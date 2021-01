Τιμή στην Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος με ένα ηχηρό μήνυμα επαγρύπνησης

Στην εφετινή χρονιά, κατά την οποία η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (ΙΗRA), η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας έδωσε, χθες, ηχηρό μήνυμα εγρήγορσης απέναντι στον κίνδυνο της λήθης. Τιμώντας την Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων του Ολοκαυτώματος, η ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε στέφανο στο μνημείο στον Κεραμεικό, δίπλα στη συναγωγή της οδού Μελιδώνη, υπογραμμίζοντας: «Η καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, η θωράκιση απέναντι στη ρητορική του μίσους και η επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη της Δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξίας είναι το ανάχωμά μας στην επέλαση του κακού». Η Πρόεδρος έδειξε ολοφάνερα τη συγκίνησή της όταν την πλησίασε ένας Ελληνας επιζήσας των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τον ευχαρίστησε που κρατά τη μνήμη ζωντανή.

Ο πρωθυπουργός με τον Μωυσή Ελισάφ χθες (φωτ. ΑΠΕ).

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδεχόταν στο γραφείο του τον δήμαρχο Ιωαννιτών, Μωυσή Ελισάφ, τον πρώτο εκλεγμένο Εβραίο δήμαρχο της πατρίδας μας. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο Ιδρυμα Γιαντ Βασέμ, στο Ισραήλ, όπου το όνομα της αδελφής της γιαγιάς του, Ευαγγελίας Γεωργιάδου, αναγράφεται μεταξύ των Δικαίων των Εθνών, δηλαδή όσων έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή για να προστατεύσουν τους διωκόμενους από τους ναζί. Χθες, στις 7 μ.μ., προβλήθηκε διαδικτυακά –εξαιτίας της πανδημίας– η εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης. Εφέτος είχε τίτλο «Νότες Φρίκης» και ήταν αφιερωμένη στη μουσική που καλούνταν να παίζουν καθημερινά οι αιχμάλωτοι μουσικοί των στρατοπέδων, συνοδεύοντας με αυτόν τον τραγικό τρόπο τους συγγενείς, φίλους, συντοπίτες, ομόθρησκους, καθώς βάδιζαν προς τα κρεματόρια.

Το πρώτο βιολί του Αουσβιτς, ο Ζακ Στρούμσα.

Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι ναζί διοικητές των στρατοπέδων εξόντωσης ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για το ποιος θα έχει τις καλύτερες ορχήστρες αιχμαλώτων και πως ένας Ελληνοπολωνός, ο Ζακ Στρούμσα, ήταν το πρώτο βιολί στο Αουσβιτς. Μάλιστα, το τραγούδι του Λέοναρντ Κοέν «Dance me to the end of love» είναι γραμμένο από τον Καναδό τραγουδοποιό για τον άνθρωπο αυτόν, που έχασε στο στρατόπεδο τους γονείς αλλά και την 20χρονη έγκυο σύζυγό του. Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμούς ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, Δαυίδ Σαλτιέλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Γιόσι Αμράνι και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, Αλβέρτος Ταραμπουλούς.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς μίλησε στη διαδικτυακή εκδήλωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνέντευξη που παραχώρησε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το χαρτοφυλάκιο της Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, στην αρθρογράφο Βίβιαν Ευθυμιοπούλου. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, πόλη που έχασε σχεδόν συντριπτικά τον εβραϊκό πληθυσμό της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ο κ. Σχοινάς υπογράμμισε ότι 76 χρόνια μετά την αποκάλυψη της φρίκης, πρέπει να φροντίσουμε να μείνει αναλλοίωτη η ιστορική αλήθεια, να εκπαιδεύσουμε τις νέες γενιές και να μιλήσουμε για τις φοβερές δυσκολίες που συνάντησαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι επιζήσαντες.

