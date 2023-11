Καμίλ Ο’ Σάλιβαν: «Κατοικώ μέσα στο τραγούδι, είμαι σαν χαμαιλέοντας»

Η ασυνήθιστη, «απόκοσμη» χροιά της μαγνητίζει όποιον την ακούει να τραγουδά. Η πολυβραβευμένη Ιρλανδή Καμίλ Ο’ Σάλιβαν συνδυάζει μοναδικά αυτό το χάρισμα με την τέχνη του περφόρμανς σε ροκ κομμάτια, μπαλάντες και μελωδίες του καμπαρέ.

Οι περισσότεροι τη γνωρίζουν μέσα από τις ιδιαίτερες και «σκοτεινές» ερμηνείες της σε τραγούδια – αφηγήσεις των Νικ Κέιβ, Ντέιβιντ Μπόουι, Τομ Γουέιτς και Radiohead. Αλλά η Ο’ Σάλιβαν είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτές τις διασκευές. Η δουλειά της αναγνωρίσθηκε παγκοσμίως, με την ίδια να αποτελεί ένα από τα δυνατά ονόματα στον χώρο του θεάτρου και κυρίως του μιούζικαλ. Συμμετείχε σε παραγωγές του Μπρόντγουεϊ και του Γουέστ Εντ, εμφανίστηκε στο Sydney Opera House και το Kennedy Center. Τα live σόου της είναι μια διαφορετική εμπειρία στη μουσική και το θέατρο. Μια εμπειρία που τώρα θα βιώσει το αθηναϊκό κοινό μέσα από τις παραστάσεις της με τίτλο «The Performer That Sets Your Soul On Fire» στο Half Note Jazz Club από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου.

Λίγο πριν ανέβει στη μουσική σκηνή, η καλλιτέχνιδα μιλά στην «Κ» για τη μετάβαση από την αρχιτεκτονική στη βιομηχανία ψυχαγωγίας, τη σημασία της μουσικής, τα ακούσματα που σημάδεψαν τα παιδικά της χρόνια, τα όνειρά της.

Ας ξεκινήσουμε με τo live show στην Αθήνα. Αυτή είναι η πρώτη φορά στην καριέρα σας που θα ερμηνεύσετε μπροστά στο ελληνικό κοινό. Πώς νιώθετε γι’αυτό και τι μπορείτε να μας πείτε για τη συναυλία;

Είμαι χαρούμενη που θα τραγουδήσω στην Αθήνα για πρώτη φορά. Εχω επισκεφτεί ξανά την πόλη, συγκεκριμένα πριν από 25 χρόνια όταν ήμουν φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, καθώς μια από τις φίλες μου κατάγεται από εκεί. Ερωτεύτηκα την Ελλάδα και μετά από εκείνο το ταξίδι επέστρεψα για να κάνω διακοπές με τον πατέρα μου στα νησιά.

«Τα τραγούδια σού επιτρέπουν να αλλάζεις τη διάθεση και έτσι είναι σαν να συναντάς είκοσι διαφορετικές εκδοχές σου».

Ερμηνεύω τραγούδια των Νικ Κέιβ, Ζακ Μπρελ, Ντέιβιντ Μπόουι, Ντίλαν Κοέν, Radiohead. Κάποιος παρομοίωσε τις μουσικές μου παραστάσεις με τρενάκι του λούνα παρκ που αντιμετωπίζει πολλές ξαφνικές αλλαγές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προσπαθώ να δίνω τη δική μου προσωπικότητα στα τραγούδια τους, όπως κάνει μια ηθοποιός σε έναν μονόλογο. Να «κατοικώ» μέσα σε κάθε τραγούδι και να είμαι σαν χαμαιλέοντας, να παρουσιάζω όλες τις διαφορετικές πτυχές του εαυτού μου. Τα τραγούδια σού επιτρέπουν να αλλάζεις τη διάθεση και έτσι είναι σαν να συναντάς είκοσι διαφορετικές εκδοχές σου.

Γυρίζοντας πίσω στα παιδικά χρόνια, πώς αποφασίσατε να γίνεται τραγουδίστρια; Σας ενθάρρυνε κάποιο μέλος της οικογένειας ή ήταν δική σας επιθυμία;

Είχα εμφανιστεί σε μουσική σκηνή πριν αποφασίσω να γίνω τραγουδίστρια, κάτι που εξέπληξε την οικογένειά μου. Και αυτό γιατί πάντα ήθελα να γίνω ζωγράφος πορτρέτων, μιας και είχα το ταλέντο της Γαλλίδας μητέρας μου. Ετσι πήγα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μετά ακολούθησα άλλο δρόμο, αφού είχα τα προσόντα για να γίνω αρχιτέκτονας. Θυμάμαι ότι χόρευα και τραγουδούσα πάντα στο σπίτι μας όταν ήμουν μικρή, ακούγοντας τους δίσκους των γονιών μου. Στη συνέχεια, κι ενώ ήμουν μαθήτρια στο σχολείο, συμμετείχα σε μερικά θεατρικά έργα και το μιούζικαλ «Anything Goes» – η υπεύθυνη μου έδωσε μια κασέτα της Σάρα Βόγκαν και είπε ότι έχω κάτι ξεχωριστό στον τρόπο που τραγουδάω.

«Νομίζω ότι το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ κυρίως με το θέατρο. Οταν σπούδαζα αρχιτεκτονική, τραγούδησα σε μια παράσταση του Ζακ Μπρελ και εκεί ένιωσα να αναβλύζει μέσα μου ένα απίστευτο συναίσθημα συγκίνησης».

Εκτός όμως από αυτό, τραγουδούσα ύμνους σε μια μικρή, παλιά και σκονισμένη εκκλησία, όπου το φως έμπαινε και έβγαινε από τα παράθυρα και μερικές φορές πετούσαν μέσα τα πουλιά. Νομίζω ότι γι’ αυτό αργότερα με προσέλκυσαν τα τραγούδια του Νικ Κέιβ και στη συνέχεια η δύναμη και το απίστευτο πάθος του.

Νομίζω ότι το όνειρό μου ήταν να ασχοληθώ κυρίως με το θέατρο. Οταν σπούδαζα αρχιτεκτονική, τραγούδησα σε μια παράσταση του Ζακ Μπρελ και εκεί ένιωσα να αναβλύζει μέσα μου ένα απίστευτο συναίσθημα συγκίνησης. Και ίσως, επειδή είμαι πιο συνεσταλμένη στη ζωή μου όπως και πολλοί Ιρλανδοί, το θέατρο μου έδωσε την ευκαιρία να εκφραστώ αληθινά.

Οι γονείς μου δεν είχαν συνειδητοποιήσει αυτό μου το όνειρο, αλλά μόλις είδαν το σόου του Μπρελ, ενθουσιάστηκαν. Ο πατέρας μου το παρακολούθησε 20 φορές. Οταν κατάλαβα ποιο είδος μουσικής που μου άρεσε να τραγουδάω, έπρεπε να κυνηγήσω αυτό το όνειρο. Ειδικά από τη στιγμή που δεν είχα την απαιτούμενη εκπαίδευση και έπρεπε να αφήσω πίσω μου την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική.

Ποιες ήταν οι μουσικές σας επιρροές μεγαλώνοντας;

Ζούσαμε σε ένα μικρό εθνικιστικό χωριό στο Κόρκ, όπου είχαμε μετακομίσει από το Λονδίνο. Μεγάλωσα σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, επικεντρωμένη αρκετά στο πικάπ και την εκλεκτή συλλογή δίσκων των γονιών μου που βρισκόταν στο κάτω μέρος της βιβλιοθήκης. Κάναμε παραστάσεις για τη μαμά και τον μπαμπά ή απλά τραγουδούσαμε κομμάτια από τους δίσκους των Deep Purple, The Rolling Stones, The Beatles, Γκίλμπερτ Ο’ Σάλιβαν, Μπρελ, The Dubliners.

«Ο πατέρας μου λέει ότι μερικές φορές βλέπει ακόμα τον τετράχρονο εαυτό μου στη σκηνή και νομίζω ότι το τραγούδι μου επιτρέπει να αισθάνομαι ξανά παιδί και ελεύθερη».

Η μητέρα μου λάτρευε την κλασική μουσική, μας άρεσε να χορεύουμε μπαλέτο χωρίς να είμαστε εξαιρετικοί χορευτές. Αργότερα άκουγα απίστευτη μουσική που ερχόταν από το διπλανό δωμάτιο των αδελφών μου. Οπως για παράδειγμα Ντέιβιντ Μπόουι (ο αγαπημένος μου, έκλαιγα στο κρεβάτι ακούγοντας την απίστευτη φωνή του), Pink Floyd, Τζον Λένον, Μπομπ Ντίλαν και μετά στο κολέγιο ανακάλυψα τον Νικ Κέιβ, τον Λεονάρντ Κοέν, τον Κερτ Γουαϊλ. Είναι απλά μαγικό να ερμηνεύω τα τραγούδια τους. Ο πατέρας μου λέει ότι μερικές φορές βλέπει ακόμα τον τετράχρονο εαυτό μου στη σκηνή και νομίζω ότι το τραγούδι μου επιτρέπει να αισθάνομαι ξανά παιδί και ελεύθερη.

Φωτ. Ryan McGoverne

Μπορείτε να περιγράψετε το μουσικό σας στιλ με πέντε λέξεις;

Συναισθηματικό, ευάλωτο, τρυφερό, σκοτεινό, χαρούμενο.

Ποια είναι η ομορφότερη ανάμνηση που έχετε από την πρώτη σας παράσταση;

Ημουν περίπου τεσσάρων ετών όταν βρέθηκα στη σκηνή του Cork Opera House σε παράσταση μπαλέτου στον ρόλο του αρουραίου – ήταν συναρπαστικό. Μου άρεσε το ντύσιμο και να παρακολουθώ τις όμορφες μπαλαρίνες να χορεύουν γύρω μου, κάνοντας ξόρκια στο κοινό. Αργότερα, η σχολική παραγωγή του «Anything Goes». Ηταν καταπληκτικό να μπαίνω σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο τραγουδώντας και χορεύοντας πάνω σε ένα πλοίο. Συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε η φαντασία και όχι η πραγματικότητα, καθώς πάντα με γοήτευαν οι παλιές ταινίες μιούζικαλ και «Ο Μάγος του Οζ».

Είστε γνωστή για τις ιδιαίτερες, «σκοτεινές» ζωντανές εμφανίσεις σας στη σκηνή. Ποια είναι η ανταπόκριση που λαμβάνετε από το κοινό;

Η ανταπόκριση είναι υπέροχη και το κοινό πάντα με εκπλήσσει θετικά. Με ελκύουν τα «σκοτεινά» τραγούδια. Μπορεί για κάποιους η ερμηνεία μου να είναι υπερβολική, αλλά θυμάμαι μεγαλύτερες – ηλικιακά – κυρίες να μου λένε ότι τους αρέσει αυτός ο τρόπος. Οπως είπε ο Μπόουι: «μην παίζεις για τη γαλαρία, κάνε τη μουσική που αγαπάς», κάτι που πρέπει να θυμάμαι όταν έχω αμφιβολίες για τις επιλογές μου.

Ποια είναι η δύναμη της μουσικής κατά τη γνώμη σας;

Είναι πολύ συγκινητικό, εύψυχο και πνευματώδες να τραγουδάς και να μη σε εμποδίζει τίποτα. Οι στίχοι είναι φυσικά πολύ σημαντικοί, όταν όμως ακούω πιο απλά ή μόνο κλασικά τραγούδια, αυτά μπορεί να με κάνουν να κλάψω ή να ενθουσιαστώ με τον ίδιο τρόπο όταν ακούω ροκ μουσική που μπορεί να με κάνει να θέλω να χορεύω όλη τη νύχτα.

Θυμάστε κάποια συναυλία στην οποία πήγατε και σας άλλαξε τη ζωή;

Ναι! Του Νικ Κέιβ σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις: μια φορά όπου εμφανίστηκε μόνος του στο πιάνο – ήταν τόσο όμορφος και αληθινός. Μετά με τους Bad Seeds, ήταν σχεδόν μια θρησκευτική εμπειρία αλλά αυτό συνέβη πριν από είκοσι χρόνια όταν γίνονταν γνωστοί σταδιακά.

Μια άλλη αξέχαστη στιγμή ήταν όταν βρέθηκα σε μια επιτυχημένη περιοδεία του συγκροτήματος The Pogues. Ηταν μια πραγματική αναρχία, δεν ήταν σίγουρο αν τα μέλη συμπαθούσαν το ένα το άλλο, κάτι που έκανε τις συναυλίες ακόμα πιο συναρπαστικές. Και φυσικά όταν είδα την απίστευτη και ευάλωτη Σινέντ Ο’ Κόνορ να είναι ατρόμητη πάνω στη σκηνή και να τραγουδάει ακαπέλα. Ηταν τόσο αξιαγάπητη, μας λείπει πολύ!

Τι σας αρέσει να κάνετε όταν δεν εργάζεστε;

Εδώ και πολύ καιρό επισκευάζω ένα παλιό σπίτι για να μετακομίσω εκεί. Μου αρέσει να πηγαίνω το παιδί μου για κολύμπι, να προσπαθώ να μάθω roller skating, να ράβω και να περπατάω, να κάνω παρέα στην αγαπημένη μας γάτα, Goo Goo. Εχω φτιάξει ένα στούντιο στο νέο σπίτι για να μπορώ να ζωγραφίζω ξανά, θέλουμε να έχουμε ένα μέρος για ηχογράφηση όπου θα μπορούν να έρχονται οι φίλοι, η οικογένεια και καλλιτέχνες. Ανακάλυψα επίσης ότι είμαι καλή στο να μην κάνω τίποτα. Εκλεισα νωρίς την πτήση μου για την Ελλάδα, ώστε να μπορώ να επισκεφτώ την πόλη πριν από τις συναυλίες.

Φωτ. Steven Powell

Ποια είναι τα αγαπημένα σας άλμπουμ – παλιά και καινούργια;

Χμμμ… Αγαπημένα παλιά άλμπουμ: Blood on tracks – Bob Dylan, The boatman calls – Νικ Κέιβ, Pink Floyd – Dark side of moon, The Beatles – White album.

Νέα άλμπουμ: Fontaines DC – Skinty Fia, η κόρη μου έχει εμμονή με την Τέιλορ Σουίφτ και έπρεπε να την πάω στον κινηματογράφο, μαζί με άλλα 15 παιδιά, για να παρακολουθήσει το Eras Tour. Ηταν υπέροχη, ίσως τώρα είμαι κι εγώ μια Swiftie. Αλλο άλμπουμ είναι το «The Car» των Arctic Monkeys.

Και ποιο είναι το μεγαλύτερο σας όνειρο;

Θεέ μου… το μεγαλύτερο όνειρό μου. Καλή ερώτηση. Να γράψω τα δικά μου τραγούδια… ή να ζητήσω από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες να μου γράψουν τραγούδια ή να τραγουδήσουν μαζί μου.

Τι άλλο να περιμένουμε για το εγγύς μέλλον;

Δουλεύω πάνω σε μερικά άλμπουμ που ηχογράφησα κατά τη διάρκεια του λοκντάουν. Ηταν μια χρονική περίοδος κατά την οποία ξέχασα τι ή ποια ήμουν, καθώς δεν εργαζόμουν, ούτε τραγουδούσα. Ο συνεργάτης μου ήρθε από τον βορρά και ηχογραφήσαμε όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε στο πιάνο, ήταν συνολικά πάνω από 200. Θα συνεργαστούμε επίσης με τους Tiger Lillies, θα κάνω περισσότερο θέατρο. Υπάρχει και μια ιδέα για μια παράσταση με υλικό από διαφορετικές εποχές όπου θα χορέψουμε.

Info

Camille O’ Sullivan

The Performer That Sets Your Soul On Fire

Παρασκευή 24 – Δευτέρα 27 Νοεμβρίου

Παρασκευή & Σάββατο – 22:30

Κυριακή & Δευτέρα – 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/music/camille-osullivan-live/

www.halfnote.gr