ανάπτυξη ξένων στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα θα πρέπει να ενοχλεί τον ελληνικό λαό, όχι εμάς».

Επανερχόμενος, δε, στις κατηγορίες του κατά της Αθήνας για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, τόνισε ότι «η Ελλάδα θα λογοδοτήσει για τους ανθρώπους που άφησε να πεθάνουν στη Μεσόγειο».

«Παρακολουθούμε στενά τις πολιτικές της γειτονικής μας Ελλάδας» συνέχισε, κάνοντας λόγο για προκλήσεις.

«Ενώ ειλικρινά προσπαθούμε να τερματίσουμε τους πολέμους, τις εντάσεις και τις κρίσεις στον κόσμο, ακολουθούμε τα βήματα της γειτονικής μας Ελλάδας, που μυρίζουν πρόκληση και προβοκάτσιες. Όπως έχω πει, η Ελλάδα δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ισότιμος και συνομιλητής μας, ούτε πολιτικά, ούτε οικονομικά, ούτε στρατιωτικά.

Γνωρίζουμε ότι οι πραγματικές προθέσεις εκείνων που προκάλεσαν και εξαπέλυσαν τους Έλληνες πολιτικούς επάνω μας, είναι να εμποδίσουν το πρόγραμμά μας για την οικοδόμηση μιας μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι, τόσο για τους Έλληνες πολιτικούς, το ελληνικό κράτος, τον ελληνικό λαό και όσους τους χρησιμοποιούν ως μαριονέτες.

Θεωρώ πως είναι καλό να υπενθυμίσω το τίμημα που πλήρωσαν οι πολιτικοί της Ελλάδας και ο λαός της Ελλάδας με την μεγάλη μας νίκη πριν 100 χρόνια την οποία γιορτάσαμε τον περασμένο Αύγουστο. Οι Έλληνες κυβερνήτες, οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα τους σε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική κατοχή για τα μικροσυμφέροντα τους θα λογοδοτήσουν πρώτα στον δικό τους λαό.

Προσπαθούν να κάνουν να ξεχαστούν οι ημέρες που έτρεχαν να γλιτώσουν από τις ξιφολόγχες των Τούρκων στρατιωτών. Και γιορτάζουν ως ημέρα νίκης τη «Σφαγή της Τριπολιτσάς», που έσφαξαν μωρά, γυναίκες και παιδιά δεν το έχουν πληρώσει τίμημα ενώπιον της Ιστορίας.

Η ίδια νοοτροπία σήμερα υπάρχει στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο και βυθίζουν σκάφη, ληστεύουν, σφάζουν παιδιά κι όλους τους αθώους κάποια μέρα θα λογοδοτήσουν. Δεν υπάρχει ελευθερία, ανάπτυξη, ούτε τιμητική στάση όταν κρύβεσαι πίσω από τα φουστάνια των άλλων.

Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα πρέπει να ενοχλούν τους Έλληνες, όχι εμάς. Πολιτικές δεσμεύσεις που θα υποθηκεύσουν το επόμενο τέταρτο του αιώνα της Ελλάδας και που σίγουρα θα πληρωθούν τα τιμήματα, πρέπει να ανησυχούν τον ελληνικό λαό, όχι εμάς.

Ούτε αυτές οι στρατιωτικές συγκεντρώσεις, ούτε αυτές οι πολιτικές και οικονομικές στηρίξεις είναι αρκετές για να ανεβάσουν την Ελλάδα στο επίπεδό μας, αλλά αρκούν για να σύρουν την Ελλάδα στο βάλτο.

Ως αποτέλεσμα, απέναντι στην Ελλάδα που παρακολουθούμε σε κάθε τομέα, αν χρειαστεί δεν θα παραλείψουμε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας έναντι της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό να το ξέρουν καλά».

Turkish President Erdogan:

– Greece aren’t at our level as they’re not our equal politically, economically or militarily

– Foreign military build-up across Greece should disturb Greek people, not us

– Greece will be held accountable for people it left to die in Mediterranean pic.twitter.com/LgvP9iLVZk

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 26, 2022