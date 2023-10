Μεσανατολικό: Συνεχίζεται για 12η ημέρα ο πόλεμος – Live οι εξελίξεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν την πρεσβεία τους κοντά στη Βηρυτό χθες Τρίτη, επικαλούμενες την απρόβλεπτη κατάσταση ασφαλείας στο Λίβανο λόγω του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενίσχυσε επίσης την ταξιδιωτική του σύσταση για τον Λίβανο από το επίπεδο τρία, που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο, στο υψηλότερο διαθέσιμο επίπεδο τέσσερα, συστήνοντας στους Αμερικανούς να αποφύγουν τη χώρα.

???? We have updated our Travel Advisory for Lebanon to Level 4: Do Not Travel.



We urge U.S. citizens not to travel to Lebanon. We recommend that U.S. citizens in Lebanon make appropriate arrangements to leave the country; commercial options currently remain available. We…