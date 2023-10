Ισραήλ: Συνεχίζεται για τρίτη ημέρα ο αιματηρός πόλεμος – Ολες οι εξελίξεις

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγορούν την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Επίσης η Χαμάς «κρύβει τρομοκρατική υποδομή σε περιοχές αμάχων» στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) με ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X.

Σε ένα κατάλογο με «εγκλήματα πολέμου της Χαμάς», που αναρτήθηκε στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δηλώνουν επίσης πως η Χαμάς συμμετέχει σε «βεβήλωση και ακρωτηριαμό νεκρών», «εσκεμμένους φόνους αμάχων» και «απαγωγή και ομηρεία αμάχων».

This is incriminating evidence of the war crimes committed by the Hamas terrorist organization. pic.twitter.com/gM9mWZVkeG