Τράπεζες: Μηνιαίο «πάγιο» από 0,6 έως 10 ευρώ για συναλλαγές

Μηνιαίες πάγιες χρεώσεις αντί των ad hoc επιβαρύνσεων ανά συναλλαγή προωθούν οι τράπεζες, υπό το βάρος των προστίμων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, των αντιδράσεων των πελατών τους και των πιέσεων της κυβέρνησης.

Οι τράπεζες υιοθετούν ένα μοντέλο που χρησιμοποιούν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη και στο οποίο ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει ο πελάτης μπορεί έναντι μιας μηνιαίας χρέωσης να κάνει συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών στη διάρκεια του μήνα. Στα πακέτα περιλαμβάνονται πλέον και συναλλαγές που μέχρι τώρα παρέχονταν έτσι κι αλλιώς δωρεάν, όπως η μεταφορά χρημάτων με την υπηρεσία IRIS, η συμμετοχή σε προγράμματα επιβράβευσης με χρήση χρεωστικής κάρτας ή οι ειδοποιήσεις μέσω μηνύματος στο κινητό για αγορές σε εμπόρους.

Το μοντέλο προβλέπει ελάχιστη χρέωση που ξεκινάει από 60 λεπτά και φθάνει έως 10 ευρώ τον μήνα ανάλογα με την τράπεζα, τη χρήση του λογαριασμού και τον αριθμό των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι κάτοχοι των λογαριασμών, και σηματοδοτεί την αλλαγή της πολιτικής στον τομέα των πληρωμών με πακέτα υπηρεσιών, όπως π.χ. συμβαίνει στην κινητή τηλεφωνία.

Αυτή η πολιτική, που έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη χρονιά, αποκτά μαζικότερο χαρακτήρα με τη μετατροπή των καταθετικών λογαριασμών σε λογαριασμούς πληρωμών που χρεώνονται ανάλογα με τον αριθμό των συναλλαγών που κάνει ο κάτοχος του λογαριασμού.

Την αρχή κάνει η Eurobank, η οποία με επιστολή προς τους πελάτες της τους ενημερώνει για τη μετατροπή των λογαριασμών σε λογαριασμούς πληρωμών. Το βασικό πακέτο με την επωνυμία My Blue Advantage και χρέωση 0,60 ευρώ τον μήνα, που προτείνει η τράπεζα στους πελάτες της, δίνει τη δυνατότητα δωρεάν έκδοσης χρεωστικής κάρτας και δωρεάν 5ετούς ανανέωσης χωρίς επιβάρυνση για τον πρώτο δικαιούχο του λογαριασμού, συμμετοχής της χρεωστικής κάρτας στο πρόγραμμα επιβράβευσης καρτών της τράπεζας «Eπιστροφή», δωρεάν εκτέλεσης μίας πάγιας εντολής τον μήνα για αυτόματες πληρωμές οργανισμών και δωρεάν αποστολών χρημάτων έως 500 ευρώ με την υπηρεσία IRIS, δηλαδή τη μεταφορά χρημάτων μέσω κινητού. Για κάθε ξεχωριστή συναλλαγή πέραν των παραπάνω ο πελάτης θα επιβαρύνεται με την ανάλογη χρέωση της υπηρεσίας που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της τράπεζας.

Πρώτη η Eurobank περνάει ολοκληρωτικά στο μοντέλο των χρεώσεων ανά μήνα.

Η Eurobank δίνει τη δυνατότητα ο πελάτης να μην επιβαρυνθεί με τη χρέωση των 0,60 ευρώ εάν λαμβάνει τη μισθοδοσία του ή τη σύνταξή τους στην τράπεζα, ή αν διαθέτει τουλάχιστον 10.000 ευρώ σε καταθετικά, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα στην τράπεζα. Εναλλακτικά η Eurobank προτείνει για όσους δεν επιθυμούν να χρεωθούν με τη συγκεκριμένη προμήθεια να μετατρέψουν τον λογαριασμό τους σε αποταμιευτικό, μέσω του οποίου όμως θα μπορούν να κάνουν μόνο αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων σε λογαριασμούς εντός της τράπεζας (χωρίς δηλαδή άλλες συναλλαγές, όπως πληρωμές), ή να τον μετατρέψουν σε λογαριασμό εξυπηρέτησης δανείου.

Η Eurobank εμπλουτίζει το βασικό πακέτο My Advantage με πρόσθετες υπηρεσίες μέσω των πακέτων My Silver, My Gold και My Platinum με κόστος που ξεκινάει από 2 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα, και τα οποία προσφέρουν, π.χ., μεταφορές χρημάτων σε άλλη τράπεζα του εσωτερικού (υπηρεσία που στοιχίζει 3,5 ευρώ ανά συναλλαγή), πάγιες εντολές για πληρωμή λογαριασμών (υπηρεσία που στοιχίζει 0,50 λεπτά ανά συναλλαγή), πιστωτική κάρτα χωρίς συνδρομή (υπηρεσία που στοιχίζει κανονικά 30 ευρώ τον χρόνο) κ.ά., σε συνδυασμό με εκπτώσεις σε συγκεκριμένους εμπόρους για την πραγματοποίηση αγορών. Τα συγκεκριμένα πακέτα, σύμφωνα με υπολογισμούς της τράπεζας, αποφέρουν όφελος από 7 έως και 44 ευρώ τον μήνα για κάποιον που θα έκανε πλήρη χρήση των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται σε αυτά, εάν πλήρωνε για την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά.

Παρόμοια πακέτα, χωρίς όπως υποχρεωτική μετάπτωση των λογαριασμών των πελατών τους, προσφέρουν τόσο η Εθνική Τράπεζα (πακέτο Value) όσο και η Alpha Bank (πακέτο myAlpha Benefit) με κόστος που ξεκινάει από 2 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το πακέτο. Ακόμη όμως και αν η ένταξη πελατών σε ένα από τα παραπάνω πακέτα συναλλαγών δεν έχει πάρει μαζικό χαρακτήρα στην Εθνική, την Alpha ή την Πειραιώς, η τάση είναι η σταδιακή υιοθέτηση του μοντέλου της μηνιαίας χρέωσης του λογαριασμού προκειμένου οι πελάτες να πραγματοποιούν μια σειρά συναλλαγών που σήμερα χρεώνονται ad hoc.

Το μοντέλο αυτό εξυπηρετεί όσους είναι συστηματικοί χρήστες των ηλεκτρονικών τραπεζικών εργασιών και αναγκάζει ακόμη και αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές συναλλαγές να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο, στον βαθμό που πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δεν εξυπηρετούνται πλέον από το γκισέ των τραπεζών.