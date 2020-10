Ελληνες της Αυστραλίας: μια φωτογραφική έκθεση στο κέντρο της Αθήνας

Ο θρύλος λέει ότι οι πρώτοι Ελληνες πήγαν στην Αυστραλία από μια χοντροκομμένη φάρσα της τύχης. Αποτελούσαν πλήρωμα σε ένα μικρό πειρατικό σκαρί κάπου στις Κυκλάδες, έκαναν ρεσάλτο σε βρετανικό πλοίο, συνελήφθησαν από τους Αγγλους και κατέληξαν στις φυλακές του Λονδίνου. Από εκεί, μαζί με άλλους καταδίκους, εστάλησαν να εποικίσουν τη νέα ήπειρο. Στη συνέχεια, έγραφαν απελπισμένες επιστολές προς τη βασίλισσα Βικτωρία, η οποία τελικά τους έδωσε χάρη, ώστε να επιστρέψουν στο Αιγαίο. Αν αυτά λέει ο μύθος, η αλήθεια είναι ότι η Αυστραλία αποτέλεσε μία από τις πλέον φιλόξενες χώρες για τους Ελληνες μετανάστες, που ακολούθησαν τον ίδιο μακρινό δρόμο με το πειρατικό τσούρμο. Οχι μόνο στέριωσαν και πρόκοψαν, αλλά σήμερα κρατούν την ελληνική τους ταυτότητα με πολλή αγάπη και με πατριωτισμό.

Η μετανάστευση είχε μεγάλο ρεύμα μετά τον πόλεμο.

Σε αυτά τα εκατομμύρια των μεταναστών από τον τόπο μας είναι αφιερωμένη μια πολύ ωραία έκθεση της φωτογράφου Εφης Αλεξάκη, η οποία έχει αποτυπώσει με τον φακό της την ιστορία της ελληνικής κοινότητας ήδη από τη δεκαετία του 1980. Το αφιέρωμα θα φιλοξενείται έως τις 12 Νοεμβρίου στο «Σχεδία home» (Κολοκοτρώνη και Νικίου, Αθήνα). Οχι τυχαία. Ο Χρήστος Αλεφάντης, «ψυχή» του περιοδικού δρόμου και πολλών δράσεων που έκαναν τους αστέγους ορατούς, με αξιοπρέπεια και σεβασμό, στον μέσο Ελληνα, είναι και αυτός αυστραλογεννημένος. Παιδί Ελλήνων μεταναστών, μεγάλωσε στη Μελβούρνη και η κοινωνική ευαισθησία του σφυρηλατήθηκε εξ απαλών ονύχων.

Το μακρινό ταξίδι γινόταν με πλοίο.

Η φωτογράφος, που ειδικεύεται και στα ντοκιμαντέρ, έχει πραγματοποιήσει μαζί με τον Λέοναρντ Γιανιζέσκι μια πολύ σοβαρή έρευνα τα τελευταία 40 χρόνια, η οποία δεν αφορά μόνο λήψεις, αλλά επεκτείνεται στη λογοτεχνία, στα τεκμήρια και στις προφορικές καταγραφές, σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Macquarie. «Δώσαμε στο πρότζεκτ τον τίτλο “Eλληνες της Αυστραλίας: Μέσα από τη δική τους εικόνα” (Greek-Australians: In their own image) επειδή θέλαμε οι ίδιοι οι άνθρωποι να μοιραστούν τη δική τους ιστορία», λέει σχετικά η φωτογράφος και συμπληρώνει: «Γνώρισα τον Λέοναρντ στην αρχή των σπουδών μας. Τον ενδιέφερε η ιστορία της Αυστραλίας και ανακάλυψε ελληνικά ονόματα ανάμεσα στους πρώτους μεταλλωρύχους που έφθασαν εκεί, το 1850». Σταδιακά, η καταγραφή αυτή γινόταν όλο και πιο σύνθετη.

Οι Ελληνες της Αυστραλίας είναι υπερήφανοι για την καταγωγή τους.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της πρεσβείας της Αυστραλίας στην Ελλάδα και αποτελεί την απαρχή μιας σειράς εκδηλώσεων που θα στηθούν μέσα και γύρω από το «Σχεδία home», για τη μεταναστευτική ιστορία τόσο της πατρίδας μας όσο και των τόπων υποδοχής. Το αφιέρωμα έχει επιμεληθεί η Ιωαννέτα Βέργη. Είναι μια αφορμή για να πάμε και να στηρίξουμε το στέκι της «Σχεδίας», για φαγητό και ποτό.