Ο Νετανιάχου «παγώνει» τη μεταρρύθμιση – Από την ακραία πόλωση, στην υποχώρηση

«Το Ισραήλ δεν είναι “Μπανανία”. Εχουμε χάσει την πυξίδα μας. Τις τελευταίες 12 εβδομάδες προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να σταματήσω τη νομοθεσία, να μεσολαβήσω και να φέρω μια λύση, αλλά υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορούμε να μείνουμε στο περιθώριο. Βρισκόμαστε μπροστά σε ιστορικές στιγμές και σε μια ιστορική γενική απεργία με τους εργαζομένους και τους εργοδότες να ενώνουν τα χέρια πριν πέσουμε στην άβυσσο».

Ο Αρνον Μπαρ-Νταβίντ, επικεφαλής της Histadrut, της μεγαλύτερης εργατικής ένωσης του Ισραήλ, που μέχρι σήμερα αρνείτο να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις προσπαθώντας να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης των ταραχών, ξεσπάθωσε, καλώντας τη χώρα σε γενική απεργία, όπως μετέδωσε το ισραηλινό ynet.

Από την άλλη πλευρά, με τις απεργίες στο κεντρικό ισραηλινό αεροδρόμιο «Μπεν-Γκουριόν», στο Τελ Αβίβ, να παραλύουν τους αιθέρες της χώρας και τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να βρίσκονται επίσης σε απεργία μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα, σε συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν του Fox News, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η δικαστική αναμόρφωση της κυβέρνησής του «διορθώνει» την «αυτοεπιλογή» των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Υπάρχει και κάτι άλλο που χαρακτηρίζει το δικαστικό σώμα στο Ισραήλ και αυτό είναι ότι οι δικαστές ασκούν βέτο στον διορισμό των δικαστών, ουσιαστικά επιλέγουν τον εαυτό τους και σε αυτό δεν υπάρχει τίποτα δημοκρατικό».

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην ίδια συνέντευξη, άφησε ένα «παραθυράκι» που οδήγησε στη σημερινή απόφαση, παρά τις απειλές του κυβερνητικού εταίρου, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ότι θα ρίξει την κυβέρνηση αν υποχωρήσει «στην αναρχία», αλλά και την αποπομπή του υπουργού Αμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, που είχε ζητήσει την αναστολή της δικαστικής μεταρρύθμισης. «Υπάρχει ένας προβληματισμός από τους επικριτές και τους πολέμιους της δικαστικής μεταρρύθμισης που νομίζω ότι είναι βάσιμος, και αυτός είναι ότι θέλουμε το εκκρεμές, από το ένα άκρο, να βρεθεί στο κέντρο, όπου η Κνεσέτ θα μπορεί να ακυρώνει οποιαδήποτε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, και νομίζω ότι αυτό απαιτεί ισορροπία. Συμφωνώ με αυτό».

Ισραήλ: Η κυβέρνηση καθυστερεί τη μεταρρύθμιση στη Δικαιοσύνη

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συμφώνησε να παγώσει για περίπου έναν μήνα η διαδικασία της προώθησης των αμφιλεγόμενων μεταρρυθμίσεων του συστήματος δικαιοσύνης.

Ακόμη και σκληροπυρηνικοί κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου, όπως ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, δηλώνουν, πλέον, ότι αποδέχονται το πάγωμα της μεταρρύθμισης… αρκεί αυτό να είναι προσωρινό.

