Ερευνα: Λαϊκές γειτονιές χτυπούσε η COVID

Τα λίγα τετραγωνικά αποδείχθηκαν σύμμαχος του… κορωνοϊού. Οι κάτοικοι περιοχών χαμηλών εισοδημάτων και φτωχών συνθηκών διαβίωσης, στους οποίους αναλογεί μέγεθος κατοικίας λιγότερο από 30 τ.μ. ανά μέλος του νοικοκυριού, ήταν πιο ευάλωτοι και παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από την COVID-19 σε σύγκριση με τους κατοίκους πιο εύπορων και με καλύτερες συνθήκες κατοικίας και διαβίωσης δήμων. Επίσης, περισσότερο εκτεθειμένοι ήταν δήμοι-δίαυλοι εισόδου και μεταφορών στην Ελλάδα λόγω της μεγάλης μετακίνησης ταξιδιωτών και εμπορευμάτων. Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι οι εμπορικές επαφές που είχαν οι κάτοικοι της Κεντρικής Μακεδονίας με γειτονικές χώρες τούς στοίχισαν σε πολλά κρούσματα και θανάτους.

Ειδικότερα, στην Αττική οι κάτοικοι σε Περιστέρι και Παιανία εμφανίστηκαν πιο ευάλωτοι και με τα μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας, όπως δείχνει μεγάλη έρευνα με τίτλο «Η γεωγραφική διάσταση της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα: The geography of income inequality in Greece (GEOINC)» από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ιδρυμα Ερευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), την οποία παρουσιάζει η «Κ». Ο δείκτης θνησιμότητας σε αυτές τις περιοχές ήταν 1,99 και 1,96, δηλαδή διπλάσιος του μέσου δείκτη αναφοράς που ήταν 1. Ακολουθούν οι δήμοι Ασπροπύργου (1,63), Αγίας Βαρβάρας (1,54) και Μάνδρας – Ειδυλλίας (1,5). Ο υψηλός δείκτης συνδέεται με το χαμηλό οικονομικό επίπεδο των κατοίκων, που επηρεάζει τις συνθήκες διαβίωσής τους (μικρές κατοικίες για τις ανάγκες της οικογένειας) αλλά και τον τρόπο μετακίνησής τους (κάνουν χρήση ΜΜΜ και όχι Ι.Χ. ή ταξί). Ουδείς ξεχνάει ότι ο πιο επικίνδυνος χώρος μετάδοσης του κορωνοϊού ήταν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κύριο μέτρο προφύλαξης ήταν η αυστηρή απομόνωση των νοσούντων. Στον αντίποδα, οι δήμοι με τον χαμηλότερο δείκτη θνησιμότητας ήταν της Τροιζηνίας – Μεθάνων (0,35), της Ραφήνας – Πικερμίου και της Αίγινας (0,46% ο καθένας), της Κηφισιάς (0,61) και της Υδρας (0,63). Βλέπουμε ότι στην καλύτερη πεντάδα περιλαμβάνονται περιοχές είτε απομακρυσμένες από τα μεγάλα κέντρα όπου οι άνθρωποι μετακινούνταν είτε με υψηλό οικονομικό προφίλ. Για τους ίδιους λόγους, πιο ευάλωτοι αποδείχθηκαν οι κάτοικοι της Πέλλας, της Ημαθίας, των Σερρών και της Πιερίας, καθώς οι περιοχές αποτελούν πύλες εισόδου και μεταφορών προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα, Πέλλα, Ημαθία, Σέρρες και Κιλκίς ήταν οι περιοχές που κατά τη διάρκεια των κυμάτων της πανδημίας βρέθηκαν σε «βαθύ κόκκινο», με δείκτη θνησιμότητας υπερδιπλάσιο της μονάδας.

Σε Περιστέρι, Παιανία και πολλές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας οι θάνατοι χτύπησαν «κόκκινο», σε αντίθεση με την Κηφισιά.

«Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι και χωρικά συμπεριληπτική. Δηλαδή, να περιλαμβάνει τις κοινωνικές ομάδες όλων των εισοδηματικών επιπέδων αλλά και όλων των περιοχών της χώρας. Για να κάνουμε πολιτική στην υγεία, στην παιδεία οφείλουμε να εντοπίσουμε όσους καθυστερούν να ακολουθήσουν το γενικό ρεύμα, τους “left behind people and areas”, όπως ορίζονται», τόνισε μιλώντας στην «Κ» ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου κ. Ιωάννης Ψυχάρης, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και διευθυντής του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ταυτόχρονα, ως προς τις οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα, τις οποίες καταγράφει η έρευνα, το 2015 σηματοδοτεί τη χρονιά με το μικρότερο εισόδημα, με μόνη συγκράτηση του εισοδήματος μόνο σε ορισμένους δήμους υψηλών εισοδημάτων. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2015, 9.753 ευρώ ήταν το μέσο κατά κεφαλήν δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα και 12.006 ευρώ στην Αττική. Το 2019 το μέσο κατά κεφαλήν δηλωθέν εισόδημα έχει παραμείνει σχετικά σταθερό –9.874 ευρώ σε Ελλάδα και 11.761 ευρώ στην Αττική–, αλλά έχει παγιωθεί η γεωγραφική ανισότητα και πόλωση ανάμεσα σε θύλακες υψηλών εισοδημάτων από τη μια μεριά και χαμηλών εισοδημάτων στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας του μητροπολιτικού χώρου της Αττικής από την άλλη. Οπως παρατηρεί ο κ. Ψυχάρης, «οι διαφοροποιήσεις του εισοδήματος ανάμεσα σε μητροπολιτικές περιοχές και στην υπόλοιπη χώρα, ανάμεσα στις πόλεις και στον ύπαιθρο χώρο, και ανάμεσα στους δήμους της Ελλάδας, συνιστούν ένα μωσαϊκό που αποτυπώνει ορισμένες μόνο όψεις της γεωγραφικής διάστασης της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα. Ολα αυτά δεν μπορεί να μην επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά των ψηφοφόρων του λεκανοπεδίου και της Περιφέρειας Αττικής και πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια προσπάθεια ερμηνείας των εκλογικών αποτελεσμάτων».