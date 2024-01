Χρυσές Σφαίρες: Η «ταύτιση» του Λάνθιμου με τον Σπρίνγκστιν και ο μορφασμός της Τέιλορ Σουίφτ

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε… συνέλθει από τον καταιγισμό λιστών και ανασκοπήσεων που συνόδευσαν το κλείσιμο της χρονιάς, πάντως, τα πρώτα βραβεία του 2024 είναι ήδη εδώ για να αποδώσουν τα εύσημα σε όσα είδαμε σε μικρή και μεγάλη οθόνη τη χρονιά που μας πέρασε.

Η 81η απονομή των Χρυσών Σφαιρών έλαβε χώρα τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο Μπέβερλι Χιλς, με οικοδεσπότη τον κωμικό Τζο Κόι και χωρίς τρομερές εκπλήξεις ως προς τους νικητές: το δίλημμα «Barbenheimer» ανταμείφθηκε, με τη ζυγαριά να γέρνει προς το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, οι πιο πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς –«Succession», «The Bear» αλλά και το «Beef»– έφυγαν αντίστοιχα με τα περισσότερα τηλεοπτικά βραβεία, ενώ συνολικά τα 27 βραβεία της βραδιάς μοιράστηκαν σε επτά ταινίες και πέντε τηλεοπτικά προγράμματα αντίστοιχα.

Παρ’ όλα αυτά, οι φετινές Χρυσές Σφαίρες, που μεταδόθηκαν φέτος στις ΗΠΑ για πρώτη φορά από το NBS, μετά από μια ταραχώδη περίοδο για τον θεσμό, είχαν τις δικές τους ιδιαίτερες στιγμές.

Ο μεγάλος κινηματογραφικός νικητής της βραδιάς ήταν το «Oppenheimer», μια και η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν έφυγε από την απονομή με πέντε βραβεία, από τα οκτώ που διεκδικούσε, μεταξύ των οποίων και το «μεγάλο» βραβείο της Καλύτερης Δραματικής Ταινίας. Συγχρόνως, ο Αμερικανός σκηνοθέτης βρέθηκε να κερδίζει την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα ως Καλύτερος Σκηνοθέτης – η μόνη άλλη φορά που έχει ανέβει στη σκηνή των βραβείων, όπως σχολίασε, ήταν για να παραλάβει το μετά θάνατον βραβείο του Χιθ Λέτζερ για τον «Σκοτεινό Ιππότη».

Οι ερμηνείες του Κίλιαν Μέρφι και του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ δεν πέρασαν απαρατήρητες, μια και ο πρώτος απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Δράμα και ο δεύτερος το βραβείο Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου σε οποιοδήποτε κινηματογραφικό είδος (ναι, οι κατηγορίες των Χρυσών Σφαιρών είναι αναίτια μπερδεμένες). Και ο τρομερός συνθέτης Λούντβιχ Γκόρανσον κέρδισε δικαίως το βραβείο της Καλύτερης Πρωτότυπης Κινηματογραφικής Μουσικής για το νευρώδες και επιβλητικό σάουντρακ που συνέθεσε για τον «πατέρα της ατομικής βόμβας».

Το «Barbie», πάλι, από τις εννιά Χρυσές Σφαίρες που διεκδικούσε κέρδισε τις δύο. Η μία εξ αυτών είναι το νεόκοπο βραβείο Επιτεύγματος στο Box Office, προορισμένο να δίνει αναγνώριση και στις εμπορικές κινηματογραφικές επιτυχίες – πώς αλλιώς, όταν μιλάμε για την ταινία που μετρά κέρδη 1,4 δισ. δολαρίων στο διεθνές box office; Το δεύτερο βραβείο πήγε στην Μπίλι Αϊλις και στον αδερφό/συνεργάτη της Finneas, για το κομμάτι «What Was I Made For?» που ακούστηκε στην ταινία. Είναι μάλιστα η δεύτερη Χρυσή Σφαίρα για το μουσικό δίδυμο, μια και είχαν κερδίσει το αντίστοιχο βραβείο το 2021 –για το 007– «No Time To Die».

Οσο το ελληνικό ίντερνετ… τσακώνεται ανηλεώς για το αν και πόσο αξίζει η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου –κάποιοι βρίσκονται ένα βήμα πριν το #cancel– ο Ελληνας σκηνοθέτης συνεχίζει να σαρώνει με το σπαρταριστό «Poor Things», το οποίο κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Κωμωδία ή Μιούζικαλ. Βέβαια, ο Λάνθιμος έδειξε να δείχνει μεγαλύτερο ενθουσιασμό… για τον Μπρους Σπρίνγκστιν που καθόταν στις πρώτες σειρές κατά τη διάρκεια της τελετής και τον οποίο έσπευσε να ευχαριστήσει, μια και είναι ο ήρωάς του και μοιράζονται και τα ίδια γενέθλια, όπως είπε. Η Εμα Στόουν κέρδισε με τη σειρά της το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για την άψογη μεταμόρφωσή της σε ένα «ασύγχρονο» παιδί στο σώμα μιας γυναίκας. Αραγε η Μπέλα Μπάξτερ θα χορέψει ξανά στο Οσκαρ που θα ακολουθήσουν σε λίγο καιρό;

Το 1972 η Σατσίν Λιτλφέδερ ντυμένη Απάτσι παραλάμβανε αντί του Μάρλον Μπράντο το βραβείο Οσκαρ για την ερμηνεία του στον «Νονό» ως ένδειξη διαμαρτυρίας από πλευράς του ηθοποιού για τον τρόπο που η αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία αντιμετωπίζει τους αυτόχθονες.

Το 2024, σε έναν άλλο μεγάλο θεσμό όπως είναι οι Χρυσές Σφαίρες, η Λίλι Γκλάντστοουν γράφει ιστορία, μια και γίνεται η πρώτη αυτόχθων που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα για Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία, για τον ρόλο της στους «Δολοφόνους του Ανθισμένου Φεγγαριού» του Μάρτιν Σκορσέζε. Μια ταινία που με τη σειρά του αφηγείται τη «λευκή» καταπάτηση των αυτοχθόνων Αμερικανών. Είναι μάλιστα η μόλις δεύτερη διάκριση στο θεσμό για τους αυτόχθονες, μια και είχε προηγηθεί μόνο η υποψηφιότητα της Ιρίν Μπεντάρντ το 1995 για την τηλεταινία «Lakota Woman: Siege at Wounded Knee». Δικαιωματικά, η Γκλάντστοουν μίλησε στη γλώσσα των Μπλάκφιτ, από τους οποίους κατάγεται, όταν ανέβηκε στη σκηνή. Και να σκεφτείτε πως η ηθοποιός ήταν έτοιμη να παρατήσει την υποκριτική, αλλά μια ημέρα σήκωσε το τηλέφωνο και στην άλλη μεριά τη ζητούσε ο Μάρτιν Σκορσέζε…

Ιστορία έγραψε και η Αλι Γουόνγκ, η οποία έγινε η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία της Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία για τον ρόλο της μονίμως εκνευρισμένης επιχειρηματία που υποδύθηκε στη μίνι σειρά «Beef» που είδαμε στο Netflix.

Μπορεί οι Χρυσές Σφαίρες να λειτουργούν για τους περισσότερους κυρίως ως ένας πρόδρομος των Οσκαρ, που δίνουν μια πρώτη ένδειξη του τι μπορεί να ξεχωρίσει σε λίγο καιρό από τώρα στα βραβεία της Ακαδημίας, πάντως, και το τηλεοπτικό τους κομμάτι δεν είναι διόλου αμελητέο.

Δύο από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές της χρονιάς, λοιπόν, το «Beef» του Netflix και η δεύτερη σεζόν του «The Bear» (FX), απέσπασαν εκάστη από τρία βραβεία. Από τη μία, ο Λι Σουνγκ Τζιν για το «Beef» δημιούργησε μια κυριολεκτική σύγκρουση –ένα τροχαίο– που έγινε τροχοπέδη για τη σύγκρουση των δύο ηρώων, που από εκείνη τη στιγμή ξεσπούν εμμονικά την τοξικότητά τους ο ένας στον άλλο. Η Αλι Γουόνγκ, όπως προαναφέρθηκε, αλλά και ο Στίβεν Γιουν ξεχώρισαν στις πρωταγωνιστικές ερμηνείες κερδίζοντας αντίστοιχα το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας και Ανδρικής Ερμηνείας σε Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεταινία, ενώ η σειρά απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Σειράς στην προαναφερθείσα κατηγορία.

Αντίστοιχη τύχη είχε και το «The Bear», στο οποίο όλες οι παθογένειες και οι εντάσεις των ηρώων ξεσπούν μέσα στην κουζίνα ενός high end εστιατορίου στο Σικάγο. Ο δεύτερος κύκλος της σειράς του Κρίστοφερ Στόρερ κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Σειράς – Κωμωδία ή Μιούζικαλ και το μαγειρικό δίδυμο των Αγιο Εντεμπίρι και Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ ξεχώρισαν ως η Καλύτερη Γυναικεία και Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Σειρά – Κωμωδία ή Μιούζικαλ αντίστοιχα. Πάνω που το Ιντερνετ είχε κοπάσει με τη νέα καμπάνια της Calvin Klein και είχε σταματήσει να ποστάρει ασταμάτητα τις φωτογραφίες του πρωταγωνιστή της, Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, με λευκά εσώρουχα, βρήκε πάλι τρόπο να ασχοληθεί με τον ηθοποιό.

Ο,τι ήταν το «Oppenheimer» για το κινηματογραφικό κομμάτι των φετινών Χρυσών Σφαιρών ήταν το «Succession» για το τηλεοπτικό. «Γνώριμη» του θεσμού, η σειρά του Τζέσι Αρμστρονγκ για το HBO δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα των νικητών ούτε και με τον τελευταίο κύκλο της.

Το «Succession», λοιπόν, όχι μόνο κέρδισε τα περισσότερα τηλεοπτικά βραβεία (τέσσερα) αλλά και αναδείχθηκε από τις Χρυσές Σφαίρες η Καλύτερη Τηλεοπτική Δραματική Σειρά για τρίτη φορά. Πλέον, ο Αρμοστρονγκ μπορεί να καυχιέται ότι η σειρά του μοιράζεται με το «Mad Men» και το «X-Files» τα περισσότερα βραβεία στην εν λόγω κατηγορία. Οσο για τα άλλα τρία που απέσπασε φέτος, αυτά πήγαν στις ερμηνευτικές κατηγορίες: Σάρα Σνουκ (Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά), Κιέραν Κάλκιν (Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά) και Μάθιου Μακφάντιεν (Β’ Ανδρικός Ρόλος στην Τηλεόραση).

