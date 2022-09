Athens Democracy Forum: Η μάχη της Δημοκρατίας απέναντι στον αυταρχισμό – Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στην εμβληματική στοά του Αττάλου και με την βαθιά πολιτική ομιλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των εργασιών του Athens Democracy Forum.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι «η ευθύνη της γενιάς μας είναι να ενισχύσουμε την Ουκρανία να κερδίσει τη μάχη για τη Δημοκρατία».

Έκανε ιστορικές παραπομπές και συγκρίσεις, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη Ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν -όπως είπε- «ο αυταρχισμός εξαπέλυσε επίθεση στη Δημοκρατία». Σημείωσε ότι «οι Έλληνες τότε έδιναν τη μάχη για την ελευθερία τους – τώρα και πάλι, η Δημοκρατία δίνει μάχη επιβίωσης στην Ουκρανία».

«Είμαι βαθιά πεπεισμένη ότι θα επικρατήσει η Δημοκρατία», είπε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «οι τραγωδίες του παρελθόντος επαναλαμβάνονται». «Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ήπειρος μας βαδίζει στα βήματα της Δημοκρατίας», είπε, συμπληρώνοντας ότι «αρχίσαμε να τη θεωρούμε δεδομένη, αλλά διαπιστώνουμε πλέον ότι δεν κινείται σε μία ευθεία γραμμή».

«Όλες οι Δημοκρατίες είναι μια συνεχής και εν εξελίξει προσπάθεια», πρόσθεσε.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στις τέσσερις μεγάλες προτεραιότητες της εποχής:

It is every generation’s task to fight for democracy.

We must protect our democracies from foreign interference.

And help strengthen all democracies in Europe.

