Πάντειο Πανεπιστήμιο: Εξωστρέφεια και ενίσχυση διεθνών συνεργασιών

«Διερευνώντας εκφάνσεις του αποκαλυψιακού φαντασιακού των καιρών μας» είναι ο τίτλος του 15ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου για τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διεθνών Σπουδών (EISA). Πρόκειται για το μεγαλύτερο στην Ευρώπη στο πεδίο των διεθνών σχέσεων και η φετινή οργάνωσή του στη χώρα μας αποτελεί σημαντική επιτυχία των ελληνικών ΑΕΙ, και δη του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, πάνω από 1.100 πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 60 χώρες, από αύριο έως την Κυριακή θα συμμετάσχουν στο διεθνές συνέδριο στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. «Ο δραματικός τόνος στον τίτλο του φετινού συνεδρίου έχει στόχο να αποτυπώσει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος των θεμάτων στα οποία θα εστιάσει», λέει στην «Κ» μιλώντας για το θέμα ο Ανδρέας Γκόφας, καθηγητής του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο και τοπικός διοργανωτής του συνεδρίου. «Η αγωνία, επιστημονική αλλά πρωτίστως πολιτική, αποτυπώνεται στον γενικό τίτλο του συνεδρίου που είναι Pandemonium: Interrogating The Apocalyptic Imaginaries Of Our Times.

Τις τέσσερις ημέρες θα μελετηθούν κρίσιμα ζητήματα των διεθνών σχέσεων, σε μια εποχή που ο πόλεμος στην Ουκρανία αποδεικνύει τη σημασία της αταλάντευτης υποστήριξης της διεθνούς νομιμότητας για την εξασφάλιση της ειρήνης στον σύγχρονο ταραχώδη κόσμο. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων θα τεθούν ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οι συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή μας, ο κίνδυνος των πυρηνικών όπλων», παρατηρεί ο κ. Γκόφας. «Η περαιτέρω ανάπτυξη του στοχασμού για τα διεθνή ζητήματα αποτελεί εθνική επιταγή» προσθέτει ο ίδιος.

Από πάνω αριστερά: ο Ανδρέας Γκόφας, ο δρ Βασίλειος Παϊπάης, η δρ Σοφία Ντιγκλή και ο δρ Μπουράκ Τανσέλ.

«Είναι η πρώτη φορά που το σημαντικό αυτό συνέδριο –το μεγαλύτερο στην Ευρώπη στο πεδίο των διεθνών σχέσεων– φιλοξενείται στη χώρα μας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία του πανεπιστημίου μας, του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών και του καθηγητή Ανδρέα Γκόφα, χάρη στις άοκνες προσπάθειες και τον επαγγελματισμό του οποίου διεκδικήσαμε επιτυχώς τη διοργάνωση», προσθέτει από την πλευρά της η πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη.

Στην Ελλάδα θα βρεθούν σύνεδροι –ενδεικτικά– από την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Ινδία, το Ισραήλ, την Ιταλία, τον Καναδά, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Τουρκία, τη Φινλανδία. Μεταξύ αυτών πολλοί είναι και Eλληνες που εργάζονται σε ξένα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα. Oπως τονίζει ο κ. Γκόφας, «η έλευση τόσων σπουδαίων επιστημόνων από το εξωτερικό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες των πανεπιστημίων μας, ενθαρρύνοντάς μας να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για περισσότερη εξωστρέφεια και διεθνείς συνεργασίες». Παράλληλα, η Ελλάδα έχει μακροχρόνια σχέση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Διεθνών Σπουδών, η οποία μάλιστα έχει θέσει υπό την αιγίδα της τη διεθνή Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας, ένα εντατικό θερινό σχολείο στο γνωστικό πεδίο της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων.

Από την άλλη, μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως ένα πανευρωπαϊκό συνέδριο, συνιστά πρόκληση για τις υποδομές και το προσωπικό ενός ελληνικού πανεπιστημίου. Και μόνο το γεγονός ότι θα συμμετάσχουν 1.100 άτομα υποδηλώνει τις ανάγκες για τον προγραμματισμό του συνεδρίου, τον συντονισμό των συνέδρων, καθώς και της φιλοξενίας τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους χώρους του Παντείου θα οργανωθεί και χώρος φιλοξενίας των παιδιών των συνέδρων. Για τον λόγο αυτό στην οργάνωση και τις προετοιμασίες του συνεδρίου έχει συμμετάσχει όλο το προσωπικό του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και φοιτητές εθελοντές.