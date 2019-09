Στην Αθήνα, όπου η χασαποταβέρνα ποτέ δεν πεθαίνει, πρόκειται για νίκη το γεγονός ότι λειτουργεί πλέον διψήφιος αριθμός εστιατορίων vegan-vegetarian. Ένα από αυτά είναι το πολύ χαριτωμένο Peas (Φαλήρου 40, Κουκάκι, T/210-92.18.875), κοντά στο Μουσείο Ακρόπολης. Eδώ φτιάχνουν το δικό τους tempeh, ένα προϊόν από ρεβίθια σε ζύμωση, μαριναρισμένο με μπαχαρικά, το οποίο θα δοκιμάσετε τυλιχτό ή σε μερίδα. Τα γλυκά χωρίς ζάχαρη, χωρίς γλουτένη και χωρίς ζωικά λιπαρά είναι ιδιαίτερα νόστιμα.



Στο Peas θα δοκιμάσετε και γλυκά χωρίς ζωικά λιπαρά, ζάχαρη και γλουτένη. (Φωτογραφία: Θάλεια Γαλανοπούλου)

Πιο ψηλά, στο Κουκάκι, στο Veganaki (Αθανασίου Διάκου 38, Κουκάκι, Τ/210-92.44.322) φτιάχνουν τυλιχτά σε πιτάκια ολικής άλεσης με ωραίες γεμίσεις και σάλτσες.

Το Mamma Tierra (Ακαδημίας 84, Εξάρχεια, 211-41.14.420) στην Ακαδημίας το ξέρουν οι περίοικοι του κέντρου για τις ωραίες σαλάτες-γεύματα, όπως η macrobiotic, που έχει γλυκοπατάτες φούρνου, ψητό τόφου, λαχανίδα (κέιλ) και φρέσκο κρεμμύδι. Το μενού του έχει πολύ ενδιαφέρον. Μακάρι να διέθετε και περισσότερες θέσεις για να φάει κανείς εκεί.



Σουβλάκι με μανιτάρια στο Cookoomela Grill. (Φωτογραφία: Fosphotos)

Ωραίο και το σουβλάκι από «γύρο» τεσσάρων μανιταριών στο Cookoomela Grill (Θεμιστοκλέους 43-45, Εξάρχεια, Τ/211-18.22.343). Το ζητάτε με μία από τις διαφορετικές χειροποίητες σάλτσες τους: red με ντομάτα, yellow με μουστάρδα και green με μυρωδικά. Υπάρχει διαθέσιμο και ένα με «σουτζουκάκι» από φακές. Αν είστε σινεφίλ και ταυτόχρονα γλυκατζής, τα vegan σισιλιάνικα cannoli, διάσημα από τη φράση «Leave the gun, take the cannoli» από την ταινία «Ο νονός», θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.



Με «μυζήθρα» αμυγδάλου και χαρουποπαξίμαδο ο ντάκος στο Lime Bistro.

Μερίδα «γύρου» μανιταριών, που μοσχομυρίζει θυμάρι, σερβίρουν στο περιποιημένο Lime Bistro (Δεκελέων 23, Κεραμεικός, Τ/210-34.74.423). Μαζί θα δοκιμάσετε και ντάκο, πιάτα με ζυμαρικά και το μπέργκερ Beyond, με λιωμένο vegan τυρί «τσένταρ».



Στη Γη στη Γλυφάδα.



Το «γκουρμέ» vegan-χορτοφαγικό είναι η Γη (Γρηγορίου Λαμπράκη 69, Γλυφάδα, Τ/210-96.48.512). Θεωρείται ένα πολύ καλό εστιατόριο, χωρίς την ταμπέλα της ωμοφαγίας/χορτοφαγίας/veganism. Το μενού είναι μεγάλο, διαθέτει μέχρι και επιλογές από φρέσκα, raw vegan τυριά, όπως η «μυζήθρα» αμυγδάλου με βότανα ή η «μοτσαρέλα» από αμύγδαλα και κάσιους, με ντομάτα και βασιλικό. Μας αρέσουν τα ζεστά ή κρύα πιάτα με noodles – με «κορδέλες» κολοκυθιού (κρύο πιάτο) ή ρυζιού (ζεστό πιάτο).

Αν και τα γλυκά των Vegan Fairies (Ν. Πλαστήρα 29, Νέα Ερυθραία, Τ/210-80.70.858) μπορούμε να τα βρούμε σε τέσσερα πέντε σημεία στην Αθήνα, για τα αλμυρά τους θα πρέπει να έρθετε στη νεραϊδοφωλιά, στη Νέα Ερυθραία. Το μαγαζί είναι για take away. Ξεχωρίζουμε το ωμοφαγικό ταϊλανδέζικο, με νουντλς καρότου, κολοκυθιού, κόκκινο λάχανο, κόλιανδρο και σάλτσα φιστικοβούτυρο. Πάρτε ένα τσίζκεϊκ με βάση χουρμά, αμύγδαλο και λιόσπορο (με τρία διαφορετικά toppings) ή το «ντόνατς», δηλαδή μια αφράτη μπάρα με βρόμη, καρύδα, αμυγδαλοβούτυρο παραγωγής τους, βύνη ρυζιού και χουρμάδες, και επικάλυψη σοκολάτα-καρύδα.



Σάντουιτς, σαλάτες και γλύκα στο Bamboo Vegan. (Φωτογραφία: Θάλεια Γαλανοπούλου)



Πολύ φρέσκα σάντουιτς με τόφου, αλλά και σαλάτες και γλυκάκια, θα δοκιμάσετε στο ευρωπαϊκών στάνταρ μίνι μάρκετ και café Bamboo Vegan (Σόλωνος 102, Εξάρχεια, Τ/210-33.00.018), στη Σόλωνος. Σερβίρουν βιολογικό καφέ με πέντε επιλογές σε φυτικά γάλατα (αμύγδαλο, καρύδα, σόγια, βρόμη και φουντούκι).

Τα λαδερά των Αθηνών

Στον Διοματάρη (Δημοφώντος 80, Πετράλωνα) φτιάχνουν πολύ ωραία γεμιστά κολοκυθολούλουδα και, αν δεν είστε vegan αλλά vegetarian, τα σερβίρουν με ξινομυζήθρα. Ο παράδεισος των λαδερών είναι εδώ και χρόνια ο Κίτσουλας (Φιλικής Εταιρείας 25, Χαλάνδρι), που έχει περί τα 20 φαγητά κάθε μέρα, από μελιτζάνες κοκκινιστές μέχρι φασολάκια, φοβερό ιμάμ και γεμιστά. Κατσαρόλες με μαγειρευτά της εποχής βγάζει κάθε ξημέρωμα το οινομαγειρείο Ήπειρος (εντός Βαρβακείου Αγοράς). Στα Σκαλάκια (Αιγινήτου 32, Ιλίσια) θα δοκιμάσετε νόστιμους ανθούς και γεμιστά, όπως και στον Βλάση (Μαιάνδρου 15, Ιλίσια), ένα εστιατόριο που δεν έχει επηρεαστεί από μόδες και σερβίρει με συνέπεια καλής ποιότητας μαγειρευτά. Στο καινούργιο ΦΙΤΑ (Ντουρμ 1, Νέος Κόσμος) φτιάχνουν ωραίες μπάμιες με φρέσκια ντομάτα, ενώ στον Οικονόμου (Κυδαντιδών 32, Πετράλωνα) δεν θα σταματήσετε να βουτάτε καλό ψωμί στα δροσερά φασολάκια και σε ένα σωρό καλομαγειρεμένα κατσαρολάτα που σερβίρει, όπως οι μπάμιες, που μένουν ατόφιες στο μαγείρεμα, όλο γλύκα.