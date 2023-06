Συζητώντας με τον Τσαρλς Σούμαν

Schumann’s. Καλλιγραφικά γραμμένο στην κόκκινη τέντα του αριθμού 6-7 της Odeonsplatz στο Χοφγκάρτεν, μία από τις πιο όμορφες περιοχές στο Μόναχο. Μπαίνουμε και βρισκόμαστε σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Ένα μπαρ λιτό και τεράστιο δεσπόζει στον χώρο. Δεν ξέρω γιατί, αλλά αμέσως φαντάζομαι την αγαπημένη μου ηθοποιό Τίλντα Σουίντον να κάθεται στην μπάρα σιγοπίνοντας ένα μαρτίνι. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ιστορικά μπαρ της Ευρώπης, που δημιούργησε στο Μόναχο το 1982 ο θρύλος των αναμείξεων και του bartending, ο μέγας Τσαρλς Σούμαν. H Αλεξάνδρα κι εγώ ενθουσιαζόμαστε, ο Γιάννης το βρίσκει παλιομοδίτικο, αλλά μας ακολουθεί από ευγένεια. Ο 82χρονος πλέον Τσαρλς κινείται σαν αερικό στις σκι- ές του χώρου, ενώ ο συμπαθέστατος Κώστας, το δεξί του χέρι, που έχει σερβίρει προσωπικότητες και προ- σωπικότητες, κάνει τα πάντα για να μας περιποιηθεί. Η Αλεξάνδρα πείθεται για το «σακεράτο», ο Γιάννης παραγγέλνει νεγκρόνι κι εγώ φυσικά, όπως πάντα, ένα extra dry martini. «Φλούδα λεμονιού ή ελιά;» «Λεμόνι παρακαλώ». Και τα ποτά μας έρχονται στο τραπέζι με συνοδεία τα εμβληματικά πιάτα του μπαρ: το ονομαστό ροσμπίφ σε φέτες, ζαμπόν του ονείρου και οι περίφημες ψητο-τηγανητές πατάτες που, όπως λέει ο Σούμαν (που δεν αποκλείεται να τον δείτε να τις καθαρίζει φορώντας την ποδιά του, καθισμένος στο πεζοδρόμιο), «δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο μυστικό, παρά μόνο ότι είμαι ο μόνος που μπορεί να τις φτιάξει έτσι». Και συνεχίζει: «Ένα μπαρ πρέπει να έχει οπωσδήποτε φαγητό. Μικρά, απλά πιάτα με υψηλής ποιότητας υλικά».

Τσαρλς Σούμαν

Ο Κώστας μού φέρνει το δεύτερο μαρτίνι την ώρα που σηκώνω το βλέμμα για να τον αναζητήσω και να το παραγγείλω! Αυτοί οι μπάρμεν παλαιάς κοπής είναι αξεπέραστοι! Και, όπως λέει ο Τσαρλς, «οι αναμείξεις είναι μόνο ένα μέρος από τα στοι- χεία που χαρακτηρίζουν έναν καλό bartender. Το μπαρ πρέπει να το βλέπει κανείς σαν το σαλόνι του σπιτιού του, με το προνόμιο να μπορείς να φεύγεις όποτε θέλεις!». Δεν είναι εύκολη δουλειά, συνεχίζει: «Ο bartender είναι φίλος και οικοδεσπότης με τους ευχάριστους πελάτες, διαιτητής για τους δύσκολους, θεραπευτής για τους λυπημένους. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο πιο σημαντικός πελάτης είναι αυτός που δεν καταφέραμε να κρατήσουμε». Ετοιμαζόμαστε να φύγουμε και το αερικό Σούμαν, ψιθυρίζοντας πως «οι Έλληνες καθορίζουν τη ζωή μου», διά χειρός Κώστα μού προσφέρει δύο βιβλία του: τη «Βίβλο» The American bar και το Tropical Bar Book with drinks and stories.

Από το τελευταίο αυτό βιβλίο διαλέγω μια δροσερή συνταγή του 1984 με την ονομασία Latin lover και σας προτείνω να τη φτιάξουμε ένα ζεστό απόβραδο.

ΥΛΙΚΑ:

Άφθονος σπασμένος πάγος

0,7 cl φρέσκος χυμός λεμονιού

1,1 cl συμπυκνωμένος χυμός λάιμ Rose’s Lime Juice

5,8 cl χυμός ανανά, φρέσκος/1,1 cl cachaca

4,2cl τεκίλα λευκή.

Χτυπάμε καλά στο σέικερ με σπασμένο πάγο.

Γεμίζουμε ένα ψηλό ποτήρι μέχρι τη μέση με πάγο και σουρώνουμε το κοκτέιλ.

Στολίζουμε με μία φέτα φρέσκου ανανά και ένα κερασάκι μαρασκίνο.